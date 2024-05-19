Киевские власти начали паниковать из-за третьей волны наступления ВС РФ, ВСУ ждут ударов отовсюду, сообщает "Московский комсомолец".
Издание напоминает, что 18 мая Россия продолжила наступательные действия в Харьковской области: утром стало известно, что штурмовики ВС РФ продвинулись на этом направлении на 1,5 км. Также ВС РФ ведут наступление в Часовом Яре: уже зачищено порядка 2,5 км лесного массива в районе н. п. Калинина.
Под натиском российской армии ВСУ бросают свои позиции и отходят: боевики 23-й, 13-й бригад и 125-й бригад теробороны оставили центр Волчанска, констатирует "МК".
Автор отмечает, что у противника осталось единственное сдерживающее средство - огневые точки, организованные в городе. Сообщается, что ВСУ задействовали под Харьковом значительное количество сил специального назначения.
По мнению Киева, после стабилизации обстановки в Харьковской области, ВС РФ начнут наступление и на запорожском направлении.
Ранее в Белгородской области тракторы начали оборудовать защитой от дронов ВСУ.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative CommonsAttribution 4.0).
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