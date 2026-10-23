Квартира по наследству может обойтись дороже ожидаемого: главные расходы возникают не сразу

Квартира по наследству — это не только ключи и воспоминания, но и вполне земные расходы. У нотариуса очередь, в МФЦ то и дело просят донести бумаги, а в голове один и тот же вопрос: платить государству придётся или нет. В 2026 году правила здесь довольно прямые, хотя нюансов хватает. Разобраться приходится сразу в трёх вещах: есть ли налог на само наследство, сколько берёт нотариус и когда унаследованную недвижимость можно продать без лишних платежей.

"Отдельного налога на наследство в России не существует с 2006 года. Доходы, полученные в порядке наследования, НДФЛ не облагаются. Но если речь идёт о вознаграждениях за произведения науки, литературы, искусства или изобретения наследодателя, налог платить придётся". дизайнер интерьеров, эксперт по оформлению жилых пространств Елена Маркова

Налог на наследство и когда он всё же возникает

Само получение квартиры, дома или дачи по наследству в России не облагается НДФЛ. Это правило действует с 2006 года и закреплено в пункте 18 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации. Исключение есть, но оно узкое: если наследники получают вознаграждение за произведения науки, литературы, искусства или изобретения наследодателя, с этих денег налог уже платится. К недвижимости это не относится, так что с квартиры сам факт наследования налогом не бьёт.

Но расслабляться рано, потому что платёж в бюджет может появиться уже после оформления. Если унаследованное жильё продают раньше минимального срока владения, возникает НДФЛ с дохода. Кроме того, после вступления в наследство собственник начинает платить налог на имущество, а при наличии земли и транспорта — ещё и соответствующие налоги. Для квартиры и участка начисление считают с даты смерти наследодателя, а не с момента, когда запись появилась в ЕГРН.

Если нужна точка отсчёта без лишней путаницы, ориентируйтесь на день открытия наследства. Именно с него идут и права наследника, и расчёты по срокам владения. Для продажи это принципиально: три года отсчитывают не от выдачи свидетельства и не от регистрации права, а от даты смерти. Это тот случай, когда календарь решает больше, чем спешка.

Сколько стоит оформление у нотариуса

Расходы на наследство складываются из двух частей: госпошлины и платы за услуги правового и технического характера, или УПТХ. Госпошлина одинакова по всей стране, а вот УПТХ зависит от региона, поэтому в Москве и в небольшом городе суммы будут разными. За каждое свидетельство платят отдельно, так что если в наследстве есть квартира, машина и вклад, счёт придёт по каждой позиции.

Размер госпошлины считают от стоимости имущества на день смерти наследодателя. Наследник вправе сам выбрать, какую оценку принести нотариусу: кадастровую, инвентаризационную или рыночную. Нотариус не вправе требовать более дорогой вариант, если выбранный расчёт сделан по закону. На практике чаще всего берут кадастровую стоимость, потому что она обычно ниже и её проще подтвердить.

Льготы тоже есть. От госпошлины полностью освобождены несовершеннолетние наследники и граждане, признанные недееспособными. Не платят её и те, кто жил вместе с наследодателем в унаследованной квартире или доме и продолжает там жить, но только если речь идёт именно об этом жилье. Всё это снижает сумму, но не отменяет саму процедуру и нотариальные расходы по оформлению документов.

"Госпошлина считается не от абстрактной цены квартиры, а от оценки на день смерти наследодателя. Наследник может выбрать кадастровую, инвентаризационную или рыночную стоимость, и нотариус не вправе навязывать более дорогой вариант. Поэтому перед подачей бумаг имеет смысл сравнить цифры и взять ту оценку, которая меньше бьёт по кошельку". строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Сам тариф тоже прописан в Налоговом кодексе. Для детей, супругов, родителей, полнородных братьев и сестёр он составляет 0,3% от стоимости имущества, но не больше 100 000 рублей. Для остальных наследников ставка выше — 0,6%, при этом верхний предел установлен на уровне 1 000 000 рублей. Дополнительно отдельно оплачиваются меры по охране наследства, вскрытие закрытого завещания и свидетельствование подписи на заявлении.

Если смотреть без лишней лирики, то главный способ не переплатить — заранее проверить оценку объекта. Когда на руках есть несколько вариантов стоимости, имеет смысл выбрать тот, где сумма меньше, но документы не вызывают вопросов у нотариуса. Именно здесь часто и экономят: не на самом наследстве, а на базе, от которой потом считают пошлину.

Когда можно продать квартиру без налога

Для унаследованного жилья действует особый срок владения — три года. Если продать квартиру, дом или дачу через три года и больше после смерти наследодателя, НДФЛ платить не нужно и декларацию подавать тоже не придётся. Это правило работает независимо от того, кто именно получил наследство: сын, племянник или человек, которого указали в завещании.

Три года отсчитываются со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. Неважно, когда вы получили свидетельство у нотариуса или когда Росреестр зарегистрировал право собственности. Для закона отправная точка одна, и она не сдвигается из-за бумажной волокиты.

Если продать раньше этого срока, придётся платить НДФЛ. Для налоговых резидентов с 2025 года действует двухступенчатая шкала: 13% с дохода до 2,4 миллиона рублей в год и 15% с суммы выше этого порога. Для нерезидентов ставка одна — 30%, а вычеты им не положены. Причём 2,4 миллиона считают по всем доходам от продажи имущества и подаркам за год, а не по одной конкретной сделке.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли платить налог за сам факт получения квартиры по наследству?

Нет, отдельного налога на наследство в России нет. Доходы, полученные в порядке наследования, НДФЛ не облагаются, если речь не идёт о специальных авторских вознаграждениях.

С какого дня считают три года владения?

Отсчёт идёт со дня смерти наследодателя. Дата выдачи свидетельства у нотариуса и дата регистрации права в Росреестре для этого срока значения не имеют.

Можно ли выбрать оценку для расчёта госпошлины?

Да, наследник сам выбирает кадастровую, рыночную или инвентаризационную стоимость на день смерти наследодателя. Нотариус не вправе требовать более дорогой вариант.

Что будет, если продать жильё раньше трёх лет?

Тогда с дохода придётся заплатить НДФЛ. Для резидентов действует ставка 13% до 2,4 миллиона рублей и 15% с суммы выше, для нерезидентов — 30%.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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