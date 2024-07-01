Американский бизнесмен Илон Маск обвинил в дезинформации вице-президента США Камалу Харрис и заявил, что на его социальной сети этого больше не пройдет.



Харрис выложила сообщение, в котором необоснованно утверждала, что бывший президент Дональд Трамп намеревается ввести национальный запрет на аборты после своего возвращения в Белый дом, а она вместе с действующим президентом Джо Байденом сделает все возможное, чтобы защитить "репродуктивные права" женщин.



Маск прокомментировал пост Харрис на своей социальной платформе, выражая удивление тем, что политики или их помощники до сих пор не понимают, что такие высказывания не пройдут на этой платформе.

Публикация Харрис вызвала реакцию читателей в соцсетях которые напомнили, что Трамп неоднократно отрицал замыслы запретить аборты, и предоставили множество ссылок на СМИ и социальные сети.



Одна из ключевых проблем, отмечаемых в данном вопросе, — это позиция по абортам, которая является важным аспектом политической идентичности в США и отделяет правящих демократов от республиканцев, пребывающих в оппозиции.



Демократы поддерживают право женщин принимать решения относительно своей беременности, в то время как республиканцы настаивают на приоритете защиты жизни эмбриона в утробе матери.



Трамп отмечал, что аборт может быть оправдан лишь в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни женщины, в то время как в остальных ситуациях это должно определяться законами отдельных штатов.

Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)