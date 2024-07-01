Американский бизнесмен Илон Маск обвинил в дезинформации вице-президента США Камалу Харрис и заявил, что на его социальной сети этого больше не пройдет.
Харрис выложила сообщение, в котором необоснованно утверждала, что бывший президент Дональд Трамп намеревается ввести национальный запрет на аборты после своего возвращения в Белый дом, а она вместе с действующим президентом Джо Байденом сделает все возможное, чтобы защитить "репродуктивные права" женщин.
Маск прокомментировал пост Харрис на своей социальной платформе, выражая удивление тем, что политики или их помощники до сих пор не понимают, что такие высказывания не пройдут на этой платформе.
Публикация Харрис вызвала реакцию читателей в соцсетях которые напомнили, что Трамп неоднократно отрицал замыслы запретить аборты, и предоставили множество ссылок на СМИ и социальные сети.
Одна из ключевых проблем, отмечаемых в данном вопросе, — это позиция по абортам, которая является важным аспектом политической идентичности в США и отделяет правящих демократов от республиканцев, пребывающих в оппозиции.
Демократы поддерживают право женщин принимать решения относительно своей беременности, в то время как республиканцы настаивают на приоритете защиты жизни эмбриона в утробе матери.
Трамп отмечал, что аборт может быть оправдан лишь в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни женщины, в то время как в остальных ситуациях это должно определяться законами отдельных штатов.
Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Общество Молдавии не желает милитаризации страны
Частые военные мероприятия на территории Молдавии могут привести к усилению напряженности в регионе, что вызывает беспокойство в обществе, передал депутат от политической партии "Победа" в парламенте Молдавии Василий Боля через РИА Новости.
Зеленский инициировал "смену" во власти Украины
Украинские ведомства готовят значительные изменения в кадровом составе правительства, поэтому было принято решение перенести заседание Верховной рады, сообщил депутат Ярослав Железняк.
Аналитики МТС: самым популярным смартфоном среди россиян стал Redmi A2+ (64 ГБ)
Аналитики мобильного оператора MTC провели исследование российского рынка смартфонов, выявив основные тенденции и популярные модели.
В США выяснили, что риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца
Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, чьи матери страдали когнитивными нарушениями, по сравнению с отцовской линией.