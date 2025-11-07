Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Овощи
Овощи
© flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:10

Наши бабушки зимой ели просто — но болели гораздо реже нас

Зимний рацион должен включать сезонные продукты и тёплые блюда — нутрициолог Юлия Шарапова

Зимой наш организм особенно нуждается в заботе. Короткие дни, недостаток солнца и холодный воздух влияют не только на настроение, но и на иммунную систему. В этот период важно уделить внимание питанию — именно оно помогает сохранить энергию, устойчивость к болезням и внутреннее тепло.

"Сезонное всегда недорогое, привозное дорогое. Поэтому не надо тратить много денег в надежде получить витамины, можно всё получить из сезонного", — подчеркнула нутрициолог Юлия Шарапова.

Почему зимой питание должно быть особенным

Зимой привычное летнее изобилие фруктов и овощей сменяется ограниченным выбором. Многие продукты теряют часть витаминов при хранении или транспортировке, а привозные фрукты выращиваются в искусственных условиях, поэтому пользы от них меньше, чем кажется.

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова объяснила, что холодное время года требует перехода на тёплую и сытную пищу. Организм нуждается в энергии, чтобы поддерживать температуру тела, поэтому меню должно включать блюда из корнеплодов, злаков и белковых продуктов.

"В зимний рацион стоит добавить запечённые и пропаренные овощи, сушёные ягоды и грибы, цельнозерновой хлеб и каши, а вот от холодных салатов лучше отказаться", — отметила специалист.

Основные принципы зимнего питания

  1. Тёплая пища вместо холодной. Супы, тушёные и запечённые блюда лучше согревают и усваиваются организмом.

  2. Сезонные продукты. Осенью и зимой отдавайте предпочтение корнеплодам и местным фруктам — они богаты витаминами и минералами.

  3. Полноценные источники белка. Включайте рыбу, мясо, яйца и бобовые — они укрепляют мышцы и поддерживают уровень энергии.

  4. Умеренность и баланс. Не стоит переедать: даже зимой пища должна быть разнообразной, но лёгкой для переваривания.

Какие продукты полезны зимой

По словам Юлии Шараповой, зимой идеальный набор сезонных продуктов включает яблоки, хурму, мандарины, апельсины, киви и фейхоа. Среди овощей стоит обратить внимание на тыкву, репу, редьку, редис, картофель, морковь и капусту — именно они помогают восполнить запасы витаминов.

"Сейчас клубнику, землянику, малину есть не нужно. Как побаловаться — можно, но на постоянной основе в надежде, что она закроет какие-то дефициты, это неправильно", — добавила Шарапова.

Источники витаминов зимой

  • Витамин А содержится в моркови, батате и тыкве. Эти продукты поддерживают зрение, кожу и иммунитет.

  • Витамин С можно получить из лимонов, мандаринов, фейхоа и красного болгарского перца. Однако свежий перец в зимний сезон часто привозной, поэтому лучше выбирать местные альтернативы.

  • Витамины группы B помогают справляться со стрессом и усталостью — их можно найти в цельнозерновых крупах, орехах и бобовых.

Интересно, что лёгкая термообработка не только сохраняет, но и иногда усиливает содержание полезных веществ, в частности витамина А. Поэтому запекание и тушение предпочтительнее сырого употребления зимой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: злоупотребление импортными фруктами.
    Последствие: недостаток витаминов и лишние траты.
    Альтернатива: выбирайте местные сезонные продукты, выращенные естественным образом.

  2. Ошибка: употребление холодных салатов и напитков.
    Последствие: снижение температуры тела и ослабление иммунитета.
    Альтернатива: употребляйте тёплые блюда, супы и чаи.

  3. Ошибка: однообразный рацион без белков и жиров.
    Последствие: упадок сил и снижение выносливости.
    Альтернатива: добавляйте в меню мясо, рыбу, орехи и злаки.

А что если не хватает энергии?

Зимой обмен веществ замедляется, поэтому даже привычная усталость может ощущаться сильнее. Чтобы вернуть бодрость, включайте в рацион продукты с магнием (гречку, шпинат, орехи) и пейте достаточно воды. Полезно также начинать утро с тёплого напитка — например, воды с лимоном или травяного чая.

Плюсы и минусы сезонного питания

Преимущества Недостатки
Естественное укрепление иммунитета Ограниченный выбор фруктов
Доступность и экономичность Требуется планировать рацион
Минимум вредных добавок Меньше свежих продуктов

Часто задаваемые вопросы

Можно ли зимой питаться как летом?
Нет, зимой организму нужно больше энергии, поэтому рацион должен быть питательнее и теплее.

Какие ягоды лучше употреблять?
Отдавайте предпочтение замороженным или сушёным ягодам — в них сохраняется больше витаминов.

Стоит ли принимать витамины в таблетках?
Можно, но только после консультации с врачом. При разнообразном рационе большинство витаминов можно получить из пищи.

Мифы и правда

  1. Миф: зимой нужно есть больше, чтобы не замёрзнуть.
    Правда: важно не количество, а качество пищи — питательная, но не жирная еда поддерживает тепло лучше.

  2. Миф: свежие фрукты всегда полезнее варёных овощей.
    Правда: зимой тепловая обработка помогает лучше усвоить витамины и не терять энергию.

  3. Миф: импортные продукты безопаснее местных.
    Правда: местные сезонные продукты содержат меньше нитратов и больше природных витаминов.

Исторический контекст

Наши предки зимой питались просто, но сбалансированно. В рацион входили квашеная капуста, солёные огурцы, сушёные грибы и ягоды, зерновые каши и корнеплоды. Такое меню давало энергию и позволяло сохранять здоровье без искусственных добавок. Сегодня, возвращаясь к этим традициям, мы можем улучшить питание и снизить зависимость от импортных продуктов.

Три интересных факта

  1. В квашеной капусте зимой витамина С больше, чем в свежих цитрусовых.

  2. Морковь и тыква сохраняют до 90% витамина А даже после запекания.

  3. Хурма содержит антиоксиданты, укрепляющие сосуды и кожу в холодное время года.

