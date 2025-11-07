Наши бабушки зимой ели просто — но болели гораздо реже нас
Зимой наш организм особенно нуждается в заботе. Короткие дни, недостаток солнца и холодный воздух влияют не только на настроение, но и на иммунную систему. В этот период важно уделить внимание питанию — именно оно помогает сохранить энергию, устойчивость к болезням и внутреннее тепло.
"Сезонное всегда недорогое, привозное дорогое. Поэтому не надо тратить много денег в надежде получить витамины, можно всё получить из сезонного", — подчеркнула нутрициолог Юлия Шарапова.
Почему зимой питание должно быть особенным
Зимой привычное летнее изобилие фруктов и овощей сменяется ограниченным выбором. Многие продукты теряют часть витаминов при хранении или транспортировке, а привозные фрукты выращиваются в искусственных условиях, поэтому пользы от них меньше, чем кажется.
Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова объяснила, что холодное время года требует перехода на тёплую и сытную пищу. Организм нуждается в энергии, чтобы поддерживать температуру тела, поэтому меню должно включать блюда из корнеплодов, злаков и белковых продуктов.
"В зимний рацион стоит добавить запечённые и пропаренные овощи, сушёные ягоды и грибы, цельнозерновой хлеб и каши, а вот от холодных салатов лучше отказаться", — отметила специалист.
Основные принципы зимнего питания
-
Тёплая пища вместо холодной. Супы, тушёные и запечённые блюда лучше согревают и усваиваются организмом.
-
Сезонные продукты. Осенью и зимой отдавайте предпочтение корнеплодам и местным фруктам — они богаты витаминами и минералами.
-
Полноценные источники белка. Включайте рыбу, мясо, яйца и бобовые — они укрепляют мышцы и поддерживают уровень энергии.
-
Умеренность и баланс. Не стоит переедать: даже зимой пища должна быть разнообразной, но лёгкой для переваривания.
Какие продукты полезны зимой
По словам Юлии Шараповой, зимой идеальный набор сезонных продуктов включает яблоки, хурму, мандарины, апельсины, киви и фейхоа. Среди овощей стоит обратить внимание на тыкву, репу, редьку, редис, картофель, морковь и капусту — именно они помогают восполнить запасы витаминов.
"Сейчас клубнику, землянику, малину есть не нужно. Как побаловаться — можно, но на постоянной основе в надежде, что она закроет какие-то дефициты, это неправильно", — добавила Шарапова.
Источники витаминов зимой
-
Витамин А содержится в моркови, батате и тыкве. Эти продукты поддерживают зрение, кожу и иммунитет.
-
Витамин С можно получить из лимонов, мандаринов, фейхоа и красного болгарского перца. Однако свежий перец в зимний сезон часто привозной, поэтому лучше выбирать местные альтернативы.
-
Витамины группы B помогают справляться со стрессом и усталостью — их можно найти в цельнозерновых крупах, орехах и бобовых.
Интересно, что лёгкая термообработка не только сохраняет, но и иногда усиливает содержание полезных веществ, в частности витамина А. Поэтому запекание и тушение предпочтительнее сырого употребления зимой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: злоупотребление импортными фруктами.
Последствие: недостаток витаминов и лишние траты.
Альтернатива: выбирайте местные сезонные продукты, выращенные естественным образом.
-
Ошибка: употребление холодных салатов и напитков.
Последствие: снижение температуры тела и ослабление иммунитета.
Альтернатива: употребляйте тёплые блюда, супы и чаи.
-
Ошибка: однообразный рацион без белков и жиров.
Последствие: упадок сил и снижение выносливости.
Альтернатива: добавляйте в меню мясо, рыбу, орехи и злаки.
А что если не хватает энергии?
Зимой обмен веществ замедляется, поэтому даже привычная усталость может ощущаться сильнее. Чтобы вернуть бодрость, включайте в рацион продукты с магнием (гречку, шпинат, орехи) и пейте достаточно воды. Полезно также начинать утро с тёплого напитка — например, воды с лимоном или травяного чая.
Плюсы и минусы сезонного питания
|Преимущества
|Недостатки
|Естественное укрепление иммунитета
|Ограниченный выбор фруктов
|Доступность и экономичность
|Требуется планировать рацион
|Минимум вредных добавок
|Меньше свежих продуктов
Часто задаваемые вопросы
Можно ли зимой питаться как летом?
Нет, зимой организму нужно больше энергии, поэтому рацион должен быть питательнее и теплее.
Какие ягоды лучше употреблять?
Отдавайте предпочтение замороженным или сушёным ягодам — в них сохраняется больше витаминов.
Стоит ли принимать витамины в таблетках?
Можно, но только после консультации с врачом. При разнообразном рационе большинство витаминов можно получить из пищи.
Мифы и правда
-
Миф: зимой нужно есть больше, чтобы не замёрзнуть.
Правда: важно не количество, а качество пищи — питательная, но не жирная еда поддерживает тепло лучше.
-
Миф: свежие фрукты всегда полезнее варёных овощей.
Правда: зимой тепловая обработка помогает лучше усвоить витамины и не терять энергию.
-
Миф: импортные продукты безопаснее местных.
Правда: местные сезонные продукты содержат меньше нитратов и больше природных витаминов.
Исторический контекст
Наши предки зимой питались просто, но сбалансированно. В рацион входили квашеная капуста, солёные огурцы, сушёные грибы и ягоды, зерновые каши и корнеплоды. Такое меню давало энергию и позволяло сохранять здоровье без искусственных добавок. Сегодня, возвращаясь к этим традициям, мы можем улучшить питание и снизить зависимость от импортных продуктов.
Три интересных факта
-
В квашеной капусте зимой витамина С больше, чем в свежих цитрусовых.
-
Морковь и тыква сохраняют до 90% витамина А даже после запекания.
-
Хурма содержит антиоксиданты, укрепляющие сосуды и кожу в холодное время года.
