Больше не буду промывать нос своему малышу — опасности неправильной процедуры
В Москве произошел случай, когда младенец оказался на грани потери зрения после промывания носа. Инфекция, попавшая в носовые ходы, распространилась на область глазницы, что привело к серьезному воспалению орбиты глаза, сообщает телеграм-канал Shot. Врач-педиатр Назрин Алиева из Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области прокомментировала этот инцидент и объяснила, насколько безопасно делать промывания носа младенцам в домашних условиях.
Случай с младенцем: как промывание носа привело к осложнениям
По информации, предоставленной мамой малыша, ребенок пять дней страдал от сильного насморка и высокой температуры, которая поднималась до 39 градусов. Для облегчения состояния родители начали промывать нос перед сном. Изначально процедура помогала справиться с симптомами, но спустя несколько дней температура вернулась, а один глаз ребенка сильно опух. Родители сразу же госпитализировали малыша, где врачи диагностировали воспаление носовых пазух и обнаружили скопление гноя вокруг глаза, что ставило под угрозу его зрение.
"Медики удалили гной и назначили курс антибиотиков. Важно понимать, что неправильное промывание носа может привести к серьезным последствиям", — пояснила Назрин Алиева.
Почему промывание носа может быть опасным?
Назрин Алиева объяснила, что у младенцев анатомия носа значительно отличается от анатомии взрослого человека. У детей раннего возраста носовые ходы очень узкие, а околоносовые пазухи и евстахиевы трубы находятся в непосредственной близости друг от друга. Это создает дополнительные риски при промываниях.
|Проблемы с промыванием носа
|Риски для младенцев
|Какие последствия возможны
|Сильный поток жидкости
|Может протолкнуть инфекцию в слуховые трубы или околоносовые пазухи
|Развитие отита, гайморита, этмоидита или воспаления глазницы
|Чрезмерное давление
|Риск аспирации раствора (попадание жидкости в дыхательные пути)
|Повреждения дыхательных путей, асфиксия
|Неаккуратное выполнение процедуры
|Повреждение слизистой оболочки носа
|Ухудшение состояния, распространение инфекции
Что рекомендуется для безопасного очищения носа у младенцев?
Назрин Алиева подчеркнула, что промывание носа у младенцев, особенно с использованием сильного напора, крайне опасно. Вместо этого она порекомендовала более щадящие методы:
-
Использование изотонических солевых капель, которые помогают увлажнить слизистую и размягчить слизь.
-
Мягкая аспирация слизи с помощью специальных аспираторов, что позволяет безопасно очистить нос малыша, не нарушая его анатомию.
"Любые промывания под напором, например, с использованием шприца, спринцовки или 'груши', младенцам категорически противопоказаны", — заявила Назрин Алиева.
Когда нужно срочно обратиться к врачу?
Эксперт предупредила, что даже при незначительных признаках ухудшения состояния следует немедленно обратиться к специалисту. Если у ребенка сохраняется затруднение дыхания, повышается температура или появляются отеки в области глаз и носа, необходимо как можно скорее получить консультацию педиатра или ЛОР-врача. Эти симптомы могут указывать на распространение инфекции и развитие более серьезных воспалений.
|Симптомы, при которых нужно обратиться к врачу
|Какие действия предпринимает врач
|Когда важна консультация специалиста
|Затрудненное дыхание
|Оценка состояния дыхательных путей, назначение лечения
|При первых признаках проблемы с дыханием
|Повышение температуры
|Диагностика причины воспаления, назначение антибиотиков или других препаратов
|Когда жар не снижается, появляются отеки
|Отечность в области глаз и носа
|Оценка состояния слизистых, возможное направление на УЗИ или рентген
|При опухании глаз или лица
Заключение
Промывание носа у младенцев — это процедура, которая при неправильном выполнении может привести к серьезным осложнениям. Назрин Алиева призвала родителей быть осторожными и использовать только безопасные методы очистки носа. В случае появления любых тревожных симптомов, таких как высокая температура, отечность или трудности с дыханием, необходимо незамедлительно обращаться к врачу, который подберет правильное лечение и предотвратит развитие серьезных осложнений.
