Больше не буду промывать нос своему малышу — опасности неправильной процедуры

В Москве произошел случай, когда младенец оказался на грани потери зрения после промывания носа. Инфекция, попавшая в носовые ходы, распространилась на область глазницы, что привело к серьезному воспалению орбиты глаза, сообщает телеграм-канал Shot. Врач-педиатр Назрин Алиева из Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области прокомментировала этот инцидент и объяснила, насколько безопасно делать промывания носа младенцам в домашних условиях.

Случай с младенцем: как промывание носа привело к осложнениям

По информации, предоставленной мамой малыша, ребенок пять дней страдал от сильного насморка и высокой температуры, которая поднималась до 39 градусов. Для облегчения состояния родители начали промывать нос перед сном. Изначально процедура помогала справиться с симптомами, но спустя несколько дней температура вернулась, а один глаз ребенка сильно опух. Родители сразу же госпитализировали малыша, где врачи диагностировали воспаление носовых пазух и обнаружили скопление гноя вокруг глаза, что ставило под угрозу его зрение.

"Медики удалили гной и назначили курс антибиотиков. Важно понимать, что неправильное промывание носа может привести к серьезным последствиям", — пояснила Назрин Алиева.

Почему промывание носа может быть опасным?

Назрин Алиева объяснила, что у младенцев анатомия носа значительно отличается от анатомии взрослого человека. У детей раннего возраста носовые ходы очень узкие, а околоносовые пазухи и евстахиевы трубы находятся в непосредственной близости друг от друга. Это создает дополнительные риски при промываниях.

Проблемы с промыванием носа Риски для младенцев Какие последствия возможны Сильный поток жидкости Может протолкнуть инфекцию в слуховые трубы или околоносовые пазухи Развитие отита, гайморита, этмоидита или воспаления глазницы Чрезмерное давление Риск аспирации раствора (попадание жидкости в дыхательные пути) Повреждения дыхательных путей, асфиксия Неаккуратное выполнение процедуры Повреждение слизистой оболочки носа Ухудшение состояния, распространение инфекции

Что рекомендуется для безопасного очищения носа у младенцев?

Назрин Алиева подчеркнула, что промывание носа у младенцев, особенно с использованием сильного напора, крайне опасно. Вместо этого она порекомендовала более щадящие методы:

Использование изотонических солевых капель , которые помогают увлажнить слизистую и размягчить слизь.

Мягкая аспирация слизи с помощью специальных аспираторов, что позволяет безопасно очистить нос малыша, не нарушая его анатомию.

"Любые промывания под напором, например, с использованием шприца, спринцовки или 'груши', младенцам категорически противопоказаны", — заявила Назрин Алиева.

Когда нужно срочно обратиться к врачу?

Эксперт предупредила, что даже при незначительных признаках ухудшения состояния следует немедленно обратиться к специалисту. Если у ребенка сохраняется затруднение дыхания, повышается температура или появляются отеки в области глаз и носа, необходимо как можно скорее получить консультацию педиатра или ЛОР-врача. Эти симптомы могут указывать на распространение инфекции и развитие более серьезных воспалений.

Симптомы, при которых нужно обратиться к врачу Какие действия предпринимает врач Когда важна консультация специалиста Затрудненное дыхание Оценка состояния дыхательных путей, назначение лечения При первых признаках проблемы с дыханием Повышение температуры Диагностика причины воспаления, назначение антибиотиков или других препаратов Когда жар не снижается, появляются отеки Отечность в области глаз и носа Оценка состояния слизистых, возможное направление на УЗИ или рентген При опухании глаз или лица

Заключение

Промывание носа у младенцев — это процедура, которая при неправильном выполнении может привести к серьезным осложнениям. Назрин Алиева призвала родителей быть осторожными и использовать только безопасные методы очистки носа. В случае появления любых тревожных симптомов, таких как высокая температура, отечность или трудности с дыханием, необходимо незамедлительно обращаться к врачу, который подберет правильное лечение и предотвратит развитие серьезных осложнений.