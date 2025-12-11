Капли берут нос в плен: зависимость приходит тише, чем ночная духота

Неожиданная зависимость может возникнуть даже от привычных средств первой помощи при простуде. Об этом сообщает Pravda. Ru, приводя разъяснения лор-специалиста Владимира Зайцева, который объясняет, как нарушается естественная регуляция сосудов слизистой носа при частом использовании сосудосуживающих капель.

Как формируется круг зависимости

Естественное сужение сосудов в полости носа обеспечивается выбросом адреналина, который надпочечники доставляют в ткани нижних носовых раковин. При регулярном применении препаратов на основе ксилометазолина или оксиметазолина этот механизм постепенно перестаёт работать. Организм начинает ожидать поступления вещества извне и снижает собственную активность.

"Сосудосуживающие капли действительно вызывают привыкание, потому что берут на себя функцию адреналина, который должен выбрасываться в толщу нижних носовых раковин. Организм постепенно перестает использовать собственные механизмы и ждет поступления вещества извне, в виде капель. В итоге человек попадает в замкнутый круг зависимости", — пояснил руководитель лор-клиники доктор Зайцев.

Так формируется состояние, при котором заложенность возвращается сразу после действия препарата, и человек снова тянется к флакону. По словам специалиста, это уже не симптом простуды, а следствие нарушенной сосудистой реакции.

Ограничения и первые шаги к восстановлению

Зайцев подчёркивает, что подобные препараты подходят лишь для кратковременного применения. Даже при выражённой заложенности лучше дать организму время восстановить естественный тонус сосудов, поскольку избыточная стимуляция только закрепляет зависимость. Врач настаивает: длительное использование капель лишает слизистую способности реагировать без внешней поддержки.

Мысль о необходимости осторожного подхода он формулирует и в прямой речи: "Правильным будет по возможности не использовать сосудосуживающие капли. Даже если нос закладывает, нужно подождать — через день или два дыхание восстановится самостоятельно. Если же зависимость уже сформировалась, необходимо обратиться к врачу, который с помощью процедур поможет вернуть тонус носовым раковинам", — отметил специалист.

Медицинская помощь и доступные методы

Когда самостоятельное сокращение дозировок не приносит эффекта, пациентам предлагают амбулаторные процедуры. По словам врача, используются щадящие методы восстановления слизистой, направленные на возвращение естественного дыхания. Среди них — физиотерапия, вакуумное промывание и радиоволновая коагуляция, позволяющие постепенно восстановить нормальный сосудистый ответ.

Эти вмешательства помогают разорвать сформированный круг зависимости и вернуть функции, которые раньше обеспечивал адреналин. Специалист подчёркивает, что своевременное обращение ускоряет восстановление и снижает риск хронических изменений слизистой.