Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нос
Нос
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:55

Капли берут нос в плен: зависимость приходит тише, чем ночная духота

Частое применение капель снижает тонус слизистой заявил лор-врач Зайцев

Неожиданная зависимость может возникнуть даже от привычных средств первой помощи при простуде. Об этом сообщает Pravda. Ru, приводя разъяснения лор-специалиста Владимира Зайцева, который объясняет, как нарушается естественная регуляция сосудов слизистой носа при частом использовании сосудосуживающих капель.

Как формируется круг зависимости

Естественное сужение сосудов в полости носа обеспечивается выбросом адреналина, который надпочечники доставляют в ткани нижних носовых раковин. При регулярном применении препаратов на основе ксилометазолина или оксиметазолина этот механизм постепенно перестаёт работать. Организм начинает ожидать поступления вещества извне и снижает собственную активность.
"Сосудосуживающие капли действительно вызывают привыкание, потому что берут на себя функцию адреналина, который должен выбрасываться в толщу нижних носовых раковин. Организм постепенно перестает использовать собственные механизмы и ждет поступления вещества извне, в виде капель. В итоге человек попадает в замкнутый круг зависимости", — пояснил руководитель лор-клиники доктор Зайцев.
Так формируется состояние, при котором заложенность возвращается сразу после действия препарата, и человек снова тянется к флакону. По словам специалиста, это уже не симптом простуды, а следствие нарушенной сосудистой реакции.

Ограничения и первые шаги к восстановлению

Зайцев подчёркивает, что подобные препараты подходят лишь для кратковременного применения. Даже при выражённой заложенности лучше дать организму время восстановить естественный тонус сосудов, поскольку избыточная стимуляция только закрепляет зависимость. Врач настаивает: длительное использование капель лишает слизистую способности реагировать без внешней поддержки.
Мысль о необходимости осторожного подхода он формулирует и в прямой речи: "Правильным будет по возможности не использовать сосудосуживающие капли. Даже если нос закладывает, нужно подождать — через день или два дыхание восстановится самостоятельно. Если же зависимость уже сформировалась, необходимо обратиться к врачу, который с помощью процедур поможет вернуть тонус носовым раковинам", — отметил специалист.

Медицинская помощь и доступные методы

Когда самостоятельное сокращение дозировок не приносит эффекта, пациентам предлагают амбулаторные процедуры. По словам врача, используются щадящие методы восстановления слизистой, направленные на возвращение естественного дыхания. Среди них — физиотерапия, вакуумное промывание и радиоволновая коагуляция, позволяющие постепенно восстановить нормальный сосудистый ответ.
Эти вмешательства помогают разорвать сформированный круг зависимости и вернуть функции, которые раньше обеспечивал адреналин. Специалист подчёркивает, что своевременное обращение ускоряет восстановление и снижает риск хронических изменений слизистой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рисовая вода разглаживает мелкие морщины — косметологи сегодня в 14:22
Всего два дня — и моя кожа стала как у кореянок: эта вода творит чудеса

Рисовая вода — древний азиатский секрет идеальной кожи. Узнайте, как её правильно приготовить, использовать и какие результаты вы увидите уже через неделю.

Читать полностью » Обследование выявило четыре вида рака у пациента из Тайваня — Mustsharenews сегодня в 13:53
Спортсмен снаружи — рак внутри: редчайший случай четырёх опухолей у одного пациента потряс врачей

Тайваньский врач рассказал о редком случае: у спортсмена выявили сразу четыре вида рака, и история показала, как долгие вредные привычки перекрывают внешнее здоровье.

Читать полностью » Симптомы гонконгского гриппа отличили от обычного — Софья Субботина сегодня в 13:34
Гонконгский грипп идёт по России, как пожар по сухой траве: врачи в тревоге

Медики фиксируют рост случаев гонконгского гриппа в Псковской области и предупреждают: вирус отличается внезапным началом и высокой заразностью.

Читать полностью » Пальмовое масло не представляет угрозы при здоровом ЖКТ — диетолог Сюракшина сегодня в 13:23
Сладкая ловушка на тарелке: еда, от которой страдает даже здоровое сердце

Пальмовое масло признано безопасным, но при определённых заболеваниях может стать фактором риска. Диетолог объяснила, кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Кардиохирурги Тюмени провели редкую операцию Борста — Комсомольская правда сегодня в 12:27
Сердце остановили, чтобы вернуть к жизни: как тюменские врачи обманули смерть

Тюменские врачи провели редкую операцию Борста, спасшую жизнь пациенту с аневризмой аорты. Семь часов на грани между риском и победой медицины.

Читать полностью » Число взрослых с диабетом удвоилось с 1990 года — ВОЗ сегодня в 12:21
Болезнь без боли и симптомов: как диабет подкрадывается к миллионам

Число больных диабетом растёт, но предотвратить заболевание реально. Как вовремя распознать преддиабет, изменить привычки и сохранить здоровье.

Читать полностью » В России растёт число заболевших гриппом A H3N2 — иммунолог Жемчугов сегодня в 12:18
Грипп возвращается, как старый знакомый: вирус из прошлого снова идёт по России

В России растёт число случаев заболевания гриппом, но врачи уверяют — паниковать не стоит: вирус знаком медицине уже более полувека.

Читать полностью » Курение вызвало рак мочевого пузыря у мужчины 38 лет — онкоуролог Гадзиян сегодня в 12:10
Сигарета длиною в жизнь: как привычка превратила тридцатилетие в последнюю черту

История 38-летнего мужчины показывает, как безобидная привычка и промедление с визитом к врачу могут привести к фатальным последствиям.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Акне признали неинфекционным заболеванием кожи — дерматолог Вишня
Авто и мото
Страховые отказы после ДТП законны из-за ошибок водителей — автоюрист
Красота и здоровье
Кровоточивость родинки указана как опасный симптом: врач-дерматолог Олеся Вишня
Красота и здоровье
Отсутствие жалоб не гарантирует здоровья глаз — офтальмолог Куренков
Наука
Вулкан вызвал голод и чуму в XIV веке — CEE
Спорт и фитнес
Правильный выбор тренера улучшает результаты тренировок – Femina
Мир
Госкомпания Senate Properties продаёт офисный центр Karvi — Деловой Петербург
Еда
Чебуреки с луком готовятся без мяса и подходят для постного меню — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet