Нос заложен
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 7:14

Лечим нос — калечим сердце: лор раскрыл страшную правду об обычных каплях от насморка

Заложенный нос привычно лечится походом в аптеку за флаконом капель. Часто бывает, что эффект пропадает через пару часов, и рука сама тянется к бутыльку снова — ведь дышать хочется прямо сейчас. Люди редко задумываются, что капли для носа — это вполне серьезная химия, которая при неправильном использовании способна ударить не только по слизистой, но и по всему организму сразу. Когда флакон используется без меры, обычная простуда может перерасти в проблемы с сердцем.

"При частом закапывании или повреждении слизистой действующее вещество всасывается в кровоток. Сосуды сужаются не только в носовой полости, но и во всем теле. Это превращает местный препарат в системный симпатомиметик, что напрямую влияет на сердечный ритм и артериальное давление", — разъяснил оториноларинголог Игорь Маневич.

Оториноларинголог Игорь Маневич

Как работают сосудосуживающие капли

Механизм действия деконгестантов прост: они вызывают сужение расширенных сосудов слизистой носа, благодаря чему отек спадает и человек начинает дышать. Однако этот эффект временный и сугубо локальный — при условии строгого следования инструкции. В аптеках сейчас можно найти немало препаратов, которые исправляют мифы о лечении, но злоупотребление ими остается массовой проблемой.

Основная ошибка пользователей заключается в превышении частоты применения. Организм быстро привыкает к стимулирующему компоненту, а слизистая перестает реагировать на нормальные дозы. В итоге человек начинает закапывать препарат чаще, что кратно увеличивает объем вещества, попадающего в кровоток и разносящегося по всему организму.

Иногда к системному воздействию приводит и неаккуратность. Если переворачивать флакон вверх дном, при нажатии может вылиться доза, значительно превышающая терапевтическую. Организм здорового человека может кратковременно справляться с такой нагрузкой, но для внутренних систем это всегда лишнее испытание.

Чем опасна передозировка

Системное влияние проявляется через скачки артериального давления и сбои сердечного ритма. В самых неприятных сценариях человек сталкивается с учащенным сердцебиением или аритмией. Эти симптомы особенно характерны для тех, кто комбинирует разные виды средств от насморка, не подозревая, что они содержат схожие по действию вещества.

Научные исследования в области современных медицинских технологий подчеркивают, что стабильность работы органов требует бережного отношения к входящим фармакологическим нагрузкам. Регулярные скачки давления, вызванные обычными каплями, со временем способны спровоцировать гипертонию или другие сосудистые патологии.

Врачи призывают обращать внимание на тревожные сигналы. К ним относятся головные боли, необъяснимое чувство беспокойства, дрожь в руках, боли в груди или одышка. Если после использования капель человек чувствует перебои в работе сердца, это повод немедленно прекратить прием и обратиться за консультацией к специалисту.

Кто находится в группе риска

Существуют категории людей, которым сосудосуживающие препараты противопоказаны либо требуют жесткого врачебного контроля. Это пациенты с ишемической болезнью сердца, неконтролируемой гипертонией, сердечной недостаточностью, аритмиями и тяжелым атеросклерозом. Данным группам любое воздействие на тонус сосудов может нанести серьезный вред.

Особого внимания требуют пожилые пациенты и дети. У них метаболизм и сердечно-сосудистая система более чувствительны к любым химическим агентам. Даже если насморк доставляет сильный дискомфорт, самолечение деконгестантами в этих группах является неоправданным риском для жизни.

Перед покупкой препарата для человека из списка уязвимых групп необходимо обсудить выбор с лечащим врачом. Часто специалист может предложить более мягкие методы, которые не вызывают системных осложнений, но при этом эффективно справляются с отечностью.

Как облегчить дыхание без химии

Далеко не всегда стоит бежать к медикаментам при первых признаках насморка. Иногда для восстановления комфортного дыхания достаточно изменить условия в помещении. Эндокринолог Екатерина Янг отмечает, что влажность воздуха играет ключевую роль в состоянии слизистой.

"При сухом воздухе в квартире неприятная симптоматика усиливается, так как слизистая мгновенно пересыхает и воспаляется. Оптимальный уровень влажности — от 45 до 60 процентов. Использование увлажнителя часто избавляет от необходимости постоянно держать под рукой сосудосуживающие средства", — поделилась наблюдением эндокринолог Екатерина Янг.

Эндокринолог Екатерина Янг

FAQ

Могут ли вызвать привыкание обычные аптечные капли от насморка?
Да, при длительном применении возникает феномен привыкания, из-за которого отечность носа без препарата становится постоянной.
Что делать при появлении учащенного сердцебиения после закапывания?
Следует немедленно перестать использовать препарат и обеспечить себе покой; если симптомы не проходят, нужно обратиться к врачу.
Можно ли детям использовать взрослые дозировки капель?
Категорически нет, дозировка должна подбираться строго по возрасту и весу, так как риск системных побочных эффектов у детей выше.
Поможет ли простое проветривание при насморке?
Проветривание в сочетании с увлажнением воздуха — отличная мера для облегчения состояния, которая позволяет организму бороться с отеком естественным путем.

Проверено экспертом: оториноларинголог Игорь Маневич

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

