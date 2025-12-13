Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Спортсменки бегут на соревнованиях
Спортсменки бегут на соревнованиях
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 11:54

Бег с открытым ртом оказался ловушкой: скрытая ошибка крадёт выносливость и силы

Носовое дыхание при беге снизило расход кислорода — The Conversation

Даже опытные бегуны нередко упускают из виду одну из ключевых деталей, напрямую влияющих на выносливость и результат. Речь идет о дыхании — процессе, который кажется естественным, но на практике требует осознанной техники. Эксперты уверены: корректировка дыхательных привычек способна заметно изменить ощущения во время бега и повысить его эффективность. Об этом сообщает издание The Conversation.

Почему техника дыхания так важна при беге

Во время бега организм нуждается в стабильном поступлении кислорода и эффективном выведении углекислого газа. От того, как именно человек дышит, зависит не только комфорт, но и способность поддерживать темп, избегать преждевременной усталости и сохранять концентрацию.

Задержка дыхания во время нагрузки недопустима — это правило хорошо известно большинству спортсменов. Однако о том, каким способом лучше дышать, мнения долгое время расходились. Многие интуитивно выбирают дыхание через рот, считая его более логичным при интенсивной работе, поскольку оно кажется глубже и свободнее.

Рот или нос: что выбирают специалисты

Эксперты в области спорта и физиологии отмечают, что в повседневной активности и при нагрузках низкой или средней интенсивности большинство людей автоматически вдыхает через нос и выдыхает через рот. Но по мере увеличения темпа и сложности упражнения эта схема часто сменяется полным дыханием через рот.

Тем не менее научные данные указывают на то, что именно носовое дыхание может быть более физиологически выгодным даже при беге. Несмотря на распространенное мнение, оно не ограничивает поступление кислорода, а, напротив, помогает организму использовать его эффективнее, особенно в контексте выносливости и снижения стресса.

Что говорят исследования о носовом дыхании

Серия научных работ показала, что при дыхании через нос во время упражнений разной интенсивности организм расходует меньше кислорода, чем при дыхании через рот. На первый взгляд это может показаться недостатком, однако на практике означает более экономичную работу тела.

В одном из исследований сравнивали бегунов, использующих разные типы дыхания. У тех, кто дышал через нос, фиксировалось меньшее потребление кислорода и более активное выведение углекислого газа. Частота дыхания у них также была ниже, что свидетельствовало о более спокойном и устойчивом ритме.

Почему воздух через нос быстрее доходит до мышц

Для бегунов на выносливость экономия движений и ресурсов имеет принципиальное значение. Эксперты предлагают простую аналогию: кислород — это топливо, а тело — автомобиль. Чем меньше "топлива" требуется на один шаг, тем выше общая эффективность.

Хотя носовые проходы уже ротовой полости, давление воздуха при носовом дыхании выше. Это способствует более направленному движению воздуха в дыхательные пути. В результате кислород быстрее поступает в кровь и доставляется к работающим мышцам без дополнительной нагрузки на сердце.

Роль оксида азота и защита организма

Еще одним преимуществом носового дыхания считается выработка оксида азота. Это вещество расширяет кровеносные сосуды в легких, улучшая газообмен и повышая эффективность насыщения крови кислородом.

Кроме того, оксид азота помогает организму противостоять частицам и патогенам, попадающим с воздухом. Такой механизм важен для бегунов, которые тренируются регулярно и подолгу, особенно в городской среде.

Когда дыхание через рот остается оправданным

Несмотря на очевидные плюсы, специалисты подчеркивают: носовое дыхание подходит не для всех видов нагрузки. При спринте, высокоинтенсивных интервальных тренировках или силовых упражнениях организм стремится получить максимум воздуха за короткое время, и дыхание через рот становится естественным.

В таких случаях энергия частично вырабатывается за счет анаэробных процессов. Однако даже здесь эксперты советуют использовать носовое дыхание в фазах восстановления между подходами, что может поддерживать психологическое состояние и мотивацию.

Почему носовому дыханию нужно учиться

Переход на дыхание через нос во время бега требует времени и практики. Резкая смена привычной техники может вызвать ощущение нехватки воздуха и дискомфорт, связанный с накоплением углекислого газа.

Эксперты рекомендуют осваивать этот навык постепенно. Важно не втягивать воздух насильно, а сосредоточиться на расслаблении. Правильное положение языка у верхнего нёба помогает снять напряжение с челюсти и облегчает вдох.

Как безопасно внедрить носовое дыхание

Начинать стоит с чередования дыхания через нос и рот, постепенно увеличивая долю носового дыхания. Такой подход позволяет телу адаптироваться без стресса.

Со временем процесс становится автоматическим и не требует постоянного контроля. Главное — дать организму время и не стремиться к мгновенному эффекту.

Сравнение: дыхание через нос и через рот при беге

Дыхание через рот обеспечивает быстрый приток воздуха, но чаще приводит к учащенному дыханию и менее экономному расходу кислорода. Носовое дыхание способствует стабильному ритму, лучшему газообмену и снижению нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Выбор техники зависит от типа тренировки, но при длительном и умеренном беге носовое дыхание может дать ощутимые преимущества.

Плюсы и минусы носового дыхания

Носовое дыхание улучшает экономичность движений, помогает поддерживать ровный пульс и снижает риск пересыхания дыхательных путей. Оно также способствует защите организма.

В то же время эта техника требует адаптации и не подходит для предельных нагрузок без подготовки.

Советы шаг за шагом: как улучшить дыхание при беге

  1. Начинайте практиковать носовое дыхание на прогулках или легком беге.

  2. Следите за расслаблением челюсти и положением языка.

  3. Чередуйте дыхание через нос и рот на первых этапах.

  4. Используйте носовое дыхание во время восстановления.

  5. Увеличивайте продолжительность практики постепенно.

Популярные вопросы о дыхании при беге

Можно ли бегать, дыша только через нос?
Да, при умеренной интенсивности это возможно и может быть полезно.

Подходит ли носовое дыхание для новичков?
Да, при условии постепенного освоения.

Всегда ли дыхание через рот вредно?
Нет, при высокоинтенсивных нагрузках оно остается оправданным.

