арахис
© flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:40

Иммунитет обманули с помощью назального спрея: теперь он перестал видеть угрозу в арахисе

Разработана назальную вакцину от аллергии на арахис — JACI

Пищевая аллергия остаётся одной из самых непредсказуемых проблем медицины: даже крошечная доза продукта способна вызвать тяжёлую реакцию. При этом большинству людей сегодня приходится жить в режиме постоянных ограничений и осторожности. Учёные из США предложили подход, который может изменить сам принцип борьбы с аллергией — через "перенастройку" иммунитета. Об этом сообщает Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Почему аллергия возникает и чем опасна

Аллергическая реакция часто начинается из-за сбоя в работе иммунной системы: она ошибочно воспринимает безобидные вещества как угрозу. Особенно часто "мишенью" становятся белки арахиса, орехов, молока, яиц или отдельных лекарственных компонентов. В ответ организм запускает защитный каскад, который может проявляться зудом, отёками, высыпаниями, кашлем и затруднением дыхания. В тяжёлых случаях симптомы развиваются быстро и требуют немедленной медицинской помощи.

Современная тактика лечения, одобренная FDA, в основном сводится к избеганию аллергенов и купированию реакции, если она уже началась. Параллельно развиваются методы десенсибилизации — когда аллерген вводят в микродозах, постепенно снижая чувствительность. Например, во Франции для этого используют специальный пластырь, который помогает организму "привыкать" к раздражителю мягко и постепенно. Однако такие подходы могут требовать длительного курса и строгого наблюдения.

Как работает назальная вакцина

Команда исследователей из Мичиганского университета решила пойти другим путём и разработала вакцину в формате назального спрея. В её составе — белки арахиса и наноэмульсия на базе воды и очищенного соевого масла. Ключевая идея заключается не в том, чтобы постепенно "приучать" организм к аллергену, а в том, чтобы перенастроить иммунные клетки и изменить их реакцию на продукт, который раньше воспринимался как опасный.

Наноэмульсия в этой схеме играет роль усилителя иммунного ответа — такого же типа, какие применяют в вакцинологии для того, чтобы иммунитет быстрее распознавал угрозу и формировал нужную программу реакции. При этом подчёркивается, что эмульсия не содержит соевого белка, а значит не должна провоцировать аллергию сама по себе.

Что показали испытания на мышах

Эффективность спрея протестировали на мышах со склонностью к аллергии на арахис. Реакцию у животных сделали сопоставимой с человеческой по механизму проявления, после чего применили препарат. По данным исследования, трёх доз оказалось достаточно, чтобы заметно ослабить выраженность аллергических симптомов при повторном контакте с арахисом.

Авторы объясняют эффект тем, что после искусственно смоделированной "инфекционной угрозы" белок арахиса становится для иммунной системы второстепенным сигналом и теряет статус главной опасности. Иными словами, организм начинает реагировать на него гораздо спокойнее, потому что ключевые иммунные ресурсы перенаправляются на иной сценарий ответа.

Почему это важно и что дальше

Потенциальное преимущество такого подхода — возможность контролировать аллергию без постоянного контакта с аллергеном и без жизни в режиме строгого избегания. Назальная форма также удобна: спрей может быть проще в применении, чем процедуры, связанные с регулярным введением вещества через кожу или пищеварительный тракт.

При этом исследователи подчёркивают: пока неизвестно, насколько долгосрочным окажется эффект. Следующий шаг — дальнейшие испытания и уточнение того, как долго сохраняется сниженная реактивность, и можно ли закрепить результат на месяцы или годы. Если подход подтвердит эффективность и безопасность, он может стать основой для новых методов терапии пищевой аллергии, в том числе и для других аллергенов, как это уже происходит в сфере вакцинации.

