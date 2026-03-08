Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Квазилуна рядом с Землёй
Квазилуна рядом с Землёй
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 6:15

Космический кий ударил точно в цель: небольшой аппарат изменил вековую орбиту опасного астероида

В сентябре 2022 года, под палящим солнцем калифорнийской пустыни Мохаве, где воздух дрожит от жара и пахнет пылью и топливом ракет, инженеры NASA затаили дыхание, наблюдая за финальным маневром. Космический аппарат DART мчался к астероиду Диморфос со скоростью 6 километров в секунду, и в 23:14 по московскому времени произошло столкновение, которое вошло в историю. Это не просто техника — это первый раз, когда человечество руками коснулось орбиты небесного тела, слегка подтолкнув его с пути.

Проблема планетарной защиты висит над нами десятилетиями: астероиды вроде того, что стер динозавров 66 миллионов лет назад, напоминают о хрупкости Земли. Миссия DART, двойное испытание перенаправления астероида, доказала: кинетический удар работает. Новое исследование в Science Advances раскрыло, что удар не только укоротил орбиту Диморфоса вокруг Дидимоса на 33 минуты, но и сместил всю систему вокруг Солнца. Малое изменение — на 0,15 секунды по орбитальной скорости — но как снежный ком в космосе, оно накапливается.

"Миссия DART — это не просто удар, а точный эксперимент по переносу импульса. Мы увидели, как обломки усилили эффект, удвоив толчок, и это меняет все расчеты для будущих дефлекторов астероидов".

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Миссия DART: первый кинетический удар

Представьте черную дыру гравитации астероида как гигантский бильярдный шар в космическом столе: DART — это кий, который не просто ударил, а деформировал цель, выпустив облако обломков. Аппарат массой 570 кг врезался в Диморфос диаметром 160 метров, спутник Дидимоса (780 метров). Хаббл запечатлел пылевые хвосты, унесшиеся в пространство, словно шлейф кометы после взрыва.

Это не фантастика: метод кинетического импактора проверен. Орбитальный период Диморфоса сжался с 11 часов 55 минут до 11 часов 22 минут — на 32,5 минуты короче прогноза. Но ключевой прорыв — смещение гелиоцентрической орбиты системы на 11,7 микрона в секунду. Как подметил футуролог, это как легкий толчок парусника: через годы он уйдет в открытое море.

Малое изменение — огромный эффект

В космосе нет сопротивления, так что импульс сохраняется вечно. Изменение скорости на 0,0000117 мм/с кажется микроскопическим, но для астероида, угрожающего Земле за 10 лет, хватит. NASA моделирует: своевременный толчок предотвратит апокалипсис. Исследование подтверждает — обломки добавили 100% импульса.

Будущее? К 2040-м такие миссии станут рутиной, как вакцинация от метеоритов. Это рациональный щит: исключаем ядерные бомбы, фокусируемся на физике импульса.

"Звездные оккультации — золотой стандарт точности. 22 события от добровольцев дали данные, подтверждающие смещение орбиты вокруг Солнца. Это открывает эру предсказуемой планетарной обороны".

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Звездные затмения как инструмент измерения

Астероид скользит перед звездой, гася свет на миллисекунды — как тень птицы на экране. С октября 2022 по март 2025 астрономы-любители по всему миру ловили эти вспышки. 22 фиксации, плюс радары и телескопы, дали точность до сантиметров. Без них — слепая зона в данных.

Фактор усиления импульса

Удар вырвал тонны реголита, улетевшего со скоростью 4 км/с. Коэффициент β=2: обломки толкнули Диморфос сильнее самого DART. Это как рой пчел, усиливающий жало. Для Марса и Луны — урок: материал цели ключевой.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Что такое кинетический импактор? Аппарат, таранящий астероид для смены траектории.
  • Сколько сдвинулась орбита? Период Диморфоса — минус 33 мин; система Солнца — +0,15 с.
  • Будет ли это использовано? Да, для угроз за 5-10 лет.
  • Роль обломков? Удвоили импульс (β=2).
Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов и эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Читайте также

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Голод пришёл в тишине: как глобальные метрики не замечают городские кризисы продовольствия вчера в 7:53

Исследование раскрывает неочевидные аспекты глобальной продовольственной безопасности и показывает, как стандартные метрики упускают важные моменты.

Читать полностью » Молчание пещер нарушено: секретные мутации генома отодвинули дату появления грамматики 06.03.2026 в 20:20

Учёные проанализировали ДНК древних популяций и обнаружили, что биологическая база для общения сформировалась значительно раньше появления первых артефактов.

Читать полностью » Скелет заговорил спустя миллионы лет: цифровой двойник предка изменил карту древнего мира 06.03.2026 в 19:16

Находка из южноафриканских пещер прошла через цифровое воскрешение, которое выявило поразительные сходства с обитателями совсем других регионов планеты.

Читать полностью » Тайное послание из ледяного плена: старый гравий под ледником Крари пугает своей точностью 06.03.2026 в 18:14

Международная группа исследователей преодолела полукилометровую толщу ледника и извлекла уникальный архив осадков, охватывающий миллионы лет истории региона.

Читать полностью » Звёздные войны на орбите: растущее количество спутников нам приносит не только удобство, но и угрозы 06.03.2026 в 16:10

Стремительный рост числа спутников на орбите оборачивается неожиданной угрозой для земной атмосферы, превращая верхние слои неба в зону накопления частиц.

Читать полностью » Космический эвакуатор на низком старте: Европа готовит роботов для спасения мертвых спутников 06.03.2026 в 14:08

На орбите Земли готовятся развернуть масштабную сеть сервисных станций, где автономные роботы будут возвращать к жизни аппараты стоимостью в сотни миллионов евро.

Читать полностью » Космические пустоты как будто оживают: данные о тёмной энергии меняют представления о Вселенной 06.03.2026 в 12:04

Свежие открытия астрономов о космических пустотах раскрывают тайну тёмной энергии, меняя представления о Вселенной.

Читать полностью » Грядки на Красной планете уже не миф: обычные отходы превращают мертвый марсианский песок в почву 06.03.2026 в 10:02

Ученые нашли способ превратить бесплодный марсианский песок в питательный грунт, используя лишь то, что колонисты привыкли считать бесполезным мусором.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Весна начала кружить: как простые ритуалы возвращают уверенность и волшебство в жизнь
Туризм
Билет в один конец за десять миллионов: спасательная операция из Дубая превратилась в финансовый крах
Недвижимость
Шкаф не склад, а инструмент: пять типов вещей превращают гардероб в душную свалку барахла
Красота и здоровье
Мартовское обморожение: как обострение недосыпа меняет состояние кожи и что с этим делать
Недвижимость
Пластик стареет на глазах: неожиданный дуэт из ванной возвращает подоконникам заводской вид
Красота и здоровье
Простуда отступает по часам: секретный ритм гидратации и питания ставит на ноги всего за одни сутки
Недвижимость
Стены тесные — земля манит: государственная программа обещает превратить мечту о доме в реальность
Питомцы
Тихая гавань для мышки: выбор места для кошачьего тайника раскрывает уровень стресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet