Нарвал в российской Арктике
Нарвал в российской Арктике
© commons.wikimedia.org by пресс-служба ПАО "Газпром нефть" is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 12:04

Нарвалы устроили атаку на дно океана: неизвестные удары по технике сбили учёных с толку

Нарвалы многократно посещали глубоководные станции из любопытства — доцент Евгений Подольский

Арктические нарвалы давно считаются одними из самых скрытных морских млекопитающих, и любая подробность об их жизни — редкая удача для науки. Однако новое исследование, проведённое в северной Гренландии, неожиданно показало: эти животные проявляют живой интерес к подводной аппаратуре. То, что учёные воспринимали как нейтральное оборудование для наблюдений, нарвалы — напротив — активно исследовали, сканировали и даже толкали. Такое поведение помогло лучше понять их любопытство, реакции на объекты на морском дне и то, как научные приборы могут влиять на животных.

Что обнаружили исследователи

Работу возглавил доцент Арктического исследовательского центра Университета Хоккайдо Евгений А. Подольский, вместе с командой учёных и местными инуитскими охотниками. В ходе двухлетнего проекта они установили три глубоководных акустических регистратора на глубине 190-400 метров в ледяном фьорде Инглфилд-Бреднинг. Оборудование фиксировало звуки, поведение и взаимодействие морских животных с объектами на дне.

За период с августа 2022 по май 2024 года устройства зафиксировали 247 прямых ударов нарвалов по корпусам регистраторов. С учётом пробелов в записях реальное количество контактов могло достигать 484-613 случаев — в среднем 10-11 ударов ежедневно. Чаще всего активность наблюдалась в дневные часы.

"Наши результаты показывают, что нарвалы многократно посещали станции на дне из-за игривого любопытства или, вероятно, из-за путаницы с потенциальной добычей", — пояснил доцент Евгений Подольский.

Учёные также зафиксировали характерные звуки трения после ударов — возможно, связанные с линькой животных.

Сравнение возможных объяснений поведения

Версия Суть Подтверждения Слабые места
Ошибочное принятие оборудования за добычу Нарвалы могли спутать регистраторы с камбалой или треской Частое приближение, толчки Отсутствие попыток длительного "охотничьего" контакта
Игривое исследование Животные исследуют новый объект Инуиты подтверждают любопытство нарвалов Требуются дополнительные наблюдения
Использование оборудования для "почёсывания" Трение о корпус помогает при линьке Зафиксированы звуки скольжения Поведение не наблюдалось визуально
Реакция на звук или вибрации Инструменты могут издавать слабые шумы Нарвалы чувствительны к акустике Не выявлено стабильного акустического паттерна

Как работали исследователи: пошаговый подход

  1. Изучили рельеф дна и выбрали точки установки регистраторов.

  2. Разместили оборудование на глубине до 400 метров.

  3. Зафиксировали поведение нарвалов с помощью гидрофонов.

  4. Сравнивали звуковые данные с наблюдениями инуитов.

  5. Проанализировали количество и характер ударов.

  6. Проверили записи на предмет трения и необычных звуков.

  7. Сделали выводы о влиянии оборудования на животных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать любое научное оборудование ненавязчивым.
    Последствие: изменения в поведении животных, ошибочная интерпретация данных.
    Альтернатива: разработка малозаметной аппаратуры и снижение визуального контраста.

  2. Ошибка: игнорировать традиционные знания местных охотников.
    Последствие: неполная картина поведения видов.
    Альтернатива: включать инуитские наблюдения в программу исследований.

  3. Ошибка: устанавливать установки на длинных тросах.
    Последствие: вероятность запутывания животных.
    Альтернатива: короткие донные линии и минимизация нависающих элементов.

А что если…

Что если нарвалы обладают развитой игровой культурой, подобно косаткам и дельфинам? Такое поведение может быть частью их социализации.

Что если подводные устройства ошибочно воспринимаются как живые объекты из-за их формы или отражающих элементов?

Что если регистраторы создают микровибрации, которые нарвалы интерпретируют как сигналы добычи?

Плюсы и минусы подводного мониторинга

Аспект Плюсы Минусы
Пассивная акустика Позволяет наблюдать скрытных животных Оборудование может привлекать их внимание
Глубоководные станции Дают стабильные данные Высокая стоимость установки
Донные линии Минимум помех Риск запутывания при неверной конфигурации
Наблюдения с участием инуитов Точный локальный опыт Ограниченность сезонных данных

FAQ

Мешает ли оборудование поведению нарвалов?
Исследование показывает, что нарвалы скорее интересуются устройствами, чем избегают их, что может менять естественные паттерны перемещения.

Сколько стоит установка гидрофона?
Цена зависит от производителя: от 8 000 до 40 000 долларов за единицу вместе с защитным корпусом и линией.

Что выбирают чаще: дрейфующие или донные станции?
Для арктических условий предпочтительны донные системы — они устойчивее к льду.

Мифы и правда

  1. Миф: нарвалы избегают любых посторонних объектов.
    Правда: они активно исследуют незнакомые структуры на дне.

  2. Миф: пассивная акустика всегда ненавязчива.
    Правда: оборудование может привлекать внимание арктических китов.

  3. Миф: нарвалы сталкиваются с аппаратурой только случайно.
    Правда: многие взаимодействия — осознанные подходы и осмотры.

Сон и психология (релевантный аспект)

Хотя нарвалы — не люди, у них есть чередование фаз отдыха, во время которых они менее активны и меньше взаимодействуют с объектами. В периоды бодрствования животные проявляют больше исследовательского поведения, что совпадает с дневными часами, когда зафиксировано большинство контактов с оборудованием.

Исторический контекст

  1. Впервые глубоководные регистраторы для наблюдения за нарвалами появились в начале 2000-х годов.

  2. Долгое время считалось, что эти киты полностью избегают любых конструкций.

  3. Новые исследования в Гренландии опровергли прежние представления, показав высокий уровень вовлечённости животных.

Три интересных факта

  1. Нарвалы способны нырять на глубину более 1500 метров.

  2. Их "рог" — удлинённый зуб, содержащий до 10 миллионов нервных окончаний.

  3. Нарвалы — единственные киты, которых инуиты считают "живыми барометрами" из-за их реакции на ледовые условия.

