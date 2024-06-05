Депутат Государственной Думы от крымского региона, участник комитета по безопасности Михаил Шеремет высказался в интервью агентству РИА Новости о том, что нарушение Западом в лице киевского режима всех "красных линий" представляет для них непредсказуемые и грустные последствия, содержание также побудило не терять терпения и силы России.
Советник главы администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил во вторник, что все основные аспекты конфликта на Украине исчезли, началось его усиление. Ранее несколько западных стран дали разрешение Киеву в различной форме использовать свое вооружение против территории России.
"Я очень надеюсь, что угрозы со стороны киевских и европейских политических провокаторов, активно получающих маленькие поощрения от Вашингтона, осознают всю серьезность и тревожность проблемы для России. Поэтому моя рекомендация: остановиться и прекратить испытывать терпение России, проверять ее стойкость. Это может стать для них очень опасным и иметь неожиданные и печальные последствия. В случае угрозы России готовности и решимости хватит для немедленного уничтожения любого оппонента", — отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Согласно его мнению, в данный момент европейский континент по факту превратился в некую зависимую территорию англосаксов, приносящую совсем не радужную опасность для территориальной целостности России, что напрямую угрожает жизням и здоровью граждан России.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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