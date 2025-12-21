Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Витамины
Витамины
© unsplash.com by Volodymyr Hryshchenko is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:05

Пили для нервов, а получили слабость и сбои: как магний перестаёт быть поддержкой

Нарушение работы почек вызвает накопление магния в крови — Здоровье Mail

Магний часто воспринимают как универсальную поддержку для нервной системы и мышц, но этот минерал требует точного баланса. Когда его уровень в организме выходит за пределы нормы, польза может смениться неприятными симптомами. Особенно коварно то, что признаки избытка не всегда распознаются сразу. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Почему уровень магния может превышать норму

Одна из ключевых причин — нарушения в работе почек. Именно они отвечают за выведение избытка минералов, и при снижении их функции магний начинает накапливаться в крови. В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями почек, даже если они принимают добавки в стандартных дозировках.

Другой распространённый фактор — бесконтрольный приём магниевых добавок. Минерал широко представлен в аптеках и часто воспринимается как безобидное средство от стресса или судорог. Однако высокие дозы без наблюдения врача могут привести к постепенному перенасыщению организма. Дополнительную роль играет обезвоживание, при котором уменьшается объём циркулирующей жидкости и концентрация магния в крови возрастает.

Как проявляется избыток магния

Симптомы могут развиваться по нарастающей. На ранних этапах чаще всего появляются нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта — тошнота, рвота или диарея. Эти признаки нередко списывают на питание, не связывая их с приёмом добавок.

При дальнейшем повышении уровня магния возможно снижение артериального давления, выраженная мышечная слабость и чувство постоянной вялости. В более серьёзных случаях страдает сердечно-сосудистая система: могут возникать нарушения сердечного ритма. При значительном превышении нормы описываются и опасные состояния, включая угнетение дыхания, что требует медицинской помощи.

Как снизить риск передозировки

Чтобы избежать негативных последствий, важно ориентироваться на рекомендованные суточные нормы. Для взрослых мужчин они составляют 400-420 мг, для женщин — 310-320 мг. Эти значения включают магний, поступающий как с пищей, так и с добавками.

Особое внимание следует уделять сочетанию препаратов и общему состоянию здоровья. Перед началом приёма магния специалисты советуют проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или приёме других лекарств. Такой подход позволяет сохранить пользу минерала и избежать скрытых рисков.

Магний остаётся важным элементом для организма, но именно умеренность делает его союзником здоровья. Осознанное отношение к добавкам и сигналам тела помогает поддерживать баланс и предотвращать нежелательные последствия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Норковая шуба выглядит устаревшей из-за неудачных сочетаний — стилисты сегодня в 18:22
Норковая шуба добавляет возраст — но виновата не она: одна ошибка портит весь образ

Почему норковая шуба может выглядеть старомодно и как этого избежать. Простые правила сочетаний, которые делают образ современным и элегантным.

Читать полностью » Полипрагмазия повышает риск осложнений у пожилых — врач Ткачёва сегодня в 17:34
Праздники сбивают режим — и таблетки начинают мстить: пожилые в зоне особого риска

Пожилые люди входят в группу повышенного риска при приёме лекарственных препаратов из-за хронических заболеваний и полипрагмазии. О типичных ошибках, последствиях самолечения и опасных лекарственных взаимодействиях рассказала Ольга Ткачева.

Читать полностью » Случаи проказы впервые за десятилетия фиксируются в ЕС сегодня в 17:17
Забытая болезнь вернулась в Европу: в ЕС вновь зафиксированы случаи проказы

В Румынии и Хорватии впервые за десятилетия выявлены случаи проказы — власти уверяют, что угрозы для населения нет.

Читать полностью » Норма мандаринов в сутки не превышает 2–3 плода — Белоусова сегодня в 17:03
Новогодний символ с подвохом: когда мандарины начинают вредить здоровью

Эндокринолог объяснила, сколько мандаринов в день безопасно есть и кому стоит сократить цитрусовые, чтобы не навредить здоровью.

Читать полностью » Перегрузка стала самым частым сценарием травм сухожилий — Андаравис-Пури сегодня в 14:57
Сначала просто скованность, потом — боль: этот сигнал сухожилий нельзя игнорировать

Скованность суставов может оказаться признаком серьезных повреждений сухожилий. Узнайте, как распознать и предотвратить травмы, соблюдая простые советы.

Читать полностью » Пневмония составляет 65% всех осложнений гриппа — Мухаметзянов сегодня в 12:48
Болезнь ускорилась: почему грипп в Башкирии стал опаснее обычного

В Башкирии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, а врачи предупреждают: самые опасные осложнения могут развиваться стремительно.

Читать полностью » В России растёт заболеваемость гриппом из-за штамма H3N2 — Малинникова сегодня в 12:43
Грипп не пугает, но берёт своё: чем оборачивается нынешняя волна заболеваемости

В России растёт заболеваемость гонконгским гриппом, однако врачи отмечают преимущественно лёгкое и средне-тяжёлое течение болезни.

Читать полностью » Алкоголь в конфетах вызывает резкие скачки глюкозы — нарколог Тюрин сегодня в 12:25
Не рюмка, но тот же эффект: что происходит с организмом после безобидных конфет

Нарколог предупредил, почему конфеты с алкоголем опаснее, чем кажутся, и как они могут повлиять на здоровье и отношение к спиртному.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Моржи относятся к морским млекопитающим Арктики — Earth
Дом
Дизайнеры рекомендовали использовать антикварную керамику в декоре
Наука
Китайские учёные смоделировали полный марсианский год на Земле — AAS
Красота и здоровье
Метод с двумя одеялами снизил ночные нарушения сна у пар — The Conversation
Авто и мото
Электронный стояночный тормоз упростил компоновку салона — BGR
Садоводство
Орхидеи стали одним из самых стрессовых подарков — Le Figaro
Дом
Натуральный декор стал основным трендом рождественских столов — Le Figaro
Наука
Миллиард лет назад сутки на Земле длились около 19 часов — Earth
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet