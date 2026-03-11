Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новорожденную нерпу нашли на Ладожском озере
© Telegram / Nerpa SPb by Фонд друзей балтийской нерпы is licensed under Public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:24

Нерпа, спасенная от чаек, станет символом борьбы за природу: первая реабилитация в Петербурге в этом сезоне

В Петербурге приняли на реабилитацию первую в этом году нерпу. Малышку без матери нашли на Ладоге у Куркиеки в Карелии. Неравнодушный прохожий заметил стаю чаек, которая пикировала на лед и атаковала беспомощного детеныша. Нерпу доставили в центр "Фонда друзей балтийской нерпы". Ей всего месяц с небольшим: родилась 7 марта, весит 3,6 килограмма, на брюшке еще видна пуповина.

Как спасли нерпу на Ладоге

Северное Приладожье в Карелии стало местом спасения первой нерпы сезона. У Куркиеки на льду собралась толпа чаек, которые бросались вниз и клевали кроху. Прохожий подошел ближе и увидел, что детеныш ладожской кольчатой нерпы лежит один, беззащитный перед птицами. Матери поблизости не оказалось, и малышка не могла отползти или нырнуть.

Чайки часто охотятся на ослабевших новорожденных: их клювы режают нежную кожу, а крылья мешают уползти. У нерпят в первые недели жизнь висит на волоске — без молока матери они быстро слабеют от голода и переохлаждения. Физика льда здесь играет роль: гладкая поверхность не дает крохе зацепиться плавниками, как на снегу.

Спасатель вызвал специалистов фонда, и нерпу срочно эвакуировали в Петербург. Дорога прошла без осложнений, хотя малышка уже устала от стресса. Такие находки редки ранней весной, когда лед еще держит, но таяние вот-вот начнется.

"Такие центры реабилитации нерп — ключ к сохранению баланса в северных регионах. Ладожская кольчатая нерпа зависит от чистоты озера и стабильного льда, а популяция падает из-за браконьеров и загрязнений. Муниципалитеты Карелии и Петербурга должны усиливать патрулирование и мониторинг. Без этого экосистема Приладожья потеряет индикатор здоровья водоемов. Мы видим, как локальные проекты меняют ситуацию к лучшему."

управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Состояние малышки и план лечения

В центре выяснили: это самка, родилась 7 марта, вес — 3,6 килограмма. Пуповина на брюшке говорит о совсем свежем рождении — у млекопитающих вроде нерп она сохнет за неделю. Такие крохи едят молоко каждые два часа, и без него теряют до 10% веса в сутки из-за базового метаболизма.

Специалисты кормят ее искусственной смесью, близкой по составу к материнскому молоку: жиры из рыбы, белки для роста слоя жира. Трудность в том, что иммунитет слабый — антитела от мамы не передались. Реабилитация займет месяцы: сначала набор веса, потом бассейн для плавания.

Биохимия подкормки точная: добавляют электролиты, чтобы восстановить баланс после стресса. Ошибки новичков — перекармливание или холод — фатальны, но команда с опытом. После выздоровления нерпу вернут на Ладогу.

Что делает фонд для нерп

"Фонд друзей балтийской нерпы" не только лечит, но и следит за видами. Они мониторят ладожскую кольчатую нерпу, балтийскую кольчатую и серого тюленя в Петербурге с Ленинградской областью. Данные помогают понять миграции и угрозы вроде пластика в воде.

Антропология тут простая: человек меняет среду обитания, нерпы страдают первыми. Фонд обучает местных замечать сирот и вызывает патрули против сетей. Популяция ладожских нерп — около 4 тысяч, но детская смертность высока без вмешательства.

Отпуск в природу — финал: с чипом для слежения. Такие истории повторяются ежегодно, весной на льду. Фонд ждет сигналов от всех, кто гуляет у воды.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

