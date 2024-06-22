О том, какие народные средства помогут при лечении, а не навредят, рассказал Жемчугов Владислав, врач терапевт-иммунолог.

- Тут зависит от доктора, кто как пользуется. Основа - это разрешенное к применению что-то. Если метод, разрешенный к применению, понятно, что им надо пользоваться. Например, банки, горчичники. Это не народное. Банки от аюрведы. Им 3000 лет.

Самые привычные для россиян, по словам врача, - полоскание горла ромашкой, пояс из собачьей шерсти на поясницу.

- Если болят у человека почки, то их надо беречь. Что там еще в пояснице болит? Воспаление, нефрит, радикулит. Собачий пояс на поясницу. Если болят у человека почки, то их надо беречь. Что там еще в пояснице болит? Воспаление, нефрит, радикулит. Полоскание ромашкой или пить ромашковый час для желудка очень полезно. Подорожник полезен. Но вообще траволечение - это отдельная тема. Пожалуйста, пользуемся, но не в ущерб и не вопреки традиционным. Если мы снимем сначала воспаление антибиотиками, прополощем фурацилином, а потом - ромашкой, будет только лучше. Я как доктор говорю.

К числу традиционных лекарств иммунолог отнес и обычную зелёнку.

- Зелёнкой мы лечим все воспалительные процессы на коже замечательно.

А вот за границей, как сообщил Жемчугов, требуются клинические исследования, достаточно дорогостоящие.

- Все сводится к деньгам. Например, те же горчичники. Нам говорят о каком-то лекарстве за тысячу рублей. Зачем за тысячу рублей, когда есть горчичники?

Фото: commons.wikimedia.org/Лиззкабелка1 (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 4.0)