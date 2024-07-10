Премьер Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер заявили, что затронули тему конфликта на Украине. Оба уточнили, что для них играют первостепенную роль дипломатия и диалог. Об этом информирует РИА Новости.

Государственный деятель из Индии на данный момент пребывает в федеральной столице Австрии — Вене. Сегодня у него состоялся разговор с австрийским политиком, лидером Австрийской народной партии Карлом Нехаммером. Известно, что Нарендра Моди прибыл в столицу после того, как посетил Российскую Федерацию, где провёл встречу с главой государства Владимиром Путиным.

На одном из мероприятий для СМИ, которое состоялось по окончании двустороннего диалога между Моди и Нехаммером, первый рассказал, что они серьёзно обсудили тему, которая касается различного рода разногласий в мире, не важно, будет это украинский конфликт или какой-либо другой. Он добавил, что разрешить подобные неприятности невозможно посредством столкновения на боевом поле. Нарендра Моди отметил, что утрата безвинных жизней недопустима, и неважно, в каком месте всё это происходит.

Дабы добиться состояния отсутствия вражды, первостепенными задачами станут искусство общения между государствами, нацеленное на достижение соглашений, заявил Моди. Он также уверил, что оба государства готовы способствовать этому.

Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)