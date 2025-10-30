Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:26

Зима 1812 года — лишь половина правды: болезни добавили в великую армию апокалипсиса

CB: анализ зубов солдат наполеоновской армии показал наличие маркеров паратифа и возвратного тифа

В 1812 году огромная армия Наполеона Бонапарта, считавшаяся непобедимой, начала свое роковое вторжение в Россию. Этот поход обернулся одной из самых сокрушительных катастроф в военной истории. Из более чем 600 тысяч солдат, перешедших границу, обратно вернулись, по разным оценкам, лишь 30-50 тысяч человек. Традиционно главными причинами гибели "Великой армии" называют суровую русскую зиму, голод и постоянные атаки русских войск. Однако последние научные данные пролили свет на нового, невидимого врага, который косил солдат не менее эффективно, — инфекционные болезни.

Загадка массового захоронения

В 2001 году в Вильнюсе, во время строительных работ, было обнаружено массовое захоронение солдат наполеоновской армии. Эта находка стала для ученых уникальной возможностью изучить останки тех, кто погиб во время трагического отступления. Долгое время историки были уверены, что главными убийцами стали эпидемии сыпного тифа и так называемой окопной лихорадки. Эти болезни, переносимые вшами, свирепствовали в армиях прошлого, особенно в условиях скученности и антисанитарии.

Новые данные против старых предположений

Чтобы проверить эту версию, международная группа исследователей провела генетический анализ зубной ткани 13 солдат из вильнюсской могилы. Результаты оказались неожиданными. Ученые не нашли следов бактерий Rickettsia prowazekii и Bartonella quintana, ответственных за сыпной тиф и окопную лихорадку. Вместо этого они обнаружили генетические маркеры двух других патогенов.

Одним из них была Salmonella enterica, вызывающая паратиф — тяжелое кишечное заболевание, схожее с брюшным тифом и передающееся через зараженную пищу и воду. Вторым возбудителем оказалась Borrelia recurrentis - бактерия, вызывающая возвратный тиф, который характеризуется приступами лихорадки, сменяющимися периодами относительного благополучия.

"Наше исследование предоставляет первые прямые доказательства того, что паратиф способствовал гибели наполеоновских солдат", — отметили авторы работы в журнале Current Biology.

Интересно, что в остатках одежды солдат были найдены следы платяных вшей. Это подтверждает, что насекомые-паразиты действительно атаковали армию. Но, судя по всему, они были заражены в основном B. recurrentis, а не возбудителем сыпного тифа.

Картина катастрофы: несколько ударов одновременно

Исследователи подчеркивают, что их открытие не отменяет влияния других факторов. Скорее, оно рисует более сложную и мрачную картину того, что пережили солдаты.

Представьте себя французским солдатом в том отступлении. Вы измотаны неделями голода и изнурительных маршей по заснеженным просторам. Ваша форма превратилась в лохмотья, почти не защищающие от пронизывающего ветра и мороза. Организм ослаблен, иммунная система на пределе. В таких условиях вы становитесь легкой добычей для любой инфекции.

Вероятнее всего, многие солдаты были носителями сразу нескольких заболеваний. Возвратный тиф, вызываемый боррелиями, изматывал и ослаблял организм, делая его беззащитным перед паратифом, который добивал его окончательно. К этому букету могли добавляться и другие инфекции, например, дизентерия.

"Учитывая экстремальные и тяжёлые условия, характерные для этого отступления, наличие нескольких сопутствующих инфекций весьма вероятно", — пояснили ученые. — "Вероятным сценарием смерти этих солдат было бы сочетание усталости, простуды и нескольких заболеваний".

А что если…

Если бы Наполеон лучше подготовил свою медицинскую службу и обеспечил армию продовольствием, возможно, масштабы трагедии были бы меньше. Однако в реалиях того времени знания о гигиене и механизмах распространения инфекций находились в зачаточном состоянии. Армия, движущаяся по разоренной войной и выжженной земле, была обречена на вспышки кишечных инфекций из-за употребления грязной воды и недостатка пищи.

Три факта о катастрофе 1812 года

  1. Отступление из Москвы до границы составило около 1300 километров. Большую часть этого пути изможденные солдаты проделали пешком, под постоянным давлением русской армии и партизанских отрядов.

  2. В какой-то момент продовольствие закончилось полностью. Солдаты были вынуждены есть своих павших лошадей, собак и жевать кору деревьев, что лишь усугубляло проблемы с пищеварением и способствовало распространению паратифа.

  3. Поражение в России кардинально изменило ход европейской истории. Уже в январе 1813 года начался Заграничный поход русской армии, который привел к окончательному разгрому Наполеона и его отречению от престола.

Исторический контекст

Вторжение Наполеона в Россию и последовавшее за ним отступление стали переломным моментом в Наполеоновских войнах. Армия, которая до этого считалась сильнейшей в Европе, была уничтожена не столько в крупных сражениях, сколько совокупностью факторов: суровым климатом, грамотной стратегией русского командования, применявшего тактику "выжженной земли", и, как теперь выясняется, смертоносным комбинациям болезней. Эта история наглядно демонстрирует, что исход военных кампаний часто решают не только пушки и стратегия, но и такие прозаические вещи, как гигиена, провизия и эпидемиологическая обстановка.

