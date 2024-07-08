Два пистолета французского императора Наполеона Бонапарта были проданы аукционными домами Osenat и Rossini за €1,69 млн, сообщает радиостанция RFI.
«Два богато украшенных пистолета, которые принадлежали Наполеону I до его первого отречения в 1814 году и были признаны национальным достоянием, проданы на аукционных торгах за €1,69 млн», - говорится в публикации.
Сообщается, что на пистолетах изображён профиль легендарного полководца, оружие инкрустировано золотом и серебром и помещено в драгоценную деревянную коробку.
Эксперт аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осенат рассказал, что стартовая цена пистолетов составляла €1,2-1,5 млн. Личность покупателя оружия не раскрывается, но продажа оценивается организаторами как успешная.
RFI напоминает, что ранее министерство культуры Франции запретило вывозить пистолеты Наполеона из страны, дав властям возможность выкупить раритет и сохранить национальное достояние республики.
Фото: commons.wikimedia.org/Halldór Axel (Creative Commons Attribution-Share 4.0 International).
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