Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чай с чабрецом и морошкой
Чай с чабрецом и морошкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:02

Напиток бодрости превращается в яд: чем опасна привычка добавлять сахар в чай

Сладкий чай повышает риск диабета и воспалений в организме — эндокринолог Зухра Павлова

=Чай — один из самых любимых напитков в мире. Его пьют утром, в обед и вечером, он согревает зимой и утоляет жажду летом. Но у этой привычки есть скрытая сторона — добавление сахара. То, что кажется безобидной ложкой сладости, на деле может стать источником множества проблем со здоровьем.

Как сахар меняет пользу чая

Чай сам по себе — источник антиоксидантов и полезных веществ, которые помогают бороться со стрессом, улучшают обмен веществ и поддерживают здоровье сосудов. Но стоит добавить в чашку пару ложек сахара — и картина резко меняется.

Сахар не уничтожает полезные свойства напитка напрямую, но его регулярное употребление превращает чай в калорийный десерт. Постепенно растёт риск набора лишнего веса, перегружается поджелудочная железа, повышается уровень глюкозы в крови. Избыток сахара способствует развитию хронических воспалений и ускоряет процессы старения.

"Даже полезные продукты теряют свои преимущества, если к ним добавлять сахар — организм воспринимает его как токсин", — отметила эндокринолог Зухра Павлова.

Кроме того, сахар создаёт ложное чувство бодрости. После краткого прилива энергии наступает спад, человек снова тянется за сладким, и формируется замкнутый круг.

Сравнение

Показатель Чай с сахаром Чай без сахара
Калорийность Повышена, до 30-50 ккал на чашку Практически нулевая
Влияние на обмен веществ Перегружает поджелудочную железу Поддерживает естественный уровень энергии
Воздействие на зубы Способствует кариесу Не разрушает эмаль
Влияние на сосуды Повышает риск воспалений Снижает вероятность заболеваний сердца

Советы шаг за шагом

  1. Постепенно снижайте количество сахара. Уменьшайте дозу на пол-ложки каждые 3-4 дня, чтобы рецепторы привыкли к натуральному вкусу чая.

  2. Попробуйте натуральные подсластители. Мёд, стевия или сироп агавы — более безопасные варианты, если хочется сладости.

  3. Добавляйте фрукты и специи. Лимон, мята, корица или имбирь придают напитку аромат и лёгкую сладость без вреда.

  4. Выбирайте качественный чай. Хорошие сорта обладают насыщенным вкусом и не требуют дополнительных добавок.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: пить чай с сахаром несколько раз в день.
    Последствие: повышается уровень инсулина, появляется усталость и прибавка в весе.
    Альтернатива: пить зелёный или чёрный чай без сахара, добавляя немного лимона.

  2. Ошибка: заменять сахар искусственными подсластителями без меры.
    Последствие: нарушается микрофлора кишечника и возрастает тяга к сладкому.
    Альтернатива: использовать натуральные заменители, например, мёд или стевию.

  3. Ошибка: считать, что "одна ложечка не повредит".
    Последствие: формируется привычка к сладкому вкусу, которую трудно побороть.
    Альтернатива: уменьшать сладость постепенно, сохраняя удовольствие от напитка.

А что если…

А что если просто перестать добавлять сахар в чай? Через неделю вкус напитка станет ярче, вы начнёте различать тонкие нотки сорта и почувствуете лёгкость после каждого глотка. Организм быстро адаптируется к новому вкусу, уровень энергии стабилизируется, а кожа и сон заметно улучшатся.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы отказа от сахара Минусы
Здоровье Снижается риск диабета и ожирения Потребуется время, чтобы привыкнуть
Энергия Исчезают резкие скачки сахара Первые дни возможна усталость
Вкус Раскрывается аромат чая Может показаться непривычным
Зубы Снижается риск кариеса Отсутствие сладости не всем приятно

FAQ

Почему чай с сахаром вреден?
Из-за быстрых углеводов, которые перегружают поджелудочную железу, повышают уровень глюкозы и способствуют воспалениям.

Чем заменить сахар в чае?
Используйте мёд, стевию, курагу или ломтик яблока — они придают лёгкую сладость и полезны для здоровья.

Можно ли пить сладкий чай иногда?
Редко — можно. Но не чаще одного раза в неделю и в небольшом количестве. Главное — не превращать это в ежедневную привычку.

Мифы и правда

  1. Миф: чай без сахара невкусный.
    Правда: хороший чай обладает насыщенным вкусом, а после привыкания он кажется даже ароматнее.

  2. Миф: сахар придаёт бодрость.
    Правда: энергия после сладкого кратковременна, а затем наступает упадок сил.

  3. Миф: чай с сахаром безопасен, если пить его с утра.
    Правда: уровень сахара повышается независимо от времени суток.

Исторический контекст

Привычка добавлять сахар в чай появилась в Европе в XVII веке, когда сахар считался символом богатства. Со временем сладкий чай стал частью традиции, особенно в России и Великобритании. Однако уже в XX веке учёные начали предупреждать о вреде избыточного сахара.

Современные диетологи рекомендуют возвращаться к изначальной культуре чаепития — без добавок. В странах Востока, где чай пьют без сахара, уровень ожирения и диабета заметно ниже. Это доказывает: истинное наслаждение напитком кроется в его чистом вкусе, а не в сладости.

Три интересных факта

  1. Одна ложка сахара добавляет к чашке чая около 20 ккал — если пить 5 чашек в день, это лишние 7000 ккал в месяц.

  2. В Японии и Китае сахар в чай традиционно не добавляют — считается, что он "заглушает" вкус листа.

  3. Через 14 дней без сахара вкусовые рецепторы перестраиваются, и чай начинает казаться естественно сладким.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пластические хирурги сообщили, что операции на верхних веках стали проводиться на 10% чаще за последние годы вчера в 23:31
Глаза — не проект под реконструкцию: почему нависшее веко стало врагом TikTok

Почему операции на веках стали новым трендом и как перестать считать нависшие веки недостатком. История о принятии себя и критическом взгляде на стандарты красоты.

Читать полностью » Веганская косметика исключает ланолин, мёд и кармин — продукты животного происхождения вчера в 23:30
Не всё "зелёное" — веганское: почему эти кремы только прикидываются этичными

1 ноября мы отмечаем Всемирный день вегана. Узнайте, как выбрать настоящую веганскую косметику, не полагаясь на мифы и заблуждения!

Читать полностью » Эксперты отметили, что гормональные колебания при менопаузе связаны с тревожностью и нарушением сна вчера в 22:21
Когда слёзы без причины и ночи без сна: что на самом деле рушится при менопаузе

Менопауза — это не просто физические изменения. Узнайте, как гормоны влияют на психическое здоровье женщин и какие шаги помогут избежать депрессии.

Читать полностью » Эксперты подчеркнули, что йогурт, квашеные овощи и клетчатка помогают восстанавливать микробиом вчера в 22:18
Когда кишечник думает за нас: как микробы решают, что мы едим и как себя чувствуем

Как состояние кишечника влияет на кожу и эмоции — и что добавить в рацион, чтобы вернуть энергию и сияние лицу.

Читать полностью » Учёные из Университета Турку выяснили, что сокращение времени сидения улучшает обмен веществ вчера в 21:11
Полчаса без стула: новое исследование показало, что тело начинает работать иначе

Узнайте, как всего лишь 30 минут в день помогут активировать обмен веществ, улучшить здоровье и избежать заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.

Читать полностью » Австралийские исследователи предупредили: даже слабое освещение ночью нарушает работу сердца вчера в 20:58
Один ночник — и инфаркт ближе: новая привычка, которая убивает медленно

Австралийские ученые доказали: сон при свете повышает риск сердечной недостаточности на 56%! Узнайте, как защитить свое сердце, наладив циркадные ритмы, и какие еще привычки опасны.

Читать полностью » Удлинение цикла до 60 дней и более — один из признаков приближения менопаузы вчера в 19:17
Американские горки заканчиваются: как понять, что перименопауза подходит к финалу

Как понять, что перименопауза подходит к концу? Узнайте о ключевых признаках и стадиях этого естественного перехода, чтобы подготовиться к новой гормональной стабильности. 10 сигналов организма.

Читать полностью » Диетологи отметили: тыква богата витаминами и улучшает обмен веществ вчера в 18:50
Этот овощ из сказки способен продлить молодость — главное, не ошибиться с приготовлением

Тыква — это суперфуд с низкой калорийностью и высокой питательностью. Узнайте, как добавить её в рацион и избежать ошибок при употреблении.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт Олег Марков: первые 300 км на шипованных шинах требуют аккуратной езды
Садоводство
Правильный температурный режим в теплице помогает избежать потерь урожая — Сергей Лаврентьев
Питомцы
Поведенческие специалисты: атаки кошек на ноги связаны с охотничьим инстинктом и стрессом
Спорт и фитнес
Упражнение планка помогает снизить нагрузку на поясницу — данные тренеров
Дом
Белые вещи не потеряют цвет: советы по стирке, сушке и уходу за тканями
Еда
Морковный рулет с кремом из маскарпоне получается нежным и воздушным десертом
Авто и мото
Самоочистка двигателя возможна при езде на высоких оборотах
Садоводство
Уход за облепихой включает обрезку и подкормку для плодоношения — Александр Пахомов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet