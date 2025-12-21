Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Салат из капусты, моркови и семян чиа
Салат из капусты, моркови и семян чиа
Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:29

Готовил салат года и даже не подозревал: обычные продукты, а вкус — просто вау

Салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом подходит для повседневного меню — повар

Лёгкие овощные салаты часто становятся незаменимой частью повседневного рациона. Они не перегружают меню, быстро готовятся и хорошо сочетаются с горячими блюдами. Салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом — как раз из этой категории простых, но удачных решений. Об этом сообщает сайт 1000. menu.

Почему этот салат так популярен

Пекинская капуста давно заняла прочное место на кухне благодаря своей нежной текстуре и мягкому вкусу. В отличие от белокочанной, она не требует длительной подготовки и хорошо подходит для свежих салатов. В сочетании с огурцом и яйцом капуста раскрывается особенно удачно, создавая лёгкое и сбалансированное блюдо.

Этот салат часто готовят к обеду или ужину как универсальное дополнение. Он подходит к мясу, рыбе и даже к простым гарнирам. Низкая калорийность делает его востребованным в тёплое время года, когда хочется более свежей и лёгкой еды. При желании майонез легко заменить сметаной или натуральным йогуртом, сделав блюдо ещё менее калорийным.

Подготовка ингредиентов без лишних сложностей

Начинают приготовление с яиц. Их варят в холодной воде, доводят до кипения и оставляют на среднем огне на несколько минут. После варки яйца охлаждают, чтобы они легче очищались и не крошились при нарезке. Такая подготовка позволяет сохранить аккуратную форму кусочков.

Пекинскую капусту освобождают от верхних листьев и тонко шинкуют. Именно эта часть салата отвечает за свежесть и объём. Огурец тщательно моют, срезают кончики и нарезают небольшими кубиками. Важно, чтобы нарезка была аккуратной — это влияет не только на внешний вид, но и на общее восприятие вкуса.

Сборка и подача

В глубокой миске соединяют капусту, огурец и нарезанные яйца. Зелёный лук промывают, обсушивают и мелко режут, добавляя в салат для лёгкой остроты и аромата. Все ингредиенты аккуратно перемешивают, стараясь сохранить их структуру.

Заправляют салат небольшим количеством майонеза, не перегружая блюдо. После этого его рекомендуется ненадолго поставить в холодильник, чтобы салат охладился и стал более освежающим. Перед подачей салат перекладывают в салатник и подают сразу к столу.

Этот рецепт ценят за универсальность и простоту. Он не требует редких продуктов и подходит даже для тех, кто не любит проводить много времени на кухне. Салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом остаётся удачным выбором для лёгкого и сбалансированного меню.

