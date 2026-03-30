Представьте, что наш привычный мир связи — это гудящая магистраль, по которой информация летит с бешеной скоростью, но постоянно натыкается на "пробки" из помех и перегретых компонентов. Пока мы ждем свои терабайты данных, исследователи из Сколтеха вместе со шведскими коллегами из Королевского технологического института KTH занялись буквально "уборкой" в этом электромагнитном хаосе. Они создали покрытие из углеродных нанотрубок, которое работает подобно идеальной звукоизоляции, только для терагерцовых волн. Это не просто научный курьез, а технологический прорыв, способный превратить 6G из теоретической концепции в рабочее железо, где избыточное излучение больше не будет путаться под ногами у полезного сигнала.

"Использование углеродных нанотрубок для управления электромагнитным полем открывает путь к созданию высокоэффективных и компактных устройств следующего поколения. Это решение позволяет радикально снизить уровень внутренних помех, что критически важно для развития сетей высокоскоростной передачи данных. Мы видим огромный потенциал в масштабировании этой технологии, так как она гармонично вписывается в существующие производственные процессы. Работа демонстрирует, как фундаментальные свойства материалов трансформируются в прикладные инженерные задачи", — сказал научный обозреватель Алексей Кузнецов

Нанотрубки как архитекторы связи

Новое покрытие работает по принципу "черной дыры" для паразитного излучения. Инженеры используют метод химического осаждения из газовой фазы с применением аэрозолей, чтобы тончайший слой нанотрубок буквально впитывал электромагнитные волны. Внутри современных устройств, как и в исследованиях сейсмической активности Луны, точность исполнения определяет результат: любое "неправильное" распространение сигнала ведет к потере данных. Теперь же нанотрубки позволяют изолировать кремниевые волноводы, направляя электромагнитные импульсы строго по назначению.

Толщина пленок в экспериментах варьировалась от 2 до 53 нанометров. Даже самые скромные по толщине образцы показали впечатляющую способность блокировать сигнал, а "толстые" слои оказались настолько эффективны, что чувствительные приборы практически не фиксировали утечек излучения. Это своего рода "умная" изоляция, которая, подобно современным магнитным фильтрам для очистки воды, заменяет громоздкие технические решения минималистичной физикой материалов.

Терагерцовый диапазон: новый рубеж

Этот диапазон спектра — "серая зона" между микроволновками и инфракрасным светом. Долгое время он оставался труднодоступным для массовых технологий, но именно здесь скрыта пропускная способность, необходимая для 6G. Столь высокая плотность данных требует ювелирного управления волнами, чтобы они не перекрывали друг друга, как это происходит при анализе ускорения вращения Марса, где перераспределение массы меняет физику планеты. Нанопокрытие позволяет контролировать излучение внутри микроскопических схем так же уверенно, как современные инженеры управляют энергетическими концепциями будущего.

В отличие от прошлых разработок, где нанотрубки применялись точечно для производства линз, здесь ученые доказали возможность их интеграции в сложные фотонные схемы. Это меняет саму парадигму производства: вместо сборки компонентов из разных материалов мы получаем однородную систему, способную фильтровать шум на аппаратном уровне. Исследование, опубликованное в Nature Communications, подтверждает: именно такая гибкость в управлении спектром станет фундаментом для всех систем связи завтрашнего дня.

От защиты тюрем до тайн медицины

Сфера применения выходит далеко за рамки телефонии. Профессор Дмитрий Лютченко указывает на возможность использования покрытия для экранирования помещений, работающих как "фильтр" для частот: можно создать здание, которое полностью блокирует одни сигналы, но пропускает другие. Это напоминает по своей избирательности технологичный маникюр-интерфейс, где обычный аксессуар обретает неожиданную функциональность. Такая защита может быть критически важна для чувствительных объектов или зон, где требуется жесткий контроль доступа к связи.

В медицине терагерцовое излучение рассматривается как потенциально безопасная альтернатива рентгену. Однако технология требует защиты: необходимо локализовать излучение строго в зоне воздействия, не облучая здоровые ткани. Подобно тому, как ученые ищут новые миры для жизни среди далеких звезд, современная медицина ищет способы микродозированного воздействия, и нанотрубки здесь станут главными инструментами безопасности врачей и пациентов.

"Интеграция подобных пленок в медицину и системы связи — это закономерный шаг к миниатюризации технологий защиты. Мы переходим от использования громоздких экранов к наноструктурированным поверхностям, которые работают автономно. Перспективность таких разработок заключается в их высокой адаптивности к различным архитектурам фотонных схем. Уверен, мы увидим коммерческое применение этой технологии уже в ближайшие годы, когда сети шестого поколения перейдут из лабораторий в реальную эксплуатацию", — отметил эксперт в области анализа научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Можно ли использовать это покрытие для защиты от сотовой связи в квартире?

В теории — да, так как пленки эффективно блокируют электромагнитное излучение, можно создать экранированные зоны для определенных частот. Однако широкое коммерческое применение в быту пока ограничено сложностью нанесения на большие площади.

Является ли это покрытие опасным для здоровья?

Углеродные нанотрубки зафиксированы в структуре пленки, что предотвращает их попадание в окружающую среду. При соблюдении производственных стандартов материал полностью изолирован от прямого воздействия на пользователя.

Проверено экспертом: эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Читайте также