Пустыня Намиб
Пустыня Намиб
© commons.wikimedia.org by Mike Mirano is licensed under CC BY 2.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 8:26

Самая старая пустыня планеты удивляет даже бывалых туристов — Намиб совсем не такая, как вы думаете

Древние дюны, холодный океан и туманы, которые приходят из ниоткуда, делают пустыню Намиб одним из самых загадочных мест Африки. Здесь время ощущается иначе: ландшафты постоянно меняются, а жизнь существует вопреки почти полному отсутствию дождей. Намиб поражает даже тех, кто уже бывал в других пустынях мира. Об этом рассказывает Алёна Григорьева со ссылкой на тревел-экспертов YouTravel. me.

Самая древняя пустыня планеты

Пустыня Намиб считается самой древней в мире: её возраст оценивают в 55-80 миллионов лет. Она тянется узкой полосой вдоль Атлантического океана более чем на 1500 километров — от юга Анголы до северо-запада ЮАР. Главная особенность Намиба — постоянное движение дюн, которые формируют целое "песчаное море", внесённое в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Здесь ты по-настоящему ощущаешь силу времени и понимаешь, насколько отрезок твоей жизни крошечный в масштабе Вселенной", — говорит тревел-эксперт YouTravel. me Мария Минкевич.

В центральных районах дюны старше и темнее: их красно-терракотовый цвет связан с окислением железа в песке. Ближе к океану песок светлее — его постоянно приносят реки и ветры. Пустыня остаётся живой системой, где одни дюны разрушаются, а другие возникают вновь.

Туманы, без которых жизнь невозможна

Несмотря на засушливость, Намиб не является "мёртвой" пустыней. Холодное Бенгельское течение у побережья создаёт почти ежедневные туманы. Они могут за минуты появляться и исчезать, проникая на десятки километров вглубь пустыни, и становятся главным источником влаги для растений и животных.

"На мой взгляд, пустыня Намиб вообще ни на что не похожа. При слове "пустыня" обычно представляешь Сахару, бескрайние пески, плоские поверхности, как в Калахари. А Намиб — совершенно иная", — отмечает тревел-эксперт Евгения Огаркова.

Благодаря туманам здесь выживают эндемичные растения, насекомые и рептилии, а также антилопы ориксы и даже пустынные слоны и львы. Некоторые животные почти не пьют воду, получая влагу из растений и конденсата.

Что стоит увидеть путешественнику

Знакомство с Намибом обычно начинается с Виндхука, откуда удобнее всего строить маршрут. Среди ключевых точек — глиняная равнина Соссусвлей, мёртвое озеро Дэдвлей с высохшими деревьями, дюны Биг Дэдди и Дюна 45, а также Сэндвич-Харбор, где пески обрываются прямо к океану. Отдельного внимания заслуживает Берег Скелетов с туманами и кораблями-призраками и заброшенный алмазный город Колманскоп.

Как подготовиться к поездке

Эксперты советуют закладывать минимум семь дней и выбирать полноприводный автомобиль. Лучшее время для поездки — с мая по октябрь, когда нет сильной жары и дождей. Важно заранее планировать запасы воды, топлива и ночёвки, а труднодоступные районы посещать только с опытными гидами.

