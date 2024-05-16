Директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов сообщил о том, что за подаренную родственниками недвижимость россияне не обязаны платить налог. Единственная особенность - даритель и одариваемый должны состоять в близком родстве. Среди перечисленных речь идет о детях и родителях. Также под эту категории попадают бабушки, дедушки и внуки, родные братья и сестры.

- Соответственно, они могут дарить друг другу квартиры, и налоговых обязательств у них не возникнет, - говорится в сообщении.

Так же он подчеркнул, что сделки, в которых участвуют более дальние родственники или лица, не состоящие в родстве, одариваемый не освобождается от налога на доходы физических лиц.

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