Основные аспекты предложенного Госдумой налогового пакета, включая ставки и критерии их применения, останутся без изменений, поскольку они уже качественно проработаны и обсуждены — считает глава Минфина Антон Силуанов.
"Мы провели обсуждения основных налоговых ставок и порогов с парламентом и бизнес-сообществом, так что я не ожидаю, что в этих вопросах произойдут какие-либо изменения или они будут нужны", — отметил Министр в беседе с журналистами после делового завтрака, который Сбербанк организовал в рамках ПМЭФ. На завтраке обсуждались налоговые реформы.
Участники форума ожидают от правительства ясности в вопросах, касающихся критериев для применения нового федерального инвестиционного вычета, который вводится на фоне увеличения налоговой ставки на прибыль с 20% до 25%. ЭТО было особенно актуально во время налоговой дискуссии, прошедшей в четверг.
При том Силуанов утверждает, что результаты обсуждений с бизнесом и парламентов в рамках ПМЭФ будут инкорпорированы в поправки законопроекта.
Фото: Пресс-служба правительства России
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