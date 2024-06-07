Основные аспекты предложенного Госдумой налогового пакета, включая ставки и критерии их применения, останутся без изменений, поскольку они уже качественно проработаны и обсуждены — считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы провели обсуждения основных налоговых ставок и порогов с парламентом и бизнес-сообществом, так что я не ожидаю, что в этих вопросах произойдут какие-либо изменения или они будут нужны", — отметил Министр в беседе с журналистами после делового завтрака, который Сбербанк организовал в рамках ПМЭФ. На завтраке обсуждались налоговые реформы.

Участники форума ожидают от правительства ясности в вопросах, касающихся критериев для применения нового федерального инвестиционного вычета, который вводится на фоне увеличения налоговой ставки на прибыль с 20% до 25%. ЭТО было особенно актуально во время налоговой дискуссии, прошедшей в четверг.

При том Силуанов утверждает, что результаты обсуждений с бизнесом и парламентов в рамках ПМЭФ будут инкорпорированы в поправки законопроекта.

Фото: Пресс-служба правительства России