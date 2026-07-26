Продажа квартиры может удивить дважды: после сделки налог иногда оказывается выше ожидаемого

Продать квартиру дороже, чем купили, — полдела. Дальше налоговая смотрит уже не на радость сделки, а на цифры в договоре. Если срок владения не дотянул до льготного, можно легко отдать в бюджет десятки и сотни тысяч рублей, даже когда сделка выглядит удачной. Поэтому перед продажей люди обычно сначала считают не прибыль, а срок, кадастровую цену и право на льготу. Ошибка тут бьёт сразу по кошельку, без лишней романтики.

"Если есть возможность подтвердить траты на приобретение жилья, то налог начисляется только на разницу между ценой продажи и покупки. Доказательством расходов может быть договор купли-продажи или ипотечный договор. В расходы можно включить также проценты по ипотеке — и на новую недвижимость, и на вторичное жильё - и траты на ремонт — если купить квартиру в новостройке без отделки". дизайнер интерьеров Елена Маркова

Как считают НДФЛ

После продажи жилья бывший собственник платит НДФЛ, если не попадает под льготу. Для налоговых резидентов России с 2025 года действует ставка 13%, а если прибыль выше 2,4 млн рублей, на превышение берут 15%. Для нерезидентов ставка выше — 30%. Считают не всю сумму сделки, а именно прибыль: разницу между ценой покупки и ценой продажи.

Пример тут простой, как табуретка в прихожей. Коттедж купили за 4 млн рублей, а продали за 7,2 млн. Прибыль составит 3,2 млн, и налог посчитают так: 2 400 000×0,13 + 800 000×0,15 = 432 000 рублей. Если документы по покупке и продаже в порядке, математика получается без сюрпризов.

При расчёте смотрят и на статус жилья. Если в день продажи у человека не было других квартир, комнат, коттеджей или долей в них, объект считают единственным жильём. Апартаменты, гараж и нежилая недвижимость сюда не входят. У супругов при этом отдельно учитывают общее имущество, купленное в браке, и личные объекты каждого.

Когда налог не берут

Есть несколько случаев, когда НДФЛ при продаже жилья не начисляют вовсе. Жильё могли получить по наследству, в подарок от близкого родственника, по ренте или приватизировать больше трёх лет назад. Тот же срок работает для единственного жилья. В ряде регионов минимальный срок владения любым жильём тоже составляет 3 года, но там действует свой список субъектов.

Есть ещё вариант с пятилетним сроком. Если квартира не единственная и не попадает в льготные категории, без налога её продадут только после 5 лет владения. Для тех, кто покупает новое жильё заранее, есть отдельное правило: статус единственного жилья не теряется, если новая квартира куплена в течение 3 месяцев до продажи старой, то есть в пределах 90 дней.

Отдельно в 2026 году меняются правила для иноагентов. Для них льготы по срокам владения 3 и 5 лет, а также по наследованию и дарению не действуют. Статус проверяют хотя бы за один день в том календарном году, когда имущество продали. Ставка НДФЛ для таких граждан — 30%, даже если они налоговые резиденты России.

"Семьи с двумя, тремя и большим числом детей могут продать свою квартиру, дом с участком или комнату без начисления налога в любой момент, даже если купили её несколько месяцев назад. Но для этого нужно соблюсти сразу пять условий: по детям, срокам покупки нового жилья, площади или кадастровой стоимости, цене проданного объекта и отсутствию другой подходящей недвижимости". консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Как уменьшить налог

Если без налога не получается, сумму можно сократить законным способом. Самый понятный вариант — вычет "доходы минус расходы". Тогда налог считают не со всей цены продажи, а с разницы между продажей и подтверждёнными затратами на покупку. Подойдут договор купли-продажи, ипотечный договор и другие бумаги, где видна реальная сумма расходов.

Есть и стандартный вычет в 1 млн рублей. Его используют, когда подтвердить покупку нельзя или жильё досталось бесплатно, например после приватизации. Если квартира продана дешевле миллиона, налог не начислят. Но вычет дают один раз в год, так что лишний раз на него лучше не рассчитывать.

Ещё один способ связан с ценой продажи. Если объект продали по той же цене, что и купили, или дешевле, НДФЛ не берут. Но здесь есть жёсткий ориентир — цена не должна быть ниже 70% кадастровой стоимости на год продажи. В 15 регионах в 2026 году применяется 100% кадастровой цены, и там налог считают строже. При этом смотрят не на место квартиры, а на место прописки продавца.

Как работают сроки и кадастровая цена

Срок владения должен идти без перерывов. Если квартиру сначала подарили, потом сделку оспорили и жильё вернулось обратно, отсчёт начнётся заново с даты последней регистрации. При реновации или переселении за точку отсчёта берут момент получения старого жилья. Если человек сначала владел долей, а потом выкупил объект целиком, срок считают с даты оформления первой доли.

Если несколько комнат или участков объединили в один объект, срок владения считают от даты покупки последней части. Это правило отдельно подтверждала ФНС. В реальной жизни такие детали часто и ломают расчёт: человек смотрит на старую дату в договоре и не замечает, что налоговая возьмёт другую точку отсчёта.

Кадастровая стоимость тоже может сыграть против продавца. Если в договоре указали цену ниже 70% кадастра, налог посчитают от этой минимальной базы. В Санкт-Петербурге, Карелии, Архангельской, Астраханской, Калининградской областях, Крыму, Краснодарском крае, Татарстане, Новосибирской, Курганской, Воронежской, Тюменской, Новгородской, Курской и Ростовской областях действует 100% кадастровой цены. И тут уже не спрячешься за красивую цифру в договоре.

Примеры расчёта без лишней путаницы

Если квартиру купили за 4,2 млн рублей, а продали за 5,7 млн, налог берут только с 1,5 млн, если расходы подтверждены документами. При ставке 13% сумма составит 195 000 рублей. Это и есть тот случай, когда старые бумаги экономят вполне живые деньги.

Если продали жильё за 3,2 млн рублей и применили стандартный вычет, налогооблагаемая база снизится до 2,2 млн. Тогда НДФЛ по ставке 13% составит 286 000 рублей. Когда же объект продан по цене покупки или ниже, а порог 70% кадастровой стоимости не задет, налога не будет.

Есть и пример с регионами, где учитывают полную кадастровую цену. Квартиру купили за 5 млн, через 2 года продали за ту же сумму, а кадастровая цена в год сделки выросла до 7 млн. Если продавец прописан в Санкт-Петербурге, налог составит (7 000 000 — 5 000 000) x 0,13 = 260 000 рублей. Если продавец прописан в Башкирии, 4 900 000 меньше 5 000 000, и НДФЛ не начисляют.

"Если реализовать жильё по цене, равной той, за которую его покупали, или дешевле, НДФЛ не начисляется. Но при этом цена должна быть не ниже 70% от кадастровой цены, установленной в год продажи жилья. В некоторых регионах понижающий коэффициент увеличивают до 100% кадастровой цены, и тогда место прописки продавца становится решающим". строитель Михаил Волков

FAQ

Нужно ли подавать декларацию, если налог не начисляется?

Если продажа попала под льготу, декларацию 3-НДФЛ подавать не требуется. Но документы по сроку владения и праву на освобождение лучше хранить.

Можно ли учесть ремонт в расходах?

Да, если квартира куплена в новостройке без отделки. Тогда подойдут чеки из магазинов стройматериалов и договоры с подрядчиками. Для построенного дома можно включить расходы на проект, материалы, работы и подключение к сетям.

Кому дают льготу для многодетных?

Её может получить один из родителей, усыновитель, супруг родителя или усыновителя, ребёнок. Если жильё покупают родители, выделять доли детям в новом объекте не требуется.

Что важнее при продаже — цена в договоре или кадастр?

Если цена ниже 70% кадастровой стоимости, налоговая возьмёт за основу именно кадастровый расчёт. В некоторых регионах применяют 100% кадастра, и это уже зависит от места прописки продавца.

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