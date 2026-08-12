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Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 15:57

Продажа недвижимости в 2026 году: скрытые ошибки при расчетах обернулись потерей крупных сумм

Продать квартиру дороже, чем покупали, — ещё не значит оставить всю разницу себе. Налоговая любит считать быстро, а вот продавцу потом бывает не до улыбок, когда всплывает НДФЛ. В 2026 году жильё по-прежнему можно продать без налога, но только если попасть в нужный срок владения или в одну из льготных ситуаций. И здесь мелочей нет: срок, кадастровая цена, статус единственного жилья, состав семьи — всё это влияет на итоговую сумму. Ошибся в одном пункте, и вместо спокойной сделки получаешь лишние сотни тысяч к уплате.

«Если есть подтверждённые расходы на покупку жилья, храните договоры и платёжки. Если продаёте объект, купленный давно или полученный безвозмездно, заранее проверьте срок владения и кадастровую цену. Ошибка в расчёте обычно бьёт по кошельку сильнее самой сделки. Особенно это заметно, когда сумма налога уже считаетcя по повышенной ставке», — разъяснила в беседе с Pravda.Ru Михаил Волков.

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Как считают налог при продаже жилья

После продажи квартиры, дома или доли продавец обычно платит НДФЛ. Для налоговых резидентов России с 2025 года ставка составляет 13 или 15 процентов, для нерезидентов — 30 процентов. Налог считают не со всей суммы сделки, а с прибыли, то есть с разницы между ценой покупки и продажи.

Если прибыль не превышает 2,4 миллиона рублей, действует ставка 13 процентов. На сумму сверх этого порога уже берут 15 процентов. Так, при покупке коттеджа за 4 миллиона и продаже за 7,2 миллиона прибыль составит 3,2 миллиона, а налог — 432 тысячи рублей.

Есть ещё один важный момент: смотрят, было ли жильё единственным. Если в день продажи у собственника не было других квартир, комнат, домов или долей в них, объект считают единственным жильём. Апартаменты, гараж и другая нежилая недвижимость в этот расчёт не входят.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Когда НДФЛ можно не платить

Полностью уйти от налога можно, если объект был в собственности больше трёх лет и подпадает под льготные случаи. Это жильё, полученное в наследство, в подарок от близкого родственника, по договору ренты или через приватизацию. Трёхлетний срок также работает для единственного жилья.

Есть и региональные послабления. В ряде субъектов минимальный срок владения любым жильём тоже составляет три года, среди них Якутия, ХМАО, Республика Алтай, Амурская, Магаданская, Астраханская область, Ставропольский край и другие. Но тут важна регистрация собственника: льгота действует только для тех, кто прописан в таком регионе.

Если квартира не единственная и не попадает в льготные категории, безналоговая продажа возможна только через пять лет после покупки. Отдельное правило касается семей: если новое жильё купили в течение 90 дней до продажи старого, статус единственного жилья не теряется.

«Для семей с детьми закон дал отдельную поблажку, но там жёстко расписаны условия. Нужны минимум двое детей, новое жильё должно быть больше или дороже старого, а старая квартира по кадастровой стоимости — меньше 50 миллионов рублей. Если хотя бы один пункт не сходится, льгота не сработает. Поэтому перед сделкой лучше сверять всё по датам и документам, а не по памяти», — предупредила в беседе с Pravda.Ru Ксения Орлова.

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Как уменьшить налог, если льготы не хватает

Если совсем не платить не выходит, налог можно сократить. Самый рабочий вариант — вычет «доходы минус расходы». Тогда налог считают только с разницы между ценой продажи и подтверждёнными тратами на покупку. Подойдут договор купли-продажи, ипотечный договор и платёжные документы.

К расходам можно добавить проценты по ипотеке, траты на ремонт в новостройке без отделки, а также затраты на строительство дома. В расчёт берут проект, материалы, работы подрядчиков и подключение к сетям. Для этого нужны чеки, договоры и другие подтверждения расходов.

Есть и стандартный вычет — один миллион рублей. Его используют, если цену покупки подтвердить нельзя или жильё досталось бесплатно, например после приватизации. Если объект продали дешевле миллиона, налог не начислят.

Ещё один способ — продать жильё по цене покупки или ниже. Но здесь действует правило 70 процентов от кадастровой стоимости. Если в регионе установлен повышающий коэффициент до 100 процентов, налог считают уже по полной кадастровой цене. В 2026 году это касается 15 регионов, среди них Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская, Астраханская, Калининградская области, Республика Крым, Краснодарский край, Татарстан, Новосибирская, Курганская, Воронежская, Тюменская, Новгородская, Курская и Ростовская области.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров, эксперт по стилю и функциональному обустройству жилья Ксения Орлова

Ответы на популярные вопросы

Когда квартира считается единственным жильём? Когда в день продажи у собственника нет других квартир, домов, комнат или долей в них. Апартаменты и нежилая недвижимость в этот список не входят.

Можно ли продать жильё без налога сразу после покупки? Можно, но только в льготных случаях. Речь идёт о многодетных семьях, единственном жилье, наследстве, дарении от близкого родственника, приватизации и отдельных региональных правилах.

Что выбрать, если расходы на покупку подтверждаются? Обычно выгоднее вычет «доходы минус расходы». Он режет налоговую базу до разницы между покупкой и продажей.

Что будет, если срок владения посчитан неверно? Тогда налог могут доначислить уже после сделки. Поэтому дату первой регистрации права, долей, дарения, реновации или объединения объектов лучше проверить заранее.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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