Легенда смеялась бы в голос: что пошло не так с ремейком культовой комедии

Режиссёр оригинального фильма "Голый пистолет" Дэвид Цукер откровенно высказался о новом ремейке культовой комедии 1988 года, назвав его попыткой повторить стиль оригинала ради коммерческой выгоды. В интервью изданию Woman's World Цукер подробно рассказал о своих впечатлениях и причинах, почему новый фильм не смог достичь того же уровня юмора и лёгкости, что его классическая картина.

Оригинальный "Голый пистолет: из архивов Полицейского отряда!" стал знаковой пародией на полицейские сериалы конца 1980-х. Главную роль исполнил Лесли Нильсен, а Цукер вместе с братом Джерри и партнёром Джимом Абрахамсом создали уникальный комедийный стиль, который быстро завоевал зрительские сердца. Этот стиль отличался точной сатирой, неожиданными шутками и лёгкой абсурдностью, что впоследствии сделали фильм культовым.

Почему ремейк не впечатлил

Дэвид Цукер отметил, что в новой версии 2025 года с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон создатели пытались повторить его фирменный стиль, но безуспешно.

"Мой брат Джерри и наш партнер Джим Абрахамс начали снимать пародийные комедии 50 лет назад, мы создали собственный стиль — и у нас это получилось так хорошо, что, очевидно, это выглядит легко, — объяснил Цукер.

Он объяснил, что ключевой проблемой стал большой бюджет фильма. По его мнению, когда комедия превращается в проект с огромными финансовыми затратами, она теряет живость и естественность.

"Большие бюджеты и комедия — это противоположности, и в новом 'Голом пистолете' вы могли видеть, что они потратили много денег на сцены, полные технического совершенства, пытаясь скопировать наш стиль", — подчеркнул режиссёр.

Цукер также подчеркнул коммерческую мотивацию съёмок ремейка.

"Сейчас все занимаются этим ради денег, и это, видимо, единственная причина, по которой они захотели снять новый 'Голый пистолет'", — добавил он.

