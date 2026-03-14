Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Болезненные ногти
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 21:48

Ногти не говорят о дефиците: почему самодиагностика может ввести в заблуждение

Многие ошибочно связывают слоящиеся ногти с нехваткой железа, кальция или селена, считая это прямым сигналом о дефиците в организме. Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова подчеркивает: состояние ногтевой пластинки индивидуально и зависит от генетики, а не только от питания. Косвенные признаки требуют комплексного анализа с лабораторными тестами, включая масс-спектрометрию. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Ногти формируются из кератина — прочной белковой структуры, богатой серой, где биохимия слоения часто обусловлена механическими факторами и антропологическими различиями плотности пластин. По словам специалиста, внешние изменения не заменяют клиническое мышление, собирающее множество симптомов. Без жалоб пациента выводы о дефиците микроэлементов остаются спекулятивными.

"Не можем определить по ногтям дефицит микроэлементов и витаминов у человека. Если бы это было возможно, то, никто не придумал бы лабораторные методы, не совершенствовался в области масс-спектрометрии, в лабораторных исследованиях. Просто бы посмотрели на ногти и назначили соответствующие микроэлементы или витамины", — отметила Юлия Галлямова.

Дерматолог уточняет: у одних людей пластины плотные, у других тонкие и склонны к расслоению независимо от диеты. Как отметила Галлямова, игнорирование этого приводит к мифам о самодиагностике. Только лабораторные исследования дают точную картину биохимического баланса.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet