Ногти не говорят о дефиците: почему самодиагностика может ввести в заблуждение

Многие ошибочно связывают слоящиеся ногти с нехваткой железа, кальция или селена, считая это прямым сигналом о дефиците в организме. Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова подчеркивает: состояние ногтевой пластинки индивидуально и зависит от генетики, а не только от питания. Косвенные признаки требуют комплексного анализа с лабораторными тестами, включая масс-спектрометрию. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Ногти формируются из кератина — прочной белковой структуры, богатой серой, где биохимия слоения часто обусловлена механическими факторами и антропологическими различиями плотности пластин. По словам специалиста, внешние изменения не заменяют клиническое мышление, собирающее множество симптомов. Без жалоб пациента выводы о дефиците микроэлементов остаются спекулятивными.

"Не можем определить по ногтям дефицит микроэлементов и витаминов у человека. Если бы это было возможно, то, никто не придумал бы лабораторные методы, не совершенствовался в области масс-спектрометрии, в лабораторных исследованиях. Просто бы посмотрели на ногти и назначили соответствующие микроэлементы или витамины", — отметила Юлия Галлямова.

Дерматолог уточняет: у одних людей пластины плотные, у других тонкие и склонны к расслоению независимо от диеты. Как отметила Галлямова, игнорирование этого приводит к мифам о самодиагностике. Только лабораторные исследования дают точную картину биохимического баланса.