Процесс маникюра с использованием крема
Процесс маникюра с использованием крема
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 22:45

Велюр вместо глянца: новая технология превращает обычное покрытие в текстуру мягкого шёлка

Январский воздух пахнет морозной свежестью и новой эстетикой, которую мы предчувствовали еще прошлой осенью. В 2026 году индустрия красоты окончательно распрощалась с агрессивным неоном и громоздким овер-дизайном, выбрав путь осознанной роскоши. Теперь маникюр — это не просто цвет, а тонкое высказывание о здоровье и физиологичности, где каждый нюанс, от архитектуры свободного края до тактильного финиша, работает на создание образа "дорогого" и ухоженного человека.

Сегодня на пике популярности оказывается концепция Smart Visual: мы ищем формы, которые не мешают печатать на клавиатуре, и оттенки, которые гармонируют с натуральным подтоном кожи. Главным триумфатором года стал Cloud Dancer — сложный молочный белый, напоминающий воздушную пену. Но за внешней простотой скрывается глубокая работа химиков-технологов, создавших покрытия, которые не только декорируют, но и имитируют живые природные текстуры — от холодного мрамора до теплого велюра.

"В 2026 году мы наблюдаем закат эры экстремального наращивания. Мои пациенты все чаще выбирают короткую длину и миндалевидную форму, которая анатомически повторяет линию кутикулы. Это не просто мода, а возвращение к здоровью: длинные "стилеты" создают избыточное рычажное давление на ногтевое ложе, что в долгосрочной перспективе ведет к онихолизису. Современный гель-лак стал более эластичным, он подстраивается под микродеформации ногтя, предотвращая сколы даже при активном образе жизни".

косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Анатомические формы: миндаль и мягкий квадрат

В этом сезоне форма ногтей окончательно синхронизировалась с трендом на "тихую роскошь" (Quiet Luxury). Миндалевидная форма остается абсолютным фаворитом для средней длины, однако теперь она лишена агрессивной остроты. Мастера стремятся к более плавным очертаниям, которые визуально вытягивают пальцы, создавая элегантный силуэт без намека на вульгарность. Такая форма считается наиболее устойчивой к физическим нагрузкам, так как нагрузка распределяется равномерно по всей арке.

Для поклонниц минимальной длины триумфально вернулся мягкий квадрат. Это гибрид, сочетающий графичность углов и практичность овала. В отличие от четкого квадрата, популярного десять лет назад, мягкие края не подвержены сколам и не цепляются за ткани. Такой маникюр идеально вписывается в современный стиль, подчеркивая статус и внимание к деталям. Короткие ногти со свободным краем в 1-2 мм стали символом чистоты и гигиены, соответствуя эстетике Clean Girl.

Институт Pantone закрепил за 2026 годом статус "воздушного" благодаря оттенку Cloud Dancer. Это сложный белый с теплым подтоном, который выглядит дороже классического кипенно-белого и мягче традиционного нюда. Он создает эффект "дорогих ногтей", освежая кожу рук. Параллельно с ним в топ выходят природные терракотовые и оливковые тона. Эти цвета требуют безупречного исполнения, так как подчеркивают малейшие несовершенства кутикулы.

Любительницам глубоких цветов мода предлагает так называемую "новую готику". На смену плоскому черному пришли Smoky Amethyst и графит. Эти оттенки обладают многомерностью, особенно при использовании полупрозрачных техник нанесения. Важно понимать, что баланс в образе достигается через сочетание таких сложных цветов с лаконичными украшениями из розового золота или серебра.

"Текстуры в 2026 году становятся главным инструментом самовыражения. Мы видим уход от глянца в сторону "сатиновых" и "велюровых" финишей. Но важно помнить: чем сложнее покрытие, тем больше внимания нужно уделять базовому состоянию организма. Красота ногтей напрямую зависит от обмена веществ. Если вы замечаете ломкость, возможно, стоит обсудить с врачом сочетания добавок, таких как магний или омега-3, которые укрепляют кератиновую структуру изнутри".

врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков

Эффект велюра и желейные текстуры: тактильность в приоритете

Техническая сторона вопроса в 2026 году совершила рывок. Популярные ранее магнитные лаки "кошачий глаз" эволюционировали в "велюровые" покрытия. Мастера создают эффект рассеянного, мягкого блика, который напоминает переливы дорогого шелка. Это достигается за счет использования мелкодисперсных частиц металлов, которые распределяются под воздействием мощных магнитов в хаотичном порядке. Такой маникюр выглядит объемно и статусно, не перегружая образ лишним декором.

Еще один важный тренд — Jelly Nails или "желейные" ногти. Это полупрозрачные покрытия, которые создают эффект леденцовой глубины. Они идеально подходят для создания натуральных фактур: имитации мрамора, кварца или оникса. В 2026 году дизайн становится "интеллектуальным": микро-точки у основания ногтя или тончайший микрофренч приходят на смену крупным стразам и лепнине. Помните, что стойкость такого покрытия зависит от гигиены — работа с бытовой химией без перчаток быстро разрушает липидный слой кожи и глянец топа.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Какая форма ногтей самая модная в 2026 году?
В приоритете естественность: мягкий квадрат на короткие ногти и плавная миндалевидная форма на среднюю длину.

Какой цвет гель-лака выбрать, чтобы выглядеть актуально?
Выбирайте Cloud Dancer (молочно-белый), припыленную оливу или глубокий винный Smoky Amethyst.

Правда ли, что длинные ногти вышли из моды?
Экстремальная длина уступает место практичности. В тренде ногти, которые позволяют вести активную жизнь и соответствуют принципам здорового биохакинга.

Проверено экспертом: косметолог, эксперт по уходу за кожей Анастасия Шевелева, врач-терапевт Алексей Поляков

