Нюдовый маникюр
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 2:47

Раньше делала ради цвета — теперь ради эффекта: что произойдёт с маникюром в 2026 году

Клиенты всё чаще выбирают маникюр без покрытия — нейл-мастера

Маникюр давно перестал быть просто уходовой процедурой и превратился в способ самовыражения. В преддверии года Красной Огненной Лошади тренды в нейл-арте становятся смелее, но при этом не отказываются от классических ориентиров. Выбор формы, цвета и дизайна сегодня — это баланс между индивидуальностью и актуальной эстетикой. Об этом сообщает "РБК Стиль" со ссылкой на экспертов индустрии маникюра.

Общие тренды маникюра 2026 года

В 2026 году маникюр всё чаще рассматривается как продолжение образа и отражение образа жизни. Актуальны как выразительные дизайны, так и осознанный отказ от покрытия в пользу ухода. Тренд на натуральность не ослабевает, а наоборот — набирает обороты.

Светлана Карпова отмечает, что всё больше клиентов выбирают процедуры без покрытия, делая ставку на здоровье ногтей и ухоженный вид.

"Девушки отказываются от покрытия, выбирают уходы для ногтей, например, в виде японской полировки", — говорит инструктор компании Smart и владелец салонов Nail Persona.

Уход и инновационные покрытия

В 2026 году заметно смещается фокус с декоративных решений на восстановление кожи рук и ногтей. По словам Татьяны Заболотских, классические спа-процедуры уступают место новым форматам.

"Раньше спа-процедуры для устранения сухости кожи рук делали с помощью кремов и парафина, а в 2026-м году актуальнее процедуры с баттер-сливками — со взбитым маслом", — поясняет основатель лаборатории Zet Color.

Эксперт подчёркивает, что ключевым компонентом таких процедур становится масло ши в сочетании с регенерирующими ингредиентами. Процедуры проводят в специальных перчатках, и эффект заметен уже после первого применения.

Также набирает популярность техника обработки кутикулы с помощью фрезы и специальной пудры.

"Это не тальк, а специальная пудра, которая полирует кутикулу. Огромный плюс этой техники в том, что кутикула не нарастает полторы-две недели", — объясняет Татьяна Заболотских.

Светлана Карпова обращает внимание на инновационное покрытие VinirCure, появившееся в 2025 году.

"Это виниры для ногтей. Подготовка ногтевой пластины не требует пилки, используется мягкий спонж, а клей не проникает в ноготь, а создаёт натяжение на поверхности", — рассказывает эксперт.

По её словам, покрытие можно безопасно носить до трёх недель, а снятие проходит без фрез и повреждений.

Дизайн маникюра: акценты и формы

В 2026 году дизайн становится более заметным по сравнению с предыдущим годом. Минимализм сохраняется, но дополняется новыми выразительными приёмами.

Среди ключевых направлений:

  1. цифровые мотивы с пиксельными узорами и геометрией;

  2. объёмные 3D-текстуры с использованием пудры, страз и полимерных материалов;

  3. микроманикюр с тонкими линиями и миниатюрными элементами;

  4. готовые декоративные покрытия с перламутром, сухоцветами и сложной фактурой;

  5. эффект "чеканки", имитирующий ювелирные украшения.

"Любые ювелирные украшения можно сымитировать на ногтевой пластине, это смотрится очень интересно", — отмечает Татьяна Заболотских.

Актуальные цвета маникюра 2026

Цветовая палитра будущего года сочетает природную сдержанность и выразительный футуризм. В числе самых востребованных оттенков:

  1. нюдовые — бежевые, кремовые, молочные;

  2. природные — зелёные, коричневые, терракотовые;

  3. пастельные — лавандовый, мятный, голубой;

  4. металлические — золото, серебро, бронза;

  5. насыщенные тёмные — бордовый, винный, чёрный;

  6. яркие акцентные — фуксия, кобальт, изумрудный;

  7. "кошачий глаз" с усиленным светоотражающим эффектом;

  8. покрытия-хамелеоны с многослойным переливом.

"Сейчас он сверкает ещё активнее, такое ощущение, что это подсвеченный хрусталь", — говорит Татьяна Заболотских о новом поколении "кошачьего глаза".

Маникюр 2026 года — это сочетание технологий, ухода и эстетики. Он даёт возможность выбирать между лаконичностью и эффектностью, не жертвуя здоровьем ногтей и комфортом в повседневной жизни.

