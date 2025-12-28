Раньше делала ради цвета — теперь ради эффекта: что произойдёт с маникюром в 2026 году
Маникюр давно перестал быть просто уходовой процедурой и превратился в способ самовыражения. В преддверии года Красной Огненной Лошади тренды в нейл-арте становятся смелее, но при этом не отказываются от классических ориентиров. Выбор формы, цвета и дизайна сегодня — это баланс между индивидуальностью и актуальной эстетикой. Об этом сообщает "РБК Стиль" со ссылкой на экспертов индустрии маникюра.
Общие тренды маникюра 2026 года
В 2026 году маникюр всё чаще рассматривается как продолжение образа и отражение образа жизни. Актуальны как выразительные дизайны, так и осознанный отказ от покрытия в пользу ухода. Тренд на натуральность не ослабевает, а наоборот — набирает обороты.
Светлана Карпова отмечает, что всё больше клиентов выбирают процедуры без покрытия, делая ставку на здоровье ногтей и ухоженный вид.
"Девушки отказываются от покрытия, выбирают уходы для ногтей, например, в виде японской полировки", — говорит инструктор компании Smart и владелец салонов Nail Persona.
Уход и инновационные покрытия
В 2026 году заметно смещается фокус с декоративных решений на восстановление кожи рук и ногтей. По словам Татьяны Заболотских, классические спа-процедуры уступают место новым форматам.
"Раньше спа-процедуры для устранения сухости кожи рук делали с помощью кремов и парафина, а в 2026-м году актуальнее процедуры с баттер-сливками — со взбитым маслом", — поясняет основатель лаборатории Zet Color.
Эксперт подчёркивает, что ключевым компонентом таких процедур становится масло ши в сочетании с регенерирующими ингредиентами. Процедуры проводят в специальных перчатках, и эффект заметен уже после первого применения.
Также набирает популярность техника обработки кутикулы с помощью фрезы и специальной пудры.
"Это не тальк, а специальная пудра, которая полирует кутикулу. Огромный плюс этой техники в том, что кутикула не нарастает полторы-две недели", — объясняет Татьяна Заболотских.
Светлана Карпова обращает внимание на инновационное покрытие VinirCure, появившееся в 2025 году.
"Это виниры для ногтей. Подготовка ногтевой пластины не требует пилки, используется мягкий спонж, а клей не проникает в ноготь, а создаёт натяжение на поверхности", — рассказывает эксперт.
По её словам, покрытие можно безопасно носить до трёх недель, а снятие проходит без фрез и повреждений.
Дизайн маникюра: акценты и формы
В 2026 году дизайн становится более заметным по сравнению с предыдущим годом. Минимализм сохраняется, но дополняется новыми выразительными приёмами.
Среди ключевых направлений:
-
цифровые мотивы с пиксельными узорами и геометрией;
-
объёмные 3D-текстуры с использованием пудры, страз и полимерных материалов;
-
микроманикюр с тонкими линиями и миниатюрными элементами;
-
готовые декоративные покрытия с перламутром, сухоцветами и сложной фактурой;
-
эффект "чеканки", имитирующий ювелирные украшения.
"Любые ювелирные украшения можно сымитировать на ногтевой пластине, это смотрится очень интересно", — отмечает Татьяна Заболотских.
Актуальные цвета маникюра 2026
Цветовая палитра будущего года сочетает природную сдержанность и выразительный футуризм. В числе самых востребованных оттенков:
-
нюдовые — бежевые, кремовые, молочные;
-
природные — зелёные, коричневые, терракотовые;
-
пастельные — лавандовый, мятный, голубой;
-
металлические — золото, серебро, бронза;
-
насыщенные тёмные — бордовый, винный, чёрный;
-
яркие акцентные — фуксия, кобальт, изумрудный;
-
"кошачий глаз" с усиленным светоотражающим эффектом;
-
покрытия-хамелеоны с многослойным переливом.
"Сейчас он сверкает ещё активнее, такое ощущение, что это подсвеченный хрусталь", — говорит Татьяна Заболотских о новом поколении "кошачьего глаза".
Маникюр 2026 года — это сочетание технологий, ухода и эстетики. Он даёт возможность выбирать между лаконичностью и эффектностью, не жертвуя здоровьем ногтей и комфортом в повседневной жизни.
