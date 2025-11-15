Перестала пользоваться ацетоном — и ногти перестали ломаться уже через неделю

Выбрать цвет лака — весело. А вот бороться с ломкостью ногтей — не очень. Тем не менее, в ряде случаев ногти можно сделать крепче, если понимать причины их ослабления и действовать системно.

"Мы рассматриваем две большие группы причин ломкости: внутренние и внешние", — объяснила дерматолог и основатель бренда Dr. Dana Дана Стерн.

Внутренние — это генетика, возраст, болезни, дефицит питательных веществ. Внешние — уход и окружающая среда.

С возрастом ногти становятся тоньше и растут медленнее.

"С возрастом ухудшается кровообращение в конечностях, а именно от него зависит доставка кислорода и питательных веществ к ногтям", — отметила дерматолог Ксения Кобец.

Кроме того, стволовые клетки в ногтевой матрице начинают работать медленнее".

Основные причины ломкости

Если ногти вдруг стали мягкими, слоятся или пожелтели, стоит исключить заболевания. Это может быть грибковая инфекция, анемия, гипотиреоз или болезнь Рейно — расстройства, при которых нарушается кровоснабжение пальцев. При подозрении на проблему врач может назначить анализы и подобрать лечение.

Когда медицинские причины исключены, дело, как правило, во внешних факторах — привычках и неправильном уходе.

Советы шаг за шагом: как укрепить ногти

1. Проверьте здоровье

Если ломкость сопровождается изменением цвета или структуры, стоит обратиться к дерматологу.

"При грибке или псориазе ногти становятся жёлтыми, шероховатыми и хрупкими", — пояснила Ксения Кобец.

При подтверждённой инфекции врач назначит наружные или пероральные препараты.

2. Замените пилку на стеклянную

"Обычные пилки оставляют микротрещины, из-за которых ноготь расслаивается и цепляется за одежду", — рассказала маникюрист Эми Лин Лин.

Стеклянная пилка шлифует срез ровно и предотвращает расслоение. Дана Стерн добавила:

"Это простое решение, которое сразу улучшает состояние ногтей".

3. Делайте перерывы между стойкими покрытиями

Гель, акрил и "пудровый" маникюр красиво выглядят, но истончают ногтевую пластину.

"Толстое покрытие создаёт давление на матрицу — зону под кутикулой, где формируется ноготь, — и он начинает расти тоньше", — объяснила Ксения Кобец.

К тому же снятие геля с ацетоном сушит и повреждает ногти. Поэтому давайте им отдыхать: раз в 1-3 месяца хотя бы неделя без покрытия, при ломкости — перерыв 4-6 недель.

4. Откажитесь от ацетона

"Все растворители сушат ногти, но ацетон — самый агрессивный", — предупредила Дана Стерн.

Когда ноготь пересушен, его верхние клетки отслаиваются, образуются бугорки и трещины. Лучше выбирать средства без ацетона — они мягче, хотя требуют чуть больше времени для снятия лака.

5. Берегите ногти от воды

Да, даже вода может навредить.

"Ногти впитывают воду в тысячу раз активнее, чем кожа, — они словно губка, расширяются и сжимаются, что приводит к микротрещинам", — пояснила Дана Стерн.

Решение простое: надевайте резиновые перчатки для уборки и посуды, а после мытья рук обязательно наносите крем.

6. Увлажняйте кутикулу

Кожа вокруг ногтя защищает его зону роста. Когда она сухая, микротрещины открывают путь раздражающим веществам.

"Используйте масло или крем для кутикулы ежедневно — хотя бы раз в день", — советует Ксения Кобец.

Подойдут средства с глицерином, гиалуроновой кислотой и маслом ши.

7. Увлажняйте сами ногти

"Ногтевая пластина состоит из плотных слоёв кератина, и пропитать их сложно", — говорит Дана Стерн.

Лучше всего впитываются масла, богатые фосфолипидами: подсолнечное или рапсовое.

"Я советую пациентам втирать подсолнечное масло несколько раз в день — это просто, недорого и эффективно", — добавила врач.

8. Выбирайте "укрепляющие" средства с умом

"Избегайте баз и топов, которые нужно снимать жидкостью с ацетоном — это сводит пользу к нулю", — объяснила Дана Стерн.

Лучше использовать несмываемые сыворотки и масла с увлажняющими компонентами. Ксения Кобец рекомендует продукты с маслом фисташки — оно увеличивает толщину ногтевой пластины.

9. Осторожно с биотином

"Когда-то считалось, что биотин укрепляет ногти, но новые данные показывают: при высоких дозах он мешает анализам крови и может исказить результаты", — отметила Дана Стерн.

Кроме того, эффективность биотина не доказана: помогает он только при его дефиците, который встречается крайне редко. Биотин содержится в яйцах, орехах, семенах и овощах, так что сбалансированное питание чаще всего достаточно.

10. Следите за количеством белка

"Ногти состоят из белка кератина, поэтому его дефицит отражается на их состоянии", — напомнила Дана Стерн.

Норма — около 20-30 г белка на приём пищи. Однако, как и с биотином, это важно только при подтверждённой нехватке. В остальном помогает просто разнообразный рацион и достаточное потребление воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Снимать гель грубо, соскребая слой.

Последствие: Повреждение ногтевого ложа.

Альтернатива: Аккуратное снятие с замачиванием и отдых между процедурами.

Ошибка: Частое использование ацетона.

Последствие: Сухость и ломкость.

Альтернатива: Средства без ацетона и базовое покрытие под лак.

Ошибка: Игнорировать увлажнение.

Последствие: Расслоение и трещины.

Альтернатива: Масла и кремы для ногтей и кутикулы каждый день.

А что если…

Я часто мою руки и не могу надевать перчатки?

Всегда наносите крем после мытья — это восстановит липидный барьер.

Я люблю гель-лак, но ногти истончились.

Сделайте перерыв на месяц и используйте увлажняющие сыворотки.

Ногти растут медленно.

Это может быть индивидуально, но регулярный массаж кутикулы улучшает кровоток и стимулирует рост.

Плюсы и минусы популярных решений

Метод Плюсы Минусы Стеклянная пилка Бережно подпиливает, предотвращает расслоение Стоит дороже, требует аккуратности Масло для кутикулы Питает и защищает матрицу Нужно использовать регулярно Сыворотки без ацетона Увлажняют и уплотняют ноготь Не дают моментального эффекта Биотиновые добавки Помогают только при дефиците Не доказаны, возможны побочные эффекты Белковая диета Поддерживает рост ногтей Без эффекта при нормальном питании

Мифы и правда

Миф: Биотин укрепляет ногти всем.

Правда: Только при лабораторно подтверждённой нехватке.

Миф: Гель-лак делает ногти крепче.

Правда: Он лишь скрывает слабость, но сам истончает пластину.

Миф: Ломкие ногти — это навсегда.

Правда: При правильном уходе они становятся плотнее и эластичнее.

3 интересных факта

• Ногти растут быстрее летом из-за улучшенного кровотока.

• На руках рост ногтей примерно в четыре раза быстрее, чем на ногах.

• Стресс и недосып заметно снижают скорость роста ногтей.

Исторический контекст

Уход за ногтями существовал ещё в Древнем Египте, но современные знания о структуре ногтя появились лишь в XX веке. Именно тогда дерматологи доказали связь между питанием, состоянием кожи и ростом ногтей. Сегодня акцент сместился на бережный уход, увлажнение и отказ от агрессивных процедур.