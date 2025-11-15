Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ногти
Ногти
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 17:50

Сняла гель-лак и испугалась — ногти стали мягкими как бумага: один трюк вернул им прочность за 2 недели

УФ-лампы для маникюра усиливают сухость кожи и пигментацию — эксперты по косметологии

Многократное нанесение и снятие гель-лака постепенно изменяет состояние ногтевой пластины. Под воздействием химических компонентов, УФ-излучения и механических манипуляций ногти истончаются, теряют упругость, становятся ломкими и более уязвимыми к инфекциям. Восстановление требует времени и корректного ухода, который помогает вернуть ногтям прочность, эластичность и естественный блеск.

Почему гель-лак повреждает ногти

Гель-лаки и сопутствующие материалы содержат формальдегид, толуол, камфору и другие активные вещества. Они обеспечивают стойкость покрытия, однако при частом контакте могут снижать упругость ногтей и вызывать раздражение кожи вокруг. УФ-лампы, необходимые для полимеризации, со временем сушат кожу и ускоряют старение. Шлифовка и снятие покрытия повреждают роговой слой, а плотное перекрытие пластины препятствует её естественному восстановлению.

Таблица: основные факторы повреждения ногтей под гель-лаком

Фактор воздействия Последствия для ногтевой пластины
Химические компоненты баз/топов снижение упругости, ломкость, микротрещины
УФ-излучение сухость кожи, пигментация, истончение околоногтевой зоны
Шлифовка истончение слоя, нарушение структуры
Снятие растворителями/спиливанием сухость, повышенная ломкость
Длительное перекрытие пластин сниженная вентиляция, риск грибковых и бактериальных инфекций

Восстановление ногтей после гель-лака

1. Пауза для ногтей

  • Исключить любые покрытия на 3-6 недель.
  • Позволить пластине обновляться естественным образом.

2. Мягкая коррекция формы

  • Использовать пилочки с мелким абразивом.
  • Отодвигать кутикулу апельсиновой палочкой вместо обрезания.

3. Увлажнение и питание

  • Ежедневно наносить масла: миндальное, жожоба, кокосовое.
  • Применять кремы для кутикулы 1-2 раза в день.

4. Домашние ванночки

Раз в 1-2 недели делать ванночки с морской солью и каплей эфирного масла.

5. Коррекция рациона

Добавить продукты с магнием, кальцием, цинком, биотином: орехи, рыбу, яйца, зелёные овощи.

Ошибка → Последствие → Правильное действие

  1. Ошибка: постоянное наращивание или покрытие без перерывов.
    Последствие: истончение и расслоение пластины.
    Правильное действие: дать ногтям восстановиться минимум месяц.

  2. Ошибка: грубое спиливание.
    Последствие: повреждение верхнего слоя.
    Правильное действие: мягкие пилочки, отсутствие сильного давления.

  3. Ошибка: использование ногтей как инструмента.
    Последствие: микротрещины, деформация формы.
    Правильное действие: избегать механической нагрузки.

  4. Ошибка: недостаток увлажнения.
    Последствие: ломкость, потеря эластичности.
    Правильное действие: ежедневное применение масел и кремов.

  5. Ошибка: игнорирование питания.
    Последствие: медленный рост и ухудшение структуры.
    Правильное действие: коррекция рациона и прием микроэлементов при необходимости.

А что если…

Что если ногти очень тонкие?
Подойдёт курс масел и отказ от покрытия на 6-8 недель.

Что если появились продольные трещины?
Требуется длительное восстановление и защита от агрессивных средств.

Что если ногти слоятся только на свободном крае?
Причина чаще в спиливании или недостатке увлажнения.

Таблица: масла для восстановления ногтей

Масло Основное действие Дополнительные свойства
Миндальное смягчает и укрепляет улучшает эластичность
Жожоба глубоко увлажняет снижает ломкость
Кокосовое защищает от пересушивания обладает антибактериальным эффектом
Абрикосовое питает кутикулу ускоряет восстановление

FAQ

Сколько длится восстановление?
От 4 до 12 недель, в зависимости от степени повреждения.

Можно ли использовать укрепляющие лаки?
Лучше исключить любые покрытия на период восстановления.

Подходят ли витаминные сыворотки?
Да, если они не создают плотную плёнку.

Обязательно ли делать ванночки?
Нет, но они ускоряют восстановление и повышают эластичность.

Почему ногти становятся мягкими после покрытия?
Из-за снятия верхних слоёв, длительного перекрытия и действия растворителей.

Мифы и реальность

Миф: ногти "не дышат", поэтому покрытие не влияет на их состояние.
Правда: пластина реагирует на механические и химические воздействия, истончается и теряет влагу.

Миф: УФ-лампы безопасны при коротком использовании.
Правда: суммарное воздействие усиливает сухость кожи и способствует пигментации.

Миф: масла утолщают ноготь.
Правда: масла повышают эластичность и предотвращают ломкость, но не изменяют толщину пластины.

3 интересных факта

  1. Ноготь полностью обновляется примерно за 4-6 месяцев.

  2. В 80% случаев ломкость ногтей связана с недостатком влаги, а не витаминов.

  3. УФ-лампы для маникюра относятся к спектру UVA, который глубоко проникает в кожу.

Исторический контекст

Первая стойкая система покрытий для ногтей появилась в 1970-х годах и быстро стала частью индустрии красоты. Однако тогда не учитывались риски, связанные с истончением пластины и действием ультрафиолетовых ламп. Современные исследования подтверждают, что постоянное перекрытие ногтей и частая шлифовка приводят к потере плотности. Именно поэтому восстановительные программы без покрытия стали стандартом в профессиональной практике ухода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кофе способствует улучшению выносливости перед тренировкой — Светлана Косарева сегодня в 13:54
Беру кофе перед тренировкой — и вот что происходит с моими мышцами: эффект, который удивляет

Как кофе помогает сохранять мышцы и поддерживать активность на долгие годы. Узнайте, как этот напиток влияет на физическую форму и здоровье.

Читать полностью » Врач Диана Эрикенова: дефицит витамина D может привести к усталости и ломкости костей сегодня в 13:35
Почему я больше не принимаю витамин D без консультации с врачом: что мне рассказал специалист

Усталость, слабость, частые простуды и ломкость ногтей могут быть признаками дефицита витамина D. Узнайте, когда стоит проверить уровень этого витамина в организме.

Читать полностью » Дмитрий Ковалев советует не использовать повреждённые гирлянды из-за риска короткого замыкания сегодня в 12:54
Подключил 5 гирлянд в одну розетку — и не заметил, как перегрузил сеть: вот как избежать опасности

Как правильно использовать гирлянды, чтобы они создавали праздник без риска для безопасности? Узнайте о рисках, связанных с неправильным использованием гирлянд, и о том, как избежать неприятностей.

Читать полностью » Терапевт Сабухи Самедова: трещины и бороздки на языке могут быть признаком дефицита витаминов сегодня в 12:30
Научился распознавать признаки заболеваний по цвету языка и что мне это дало

Язык может рассказать о состоянии вашего здоровья. Узнайте, какие изменения на языке могут свидетельствовать о проблемах с органами и когда стоит обратиться к врачу.

Читать полностью » Продукты с низким содержанием жира не дают долговременного чувства сытости — Марина Калошина сегодня в 11:53
Беру молочные продукты с 3% жирности — и вот что происходит с моим пищеварением: результат потрясает

Выбираете обезжиренные продукты, думая, что это полезно? Узнайте, почему их потребление может не приносить пользы и как правильно выбрать продукты для здоровья.

Читать полностью » Врач Эшли Эннеди: вмятины на консервных банках могут привести к ботулизму сегодня в 11:24
Ошибался, думая, что консервированные продукты с повреждениями можно просто отмыть — вот что мне рассказал врач

Повреждения консервных банок могут привести к заражению ботулизмом. Узнайте, как избежать риска отравления и безопасно хранить консервы.

Читать полностью » Минтай богат омега-3 и витаминами, подходит для диеты и здоровья — специалист сегодня в 10:53
Запекаю путассу с картошкой — удивительный результат, который подходит для любого ужина

Хотите улучшить питание, не тратя много денег? Узнайте, какие недорогие сорта рыбы можно включить в рацион, чтобы обогатить его полезными веществами.

Читать полностью » Врач Денис Прокофьев: переход к антибиотикам без нужды увеличивает риски устойчивости бактерий сегодня в 10:19
Сам назначал себе антибиотики при простуде — и вот какие последствия это имело для моего здоровья

Антибиотики — эффективное средство при бактериальных инфекциях, но их бесконтрольное использование может привести к опасным последствиям, таким как антибиотикорезистентность.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Дым из выхлопной трубы указывает на неисправность двигателя и нарушение норм выбросов — эксперты автосервиса
Питомцы
Собаки игнорируют слово "нет" из-за отсутствия понятной альтернативы
Садоводство
Розы и можжевельники часто становятся источниками грибковых инфекций — эксперт агроном
Еда
В новогоднем меню 2026 года исключают рыбу и морепродукты — кулинары
Садоводство
Agroforum: олеандр погибает при морозе ниже –5 °C
Спорт и фитнес
Упражнение Наклонная башня укрепляет плечи и ягодицы — фитнес-инструкторы
Дом
Совпадающие обеденные гарнитуры визуально старят столовую — дизайнер Брофи
Дом
Клинер Кади Дулуд: порядок в доме начинается с расхламления и протирки ключевых поверхностей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet