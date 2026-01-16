Цвета, от которых не оторвать взгляд: эти 9 оттенков ногтей в 2026 году сведут модниц с ума

Цвет ногтей давно перестал быть просто деталью образа — сегодня он отражает настроение времени и внутреннее состояние. В 2026 году маникюр становится способом найти баланс между спокойствием и выразительностью. Оттенки выглядят мягко, но при этом несут энергию и характер. Об этом сообщает Vogue.

Баланс между будущим и минимализмом

Главный вектор нейл-трендов 2026 года — гармония. Эксперты отмечают, что мода смещается в сторону оттенков, которые не перегружают образ, но остаются заметными. Здесь встречаются минимализм и мягкий футуризм, вдохновлённый природными мотивами и технологичной эстетикой. Цвета работают как визуальный "якорь" спокойствия и уверенности.

"2026 год — это встреча мягкого футуризма и минимализма, который легко носить", — резюмирует художница по маникюру Ким Чыонг.

При этом мягкость вовсе не означает однообразие. Даже нейтральные покрытия получают сложные подтоны и полупрозрачные текстуры, которые меняются в зависимости от света и формы ногтя. Всё больше внимания уделяется осознанному уходу за руками, особенно на фоне разговоров о том, что регулярный гель-лак истончает ногтевую пластину и требует периодов восстановления.

Оттенки, вдохновлённые природой и кристаллами

Одним из ключевых цветов года становится дымчатый аметист — сложный фиолетовый с серо-тёмным подтоном. Он ассоциируется с интуицией и умиротворением и одинаково эффектно смотрится как в глянцевом, так и в матовом исполнении.

Пудрово-лиловый предлагает более деликатный вариант для тех, кто хочет поиграть с фиолетовой гаммой без резких акцентов. Он подчёркивает ухоженность рук и создаёт ощущение мягкости.

Серый "устричный" оттенок добавляет маникюру глубины и объёма, особенно если дополнить его лёгким перламутровым топом. Такой цвет легко вписывается в повседневные образы и не конфликтует с одеждой.

Нюд, тёплые акценты и культовые цвета года

Телесные оттенки в 2026 году смещаются в сторону персиковых и розовых тонов. Они выглядят теплее классического нюда и добавляют образу живости.

"Когда в этом году предпочтение отдается телесным оттенкам, тенденция смещается в сторону персиковых тонов, что придает неожиданный, но тонкий оттенок", — отмечает Ким Чыонг.

Шоколадно-коричневый сохраняет позиции после успеха прошлого года, предлагая насыщенность и универсальность. Темно-синий становится элегантной альтернативой чёрному, особенно в минималистичном исполнении. Светлую палитру дополняет Cloud Dancer — цвет года Pantone 2026, символизирующий чистоту и пространство для творчества.

При выборе любого из этих оттенков мастера советуют уделять внимание таким деталям, как подготовка ногтей перед покрытием, поскольку именно она помогает цвету выглядеть ровно и аккуратно.

В итоге палитра 2026 года предлагает свободу: от прозрачных розовых покрытий до глубоких и насыщенных цветов. Каждый оттенок работает не только как элемент моды, но и как отражение настроения, делая маникюр частью осознанного стиля.