Раньше ногти ломались и слоились — теперь просто наношу это масло трижды в день

Ломкие ногти, медленный рост, расслоение — знакомо многим. Частое снятие геля, нехватка витаминов или воздействие бытовой химии могут ослабить даже самые ухоженные ногти. Но восстановить их силу вполне реально. Как визажисты говорят: "Макияж ложится лучше на здоровую кожу", — так и маникюр выглядит безупречно только на крепких ногтях.

В 2025 году естественный маникюр переживает настоящий ренессанс. Всё больше женщин выбирают натуральную красоту, ухоженные руки и минимализм вместо бесконечного наращивания.

"Люди начинают понимать, что чистые, аккуратные ногти — это не скучно, а невероятно стильно", — говорит мастер маникюра Юлия Диого.

Вот 9 проверенных шагов, которые помогут вашим ногтям стать крепче, длиннее и здоровее.

Масло для кутикулы — ваш ежедневный ритуал

Увлажнение — основа всего. Без него ногти теряют эластичность и начинают ломаться. Масло для кутикулы питает ногтевое ложе, делает его мягким и защищённым.

"Чтобы ногти были крепкими, они должны быть увлажнёнными", — напоминает мастер маникюра Ама Куаши.

Наносите масло или питательный бальзам после каждого мытья рук — это занимает меньше минуты, но приносит заметный результат. Оптимально — три раза в день, особенно в холодное время года.

Добавьте в рацион биотин

Недостаток витамина B7 (биотина) — частая причина ломкости. Он участвует в выработке кератина — основного строительного белка ногтей.

Продукты, богатые биотином:

орехи и семена,

яйца,

лосось,

шпинат и брокколи,

овсянка и цельнозерновые.

Если питание неполноценное, можно обсудить приём добавок с врачом. Исследования показывают, что регулярное употребление биотина способствует утолщению ногтевой пластины и снижению ломкости.

Используйте мягкую пилочку и правильную технику

Стеклянные пилки долговечны, но мягкая абразивная поверхность обеспечивает более щадящую обработку. Подпиливайте ногти в одном направлении, от края к центру — это предотвращает расслоение.

"Пилите уверенно, но аккуратно — пилку нельзя водить туда-сюда, как ножовкой", — советует мастер Ами Стритс.

Периодически полируйте поверхность ногтя буфером, чтобы удалить шероховатости, но не злоупотребляйте: чрезмерное шлифование истончает пластину.

Поддерживайте ногтевое ложе изнутри

Неровная или бороздчатая поверхность ногтя часто указывает на нехватку фолиевой кислоты (витамина B9). Она помогает клеткам обновляться и ускоряет рост.

Включите в рацион:

зелёные овощи (шпинат, брокколи, рукколу),

бобовые,

цельнозерновые продукты,

цитрусовые.

Дефицит фолиевой кислоты может сделать ногти тусклыми и ломкими, поэтому питание играет решающую роль.

Выбирайте щадящие средства для снятия лака

Растворы с высоким содержанием ацетона быстро удаляют покрытие, но обезвоживают ногтевую пластину. Если вы не снимаете гель, выбирайте жидкость без ацетона. Современные формулы содержат увлажняющие масла и витамины, которые не только очищают, но и ухаживают.

Совет: после снятия лака обязательно нанесите питательную базу или масло для ногтей.

Попробуйте укрепляющее покрытие (BIAB)

BIAB — это густое гелевое покрытие, которое создаёт прочную защитную плёнку и помогает ногтям расти, не ломаясь. Оно подходит для ослабленных ногтей, которые часто подвергаются механическим нагрузкам.

"BIAB поддерживает естественную форму ногтя и укрепляет его изнутри", — объясняет мастер Бет Дэвис.

Важно правильно формировать изгиб — так называемый apex, который снижает риск трещин. Делать такую процедуру лучше в салоне, чтобы сохранить симметрию и природную линию роста.

Ешьте сбалансированно

Сильные ногти начинаются на кухне. Ваш рацион должен быть разноцветным, включать белки, жиры и витамины.

Основные продукты для здоровья ногтей:

рыба, орехи и авокадо (источники омега-3);

яйца и курица (белок и биотин);

сладкий картофель и морковь (витамин A);

зелень и ягоды (антиоксиданты).

Не забывайте про пробиотики — йогурт, кефир, кимчи — они улучшают усвоение витаминов. А вот алкоголь и избыток сахара, напротив, тормозят рост ногтей.

Откажитесь от вредных привычек

Грызть ногти или сдирать старый гель — одно из самых разрушительных действий. Это снимает верхний слой ногтя, делая его хрупким и тонким.

Если сложно избавиться от привычки, попробуйте замещающие действия: стресс-кольцо, антистресс-мяч или короткий перерыв от маникюра.

"Главное правило ухода — не использовать ногти как инструменты", — напоминает Юлия Диого.

Регулярное увлажнение и защита перчатками при уборке помогут им быстрее восстановиться.

Восстановление кератином

Ногти, как и волосы, состоят из кератина — белка, отвечающего за их плотность и блеск. Специальные кератиновые маски и базы для ногтей помогают восполнить его дефицит, восстановить гладкость и предотвратить расслоение.

Дома можно использовать питательные ванночки с тёплым маслом и лимонным соком или наносить ночные маски для рук. Регулярность — ключевой фактор: эффект заметен уже через несколько недель.

Сравнение

Проблема Причина Решение Ломкость Недостаток влаги и витаминов Масла, биотин, кератин Тусклость Нехватка фолиевой кислоты Рацион с зеленью и бобовыми Слоистость Неправильное подпиливание Мягкая пилка, одно направление Медленный рост Недостаток белка Сбалансированное питание Ослабление после геля Пересушенность BIAB, перерывы и увлажнение

Советы шаг за шагом

Каждый день наносите масло для кутикулы. Раз в неделю подпиливайте ногти, поддерживая форму. Раз в месяц делайте перерыв от лака или геля. Ешьте продукты, богатые витаминами группы B и белком. Пейте больше воды — увлажнение важно не только снаружи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Часто использовать ацетон.

Последствие: Ногти становятся ломкими.

Альтернатива: Безацетоновые средства.

Часто использовать ацетон. Ногти становятся ломкими. Безацетоновые средства. Ошибка: Игнорировать питание.

Последствие: Медленный рост и тусклость.

Альтернатива: Рацион с белками, орехами и овощами.

Игнорировать питание. Медленный рост и тусклость. Рацион с белками, орехами и овощами. Ошибка: Снимать гель вручную.

Последствие: Повреждение ногтевой пластины.

Альтернатива: Мягкое снятие или визит к мастеру.

А что если…

Если ваши ногти особенно тонкие после геля, дайте им "отпуск": держите короткими, увлажняйте несколько раз в день и не покрывайте лаком пару недель. Это позволит восстановить естественную структуру.

Плюсы и минусы естественного ухода

Плюсы Минусы Укрепление и рост без химии Требует терпения и времени Естественный блеск без покрытия Нужно следить за питанием Безопасно и экологично Не даёт мгновенного эффекта

FAQ

Сколько времени нужно, чтобы отрастить здоровые ногти?

Средний рост — около 3 мм в месяц. Видимые улучшения обычно заметны через 6-8 недель.

Можно ли делать маникюр во время восстановления?

Да, если использовать мягкие базы и не травмировать пластину при снятии.

Что помогает при расслоении ногтей?

Регулярное питание маслами, использование укрепляющих покрытий и перчатки при уборке.

Мифы и правда

Миф: Нужно полностью отказаться от геля.

Правда: При правильном уходе гель можно сочетать с восстановлением.

Нужно полностью отказаться от геля. При правильном уходе гель можно сочетать с восстановлением. Миф: Масла не влияют на рост ногтей.

Правда: Они питают корень и предотвращают ломкость.

Масла не влияют на рост ногтей. Они питают корень и предотвращают ломкость. Миф: Сильные ногти — наследственность.

Правда: Образ жизни и уход влияют гораздо больше, чем генетика.

2 интересных факта

Ногти растут быстрее на доминирующей руке.

Каждое повреждение кутикулы может тормозить рост ногтя на неделю.

Исторический контекст

Уход за ногтями известен с древности: ещё в Египте женщины использовали масла и сок растений для укрепления пластины. Современные методы строятся на тех же принципах — увлажнение, питание, защита. Сегодня здоровые ногти — это не просто тренд, а отражение заботы о себе и внутреннего баланса.