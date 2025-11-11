Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женские руки
Женские руки
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 23:26

Раньше ногти ломались и слоились — теперь просто наношу это масло трижды в день

Ломкие ногти, медленный рост, расслоение — знакомо многим. Частое снятие геля, нехватка витаминов или воздействие бытовой химии могут ослабить даже самые ухоженные ногти. Но восстановить их силу вполне реально. Как визажисты говорят: "Макияж ложится лучше на здоровую кожу", — так и маникюр выглядит безупречно только на крепких ногтях.

В 2025 году естественный маникюр переживает настоящий ренессанс. Всё больше женщин выбирают натуральную красоту, ухоженные руки и минимализм вместо бесконечного наращивания.

"Люди начинают понимать, что чистые, аккуратные ногти — это не скучно, а невероятно стильно", — говорит мастер маникюра Юлия Диого.

Вот 9 проверенных шагов, которые помогут вашим ногтям стать крепче, длиннее и здоровее.

  1. Масло для кутикулы — ваш ежедневный ритуал

Увлажнение — основа всего. Без него ногти теряют эластичность и начинают ломаться. Масло для кутикулы питает ногтевое ложе, делает его мягким и защищённым.

"Чтобы ногти были крепкими, они должны быть увлажнёнными", — напоминает мастер маникюра Ама Куаши.

Наносите масло или питательный бальзам после каждого мытья рук — это занимает меньше минуты, но приносит заметный результат. Оптимально — три раза в день, особенно в холодное время года.

  1. Добавьте в рацион биотин

Недостаток витамина B7 (биотина) — частая причина ломкости. Он участвует в выработке кератина — основного строительного белка ногтей.

Продукты, богатые биотином:

  • орехи и семена,
  • яйца,
  • лосось,
  • шпинат и брокколи,
  • овсянка и цельнозерновые.

Если питание неполноценное, можно обсудить приём добавок с врачом. Исследования показывают, что регулярное употребление биотина способствует утолщению ногтевой пластины и снижению ломкости.

  1. Используйте мягкую пилочку и правильную технику

Стеклянные пилки долговечны, но мягкая абразивная поверхность обеспечивает более щадящую обработку. Подпиливайте ногти в одном направлении, от края к центру — это предотвращает расслоение.

"Пилите уверенно, но аккуратно — пилку нельзя водить туда-сюда, как ножовкой", — советует мастер Ами Стритс.

Периодически полируйте поверхность ногтя буфером, чтобы удалить шероховатости, но не злоупотребляйте: чрезмерное шлифование истончает пластину.

  1. Поддерживайте ногтевое ложе изнутри

Неровная или бороздчатая поверхность ногтя часто указывает на нехватку фолиевой кислоты (витамина B9). Она помогает клеткам обновляться и ускоряет рост.

Включите в рацион:

  • зелёные овощи (шпинат, брокколи, рукколу),
  • бобовые,
  • цельнозерновые продукты,
  • цитрусовые.

Дефицит фолиевой кислоты может сделать ногти тусклыми и ломкими, поэтому питание играет решающую роль.

  1. Выбирайте щадящие средства для снятия лака

Растворы с высоким содержанием ацетона быстро удаляют покрытие, но обезвоживают ногтевую пластину. Если вы не снимаете гель, выбирайте жидкость без ацетона. Современные формулы содержат увлажняющие масла и витамины, которые не только очищают, но и ухаживают.

Совет: после снятия лака обязательно нанесите питательную базу или масло для ногтей.

  1. Попробуйте укрепляющее покрытие (BIAB)

BIAB — это густое гелевое покрытие, которое создаёт прочную защитную плёнку и помогает ногтям расти, не ломаясь. Оно подходит для ослабленных ногтей, которые часто подвергаются механическим нагрузкам.

"BIAB поддерживает естественную форму ногтя и укрепляет его изнутри", — объясняет мастер Бет Дэвис.

Важно правильно формировать изгиб — так называемый apex, который снижает риск трещин. Делать такую процедуру лучше в салоне, чтобы сохранить симметрию и природную линию роста.

  1. Ешьте сбалансированно

Сильные ногти начинаются на кухне. Ваш рацион должен быть разноцветным, включать белки, жиры и витамины.

Основные продукты для здоровья ногтей:

  • рыба, орехи и авокадо (источники омега-3);
  • яйца и курица (белок и биотин);
  • сладкий картофель и морковь (витамин A);
  • зелень и ягоды (антиоксиданты).

Не забывайте про пробиотики — йогурт, кефир, кимчи — они улучшают усвоение витаминов. А вот алкоголь и избыток сахара, напротив, тормозят рост ногтей.

  1. Откажитесь от вредных привычек

Грызть ногти или сдирать старый гель — одно из самых разрушительных действий. Это снимает верхний слой ногтя, делая его хрупким и тонким.

Если сложно избавиться от привычки, попробуйте замещающие действия: стресс-кольцо, антистресс-мяч или короткий перерыв от маникюра.

"Главное правило ухода — не использовать ногти как инструменты", — напоминает Юлия Диого.

Регулярное увлажнение и защита перчатками при уборке помогут им быстрее восстановиться.

  1. Восстановление кератином

Ногти, как и волосы, состоят из кератина — белка, отвечающего за их плотность и блеск. Специальные кератиновые маски и базы для ногтей помогают восполнить его дефицит, восстановить гладкость и предотвратить расслоение.

Дома можно использовать питательные ванночки с тёплым маслом и лимонным соком или наносить ночные маски для рук. Регулярность — ключевой фактор: эффект заметен уже через несколько недель.

Сравнение

Проблема

Причина

Решение

Ломкость

Недостаток влаги и витаминов

Масла, биотин, кератин

Тусклость

Нехватка фолиевой кислоты

Рацион с зеленью и бобовыми

Слоистость

Неправильное подпиливание

Мягкая пилка, одно направление

Медленный рост

Недостаток белка

Сбалансированное питание

Ослабление после геля

Пересушенность

BIAB, перерывы и увлажнение

Советы шаг за шагом

  1. Каждый день наносите масло для кутикулы.
  2. Раз в неделю подпиливайте ногти, поддерживая форму.
  3. Раз в месяц делайте перерыв от лака или геля.
  4. Ешьте продукты, богатые витаминами группы B и белком.
  5. Пейте больше воды — увлажнение важно не только снаружи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Часто использовать ацетон.
    Последствие: Ногти становятся ломкими.
    Альтернатива: Безацетоновые средства.
  • Ошибка: Игнорировать питание.
    Последствие: Медленный рост и тусклость.
    Альтернатива: Рацион с белками, орехами и овощами.
  • Ошибка: Снимать гель вручную.
    Последствие: Повреждение ногтевой пластины.
    Альтернатива: Мягкое снятие или визит к мастеру.

А что если…

Если ваши ногти особенно тонкие после геля, дайте им "отпуск": держите короткими, увлажняйте несколько раз в день и не покрывайте лаком пару недель. Это позволит восстановить естественную структуру.

Плюсы и минусы естественного ухода

Плюсы

Минусы

Укрепление и рост без химии

Требует терпения и времени

Естественный блеск без покрытия

Нужно следить за питанием

Безопасно и экологично

Не даёт мгновенного эффекта

FAQ

Сколько времени нужно, чтобы отрастить здоровые ногти?
Средний рост — около 3 мм в месяц. Видимые улучшения обычно заметны через 6-8 недель.

Можно ли делать маникюр во время восстановления?
Да, если использовать мягкие базы и не травмировать пластину при снятии.

Что помогает при расслоении ногтей?
Регулярное питание маслами, использование укрепляющих покрытий и перчатки при уборке.

Мифы и правда

  • Миф: Нужно полностью отказаться от геля.
    Правда: При правильном уходе гель можно сочетать с восстановлением.
  • Миф: Масла не влияют на рост ногтей.
    Правда: Они питают корень и предотвращают ломкость.
  • Миф: Сильные ногти — наследственность.
    Правда: Образ жизни и уход влияют гораздо больше, чем генетика.

2 интересных факта

  • Ногти растут быстрее на доминирующей руке.
  • Каждое повреждение кутикулы может тормозить рост ногтя на неделю.

Исторический контекст

Уход за ногтями известен с древности: ещё в Египте женщины использовали масла и сок растений для укрепления пластины. Современные методы строятся на тех же принципах — увлажнение, питание, защита. Сегодня здоровые ногти — это не просто тренд, а отражение заботы о себе и внутреннего баланса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Добавила в рацион зелень — и через неделю почувствовала прилив сил: эффект фолиевой кислоты удивил сегодня в 20:42

Фолиевая кислота - ключевой витамин для здоровья. Узнайте, как он влияет на ваше самочувствие и признаки дефицита, которые стоит учитывать каждому.

Читать полностью » Надела старые кроссовки — и поняла, что мода действительно возвращается: теперь все их ищут сегодня в 19:35

Откройте для себя пять трендов кроссовок, которые стали модными в 2025 году: от замши до ярких акцентов. Вот что действительно важно знать!

Читать полностью » Надела эти ботильоны — и все подруги спросили, где купила: осенью 2025 без них никуда сегодня в 18:26

С наступлением осени ботильоны возвращаются в моду! Узнайте о главных трендах 2025 года, как выбрать идеальную пару и чем их носить.

Читать полностью » Не трачу деньги на дорогие сыворотки: один травяной чай дал тот же эффект сегодня в 18:10

Настоящее сияние и крепкие волосы начинаются не с косметики, а с чашки чая. Расскажем, какие травяные настои помогают коже светиться, а волосам — быть сильными и блестящими.

Читать полностью » Добавила один продукт в вечернее меню — начала худеть и перестала переедать ночью сегодня в 17:52

Ужин — не враг фигуры, если знать, как его составить. Рассказываем, что есть вечером, чтобы худеть без голода, и какие блюда помогут телу сжигать калории даже во сне.

Читать полностью » Всю жизнь выбирала не ту прическу: узнала, какая подходит моему лицу — и теперь не узнаю себя сегодня в 17:19

Узнайте, как правильно выбрать стрижку по форме лица с помощью простых рекомендаций. Эти советы от стилистов помогут расставить акценты и подчеркнуть вашу индивидуальность.

Читать полностью » Добавляю щепотку перца в еду — и через 5 минут происходит то, чего не ждёшь сегодня в 16:42

Острая еда не просто будоражит рецепторы — она улучшает настроение, ускоряет обмен веществ и даже помогает худеть. Расскажем, как перец чили влияет на тело и разум, и почему стоит иногда "добавить огня" на кухне.

Читать полностью » После 40 кожа стала сиять, как в 25: просто добавила в уход один недооценённый компонент сегодня в 16:10

Узнайте, как правильно ухаживать за кожей после 30 и 40 лет. Эффективные советы косметологов по увлажнению, защите и восстановлению кожи. Ретинол, витамин C и SPF - главные помощники в борьбе за молодость.

Читать полностью »

Новости
СФО
Аграрии Красноярского края собрали 2,6 миллиона тонн зерна по итогам уборочной кампании
Садоводство
Выяснил, почему мои огурцы стали горькими — и как это исправить
УрФО
Жительницу Серова осудили за обман бывшего возлюбленного под видом сбора денег на ребёнка
Наука
Маккивер: химический реагент и напряжение возвращают детали отпечатков с гильз
Туризм
Японцы придумали новый налог с туристов — что изменится для россиян
Культура и шоу-бизнес
Я говорю детям о будущем планеты перед сном — принц Уильям
Дом
Ваза — как последняя нота в мелодии интерьера: выбираю эти варианты и дизайн комнаты становится другим
Дом
Мой кот впервые побывал в музее — и вел себя лучше некоторых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet