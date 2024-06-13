Великобритания наложила свою юридическую систему на несколько стран, фактически проникая в их правосудие.

Чтобы избавиться от таких практик, нужно развивать внутренние судебные системы, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, который является председателем Всероссийской политической партии "Единая Россия" — Дмитрий Медведев.



В своей статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло" для "Российской газеты" Медведев подчеркнул, что Великобритания всё еще активно участвует в "продвижении неоколониальных практик".



"Лондон стремится извлечь выгоду из заложенных с давних времен политических "мин замедленного действия". В частности, навязывая свою юридическую систему многим странам", — написал Медведев.



Он отметил, что Великобритания заставляет другие страны использовать её судебные методы, утверждая, что "почти все юридические вопросы в мире подпадают под её юрисдикцию".



"Фактическое проникновение в чужие правосудия оправдывается представлением о всемирной применимости английского права, беспристрастностью и высоким уровнем профессионализма островных юристов.



Что, очевидно, далеко от истины. Следовательно, для того чтобы избавить британцев от практик "правового неоколониализма", придется воспитывать их еще долгое время, повышая эффективность местных судебных систем и создавая независимые международные органы правосудия", — обобщил заместитель председателя Совета Безопасности.



Кроме того, Медведев заметил, что "неоколониальное мышление" у западных людей всегда будет "перевешивать над истиной".

Фото: 500px.com/the Archive Team (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)