Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что важно уделить основное внимание своевременной реализации общих мероприятий по улучшению оперативной и боевой подготовки управленческих органов и формирований сил и средств ОДКБ.



"В качестве главы в Организации придаем большое значение своевременному выполнению общих мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки управленческих органов и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению учений ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и "Скала-2024" на территории Казахстана этой осенью", — поделился глава государства в понедельник на встрече со спикерами парламентов стран ОДКБ в Алма-Ате.По мнению Токаева, следующим важным направлением председательства в ОДКБ должно стать сотрудничество по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций.



"Аномальная ситуация с паводками в регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан столкнулся с их последствиями. Хочу поблагодарить вашу страну за проявленную дружескую солидарность и помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим вашу поддержку", — подчеркнул глава государства. Ранее президент Токаев назвал текущие наводнения в Казахстане самыми крупномасштабными за последние 80 лет, в нескольких регионах страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации.



По данным МЧС республики, более 119 тысяч человек были выведены из опасных зон наводнения с начала марта, среди них почти половина — дети.

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