Бывший лидер вооруженных сил Словакии Ярослав Надь утверждает, что правительство страны из-за политических мотивов преследует его и других чиновников, ответственных за передачу истребителей МиГ в Киев.



Запад должен оказать давление на премьера Словакии Роберта Фицо, по информации газеты Financial Times.



По предварительным данным, министр обороны Словакии Игор Мелихер назвал передачу истребителей МиГ-29 и систем ПВО Украине саботажем, совершенным предыдущим руководством, и заявил о возможных юридических действиях против бывшего министра Надя.



Согласно данным издания, Надь считает, что его преследуют по политическим мотивам. Он выразил мнение о том, что международное сообщество должно продемонстрировать Фицо, что у него есть определенные ограничения в политической борьбе. Надь также утверждает, что Европейский союз и НАТО должны отреагировать на это.



Согласно бывшему министру, он, вероятно, станет первым, кого привлекут к уголовной ответственности за помощь Украине, если ЕС не оказывает давления на Фицо. Надь считает, что уголовное расследование против него указывает на то, что премьер-министр Словакии пытается продвинуть интересы России в ЕС.



В прошлом Словакия оказала военную поддержку Украине на сумму 680 миллионов евро, передав ей в апреле 2022 года систему ПВО С-300, а также истребители МиГ-29 в апреле 2023 года. Однако с приходом правительства Фицо поставки военной помощи были приостановлены в 2023 году.



Фицо утверждает, что передача истребителей МиГ-29 была нарушением конституции Словакии. Он также критикует предыдущее правительство за передачу системы ПВО С-300 Украине. Политик заявлял, что не ясно, как Словакия будет укреплять противовоздушную оборону в ближайшие годы.

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