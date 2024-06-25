В ходе президентского срока Джо Байдена Америка была наводнена иммигрантами, эта ситуация вызвала насмешки в России, Китае и КНДР, по словам бывшего лидера США Дональда Трампа, выступившего на митинге в Филадельфии.



По словам Трампа, КНДР, Россия и Китай смеются над Америкой из-за политики Байдена.



Трамп подчеркнул, что стоит он вернется в Белый дом, то в первую очередь закроет границу для иммигрантов.



Ранее телеканал CBS News со ссылкой на свои источники сообщил, что правительство Джо Байдена планирует официально разрешить статус для сотен тысяч нелегальных иммигрантов.



Нелегальные мигранты смогут получить рабочие визы, виды на постоянное проживание и гражданство США, хотя в настоящее время законы Соединенных Штатов запрещают это без предварительного выезда за пределы страны.

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