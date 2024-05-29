Правительство России не поддержало инициативу депутатов Государственной думы о возвращении графы "национальность" в общегражданские паспорта.
Как сообщает агентство ТАСС, в ответе на депутатский запрос с таким предложением министры правительства указали, что российское гражданство является единым и равным независимо от оснований его получения. Поэтому национальность не может иметь юридического значения для статуса гражданина России.
Также в ответе правительства подчёркивается, что законодательство в области гражданства не должно ограничивать права людей по признакам их социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
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