Правительство России не поддержало инициативу депутатов Государственной думы о возвращении графы "национальность" в общегражданские паспорта.

Как сообщает агентство ТАСС, в ответе на депутатский запрос с таким предложением министры правительства указали, что российское гражданство является единым и равным независимо от оснований его получения. Поэтому национальность не может иметь юридического значения для статуса гражданина России.

Также в ответе правительства подчёркивается, что законодательство в области гражданства не должно ограничивать права людей по признакам их социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.