В Государственной Думе обсуждается вопрос о необходимости дополнительного контроля за бывшими осужденными, участвовавшими в специальной военной операции на Украине. Инициатива возникла после трагического инцидента в Кемеровской области.

Депутат Нина Останина предложила разработать нормы, регулирующие надзор за такими лицами после их возвращения к мирной жизни. Она подчеркнула важность помощи в социализации и защиты общества от потенциальных рисков.

Однако представители профильного комитета Госдумы по безопасности считают, что существующее законодательство уже достаточно регламентирует контроль за освободившимися осужденными. Заместитель председателя комитета Эрнест Валеев отметил, что действующий закон об административном надзоре охватывает лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Депутат Андрей Альшевских выразил мнение, что нет необходимости выделять отдельную группу бывших осужденных среди участников спецоперации. Он подчеркнул важность комплексной работы по адаптации всех вернувшихся к мирной жизни, включая психологическую реабилитацию.

Законодатели считают, что основной акцент следует сделать на поддержке и социализации граждан, вернувшихся из зоны боевых действий, независимо от их прошлого. По их мнению, это поможет минимизировать риски и обеспечить успешную реинтеграцию в общество.

В целом, депутаты призывают к комплексному подходу в решении вопроса адаптации участников специальной военной операции, подчеркивая необходимость создания атмосферы заботы и поддержки со стороны государства и общества.

Данные дискуссии начались после нескольких прогремевших на всю страну громких преступлений, в которых виновниками были амнистированные бывшие участники СВО.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sergeant Ian Forsyth RLC