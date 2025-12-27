Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новогодний стол
Новогодний стол
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 4:37

Начал с овощного салата и запечённой рыбы — теперь новогодний ужин не вызывает дискомфорта

Лёгкий старт новогоднего ужина помогает избежать тяжести в желудке — Николай Миллер

Новогоднее застолье может быть вкусным и сытным без неприятных ощущений в желудке, если правильно выбрать блюда и соблюдать порядок их употребления. Нутрициолог Николай Миллер уверен, что с такими простыми рекомендациями праздник не станет тяжёлым для организма. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

Правильное начало новогоднего ужина

Чтобы новогоднее застолье не привело к тяжести в желудке, важно начать с лёгких блюд. Нутрициолог рекомендует начинать праздничный ужин с овощного салата без майонеза, заправленного оливковым маслом и лимонным соком. Это не только придаст вкуса, но и обеспечит организм клетчаткой, которая помогает подготовить желудок к основным блюдам.

"Начинать с овощного салата — это правильный выбор, который помогает подготовить желудок и обеспечит его клетчаткой для переваривания более тяжёлых блюд", — отмечает нутрициолог Николай Миллер.

Основное блюдо — сытное, но лёгкое

Основным блюдом могут стать запечённая рыба, например, лосось или форель, или птица без кожи — индейка или курица. Эти продукты являются отличными источниками качественного белка и полезных жиров, которые легко усваиваются организмом. Такой выбор позволяет насытиться, не перегружая желудок.

"Запечённая рыба или птица — это идеальные основные блюда для новогоднего стола, так как они не создают лишней нагрузки на пищеварение и обеспечивают нужные питательные вещества", — добавляет Николай Миллер.

Лёгкие десерты

В качестве десерта можно выбрать что-то лёгкое и полезное, например, фруктовый салат с йогуртом или запечённые яблоки с корицей. Такие десерты не только вкусные, но и полезные, они обеспечат необходимое количество витаминов и клетчатки, не нагружая желудок.

Важно помнить, что на новогоднем столе не стоит забывать о процессе еды. Есть нужно медленно, делая паузы между блюдами и не увеличивая привычные порции. Кроме того, желательно запивать еду водой, а не газированными напитками или алкоголем.

Правила для подростков и детей

Особое внимание стоит уделить питанию подростков. Нутрициолог предупреждает, что традиционное новогоднее застолье с алкоголем может быть опасным для подростков, а родители должны следить за тем, чтобы не перекармливать детей в Новый год.

Это поможет избежать неприятных последствий, которые могут преследовать детей в течение двух недель после праздников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Антипохмельные препараты снимают симптомы, но не убирают вред алкоголя — Виталий Холдин вчера в 18:57
Похмелье можно “убрать” за 15 минут — и именно в этом ловушка, которая бьёт по печени

Врачи раскрывают главные заблуждения о средствах от похмелья и объясняют, почему медикаменты могут усугубить проблему. Узнайте стиль борьбы с похмельем без риска.

Читать полностью » Повышенное давление подразумевает отказ от ряда продуктов — кардиолог Конев вчера в 15:52
Давление растет не из-за возраста: от каких продуктов нужно отказаться при гипертонии

Кардиолог Юрий Конев рассказал NewsInfo от каких привычек и продуктов стоит отказаться при постоянно высоком давлении.

Читать полностью » Замена сливочного масла на растительные спреды снижает смертность — Нурия Дианова вчера в 15:37
Перешла на растительные спреды — теперь знаю, как это повлияло на моё сердце и продолжительность жизни

Замена сливочного масла растительными маслами помогает снизить смертность и риск заболеваний. Узнайте, какие масла наиболее полезны для здоровья и как их правильно использовать.

Читать полностью » Пик гриппа в России смещается на период после каникул — вирусолог Прельяско вчера в 14:58
Грипп берёт паузу на праздники: главный удар придётся уже после Нового года

Пик "гонконгского" гриппа ожидается после новогодних каникул. Вирусолог объяснил, как праздники и школы влияют на рост заболеваемости.

Читать полностью » Брюссельская капуста осложняет пищеварение в новогоднюю ночь — врач Меррифилд вчера в 14:53
Не мясо и не алкоголь: этот новогодний продукт чаще всего вызывает дискомфорт

Новогодние блюда могут навредить пищеварению сильнее обычного. Врач объяснила, какой популярный овощ лучше убрать со стола и чем его заменить.

Читать полностью » Заболеваемость ГЛПС в России остаётся ниже опасных уровней — Роспотребнадзор вчера в 14:30
Осень принесла риск, но не всплеск: заболеваемость опасной лихорадкой пошла другим путём

Заболеваемость мышиной лихорадкой в России значительно ниже уровней прошлых лет. В Роспотребнадзоре оценили ситуацию как стабильную, несмотря на сезонные подъемы.

Читать полностью » Не существует универсальной схемы для укрепления иммунитета — иммунолог Калинина вчера в 13:56
Когда все вокруг чихают: как поддержать иммунитет в период роста заболеваемости

Иммунолог Наталья Калинина объяснила NewsInfo, можно ли быстро укрепить иммунитет и что для этого нужно делать.

Читать полностью » Мышиная лихорадка опасна для почек и лёгких — врач Мария Беляева вчера в 12:12
Мышиная лихорадка может скрыться под видом простуды: как распознать её в самом начале

Мышиная лихорадка начинается как простуда, но может привести к серьёзным осложнениям. Врач объясняет, как защититься и распознать опасное заболевание.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
При поливе алоэ важно учитывать тип горшка, сообщили агрономы — Malatec
Садоводство
Свежая травяная мульча удерживает воду и провоцирует гниль — DR
Питомцы
Кот смотрит в стену из-за звуков за ней — ветеринар
Общество
В России сохраняется норма 40-часовой рабочей недели — Светлана Бессараб
Экономика
Возвращение России в мировую экономику может пройти быстрыми темпами — депутат Светлана Журова
Общество
Мошенники используют рабочий контекст для срочных финансовых атак — Виктор Иевлев
Наука
Генетически модифицированные свиные почки начали пересаживать пациентам — Guardian
Мир
Чиновники НАТО не исключили неожиданных последствий встречи Трампа и Зеленского — CNN
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet