Начал с овощного салата и запечённой рыбы — теперь новогодний ужин не вызывает дискомфорта

Новогоднее застолье может быть вкусным и сытным без неприятных ощущений в желудке, если правильно выбрать блюда и соблюдать порядок их употребления. Нутрициолог Николай Миллер уверен, что с такими простыми рекомендациями праздник не станет тяжёлым для организма. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

Правильное начало новогоднего ужина

Чтобы новогоднее застолье не привело к тяжести в желудке, важно начать с лёгких блюд. Нутрициолог рекомендует начинать праздничный ужин с овощного салата без майонеза, заправленного оливковым маслом и лимонным соком. Это не только придаст вкуса, но и обеспечит организм клетчаткой, которая помогает подготовить желудок к основным блюдам.

"Начинать с овощного салата — это правильный выбор, который помогает подготовить желудок и обеспечит его клетчаткой для переваривания более тяжёлых блюд", — отмечает нутрициолог Николай Миллер.

Основное блюдо — сытное, но лёгкое

Основным блюдом могут стать запечённая рыба, например, лосось или форель, или птица без кожи — индейка или курица. Эти продукты являются отличными источниками качественного белка и полезных жиров, которые легко усваиваются организмом. Такой выбор позволяет насытиться, не перегружая желудок.

"Запечённая рыба или птица — это идеальные основные блюда для новогоднего стола, так как они не создают лишней нагрузки на пищеварение и обеспечивают нужные питательные вещества", — добавляет Николай Миллер.

Лёгкие десерты

В качестве десерта можно выбрать что-то лёгкое и полезное, например, фруктовый салат с йогуртом или запечённые яблоки с корицей. Такие десерты не только вкусные, но и полезные, они обеспечат необходимое количество витаминов и клетчатки, не нагружая желудок.

Важно помнить, что на новогоднем столе не стоит забывать о процессе еды. Есть нужно медленно, делая паузы между блюдами и не увеличивая привычные порции. Кроме того, желательно запивать еду водой, а не газированными напитками или алкоголем.

Правила для подростков и детей

Особое внимание стоит уделить питанию подростков. Нутрициолог предупреждает, что традиционное новогоднее застолье с алкоголем может быть опасным для подростков, а родители должны следить за тем, чтобы не перекармливать детей в Новый год.

Это поможет избежать неприятных последствий, которые могут преследовать детей в течение двух недель после праздников.