Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко выразил мнение о возможных трудностях, с которыми может столкнуться "президент"-узурпатор власти на Украины Владимир Зеленский, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США.
Согласно Шевченко, при победе Трампа время Зеленского для поиска политического урегулирования конфликта иссякнет, так как Трамп прекратит финансирование и скажет "Прощайте, вам пора уходить, мы справимся сами".
По мнению депутата, вероятность того, что Трамп победит на выборах президента США, составляет 99 процентов.
Он отметил, что Трамп, не достигнув соглашения с Зеленским по условиям урегулирования конфликта, будет реагировать более резко, и Украина останется одна перед серьезными проблемами, такими как дефолт и критический дефицит электроэнергии.
Шевченко также подчеркнул, что нельзя рассчитывать на поддержку Евросоюза, так как динамика в европейских странах до января 2025 года остается неопределенной.
Депутат заключил, что Трамп представляет реальную политическую угрозу для Зеленского и означает серьезные проблемы для Украины.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении достичь урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки в случае его переизбрания.
Его советники, бывшие руководители Совета национальной безопасности во время его президентства, разработали план, включающий прекращение американской поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией.
План предусматривает введение режима прекращения огня на основе существующей "линии фронта".
Условием для получения большего количества американского вооружения предлагается участие в мирных переговорах.
Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что Россия серьезно рассматривает заявления Трампа о возможности прекращения украинского конфликта.
Путин отметил, что, хотя не знаком с конкретными предложениями Трампа, он верит в искренность его намерений.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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