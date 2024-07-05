Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко выразил мнение о возможных трудностях, с которыми может столкнуться "президент"-узурпатор власти на Украины Владимир Зеленский, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США.



Согласно Шевченко, при победе Трампа время Зеленского для поиска политического урегулирования конфликта иссякнет, так как Трамп прекратит финансирование и скажет "Прощайте, вам пора уходить, мы справимся сами".



По мнению депутата, вероятность того, что Трамп победит на выборах президента США, составляет 99 процентов.



Он отметил, что Трамп, не достигнув соглашения с Зеленским по условиям урегулирования конфликта, будет реагировать более резко, и Украина останется одна перед серьезными проблемами, такими как дефолт и критический дефицит электроэнергии.



Шевченко также подчеркнул, что нельзя рассчитывать на поддержку Евросоюза, так как динамика в европейских странах до января 2025 года остается неопределенной.



Депутат заключил, что Трамп представляет реальную политическую угрозу для Зеленского и означает серьезные проблемы для Украины.



Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении достичь урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки в случае его переизбрания.



Его советники, бывшие руководители Совета национальной безопасности во время его президентства, разработали план, включающий прекращение американской поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией.



План предусматривает введение режима прекращения огня на основе существующей "линии фронта".



Условием для получения большего количества американского вооружения предлагается участие в мирных переговорах.



Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что Россия серьезно рассматривает заявления Трампа о возможности прекращения украинского конфликта.



Путин отметил, что, хотя не знаком с конкретными предложениями Трампа, он верит в искренность его намерений.



Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

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