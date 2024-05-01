Украинцам следует готовиться к тому, что российские войска прорвут фронт, сообщил прежний консультант Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале на YouTube.

Соскин отмечает, что российские войска продолжают наступать, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Александра Сырского, и у нового генштаба возникают трудности. Ситуация же ухудшается с каждым днем.

Кроме того, он отметил, что из Европы приходит разное вооружение, но на Украине видят, что российская армия движется вперед и может прорвать оборону.

"Российская армия наступает и может прорвать фронт. Если они его прорвут, начнется массовая паника. Поэтому готовьтесь", — подытожил он.

По мнению Соскина, пограничные войска Украины вместо охраны восточной границы занимаются задачей задержания людей, пытающихся покинуть страну через западную границу.

Он отметил, что Владимир Зеленский называет это притоком "европейской свободы и демократии".

Аналитик предположил, что быстрое продвижение войск России на фронте неизбежно повлечет за собой серьезные удары по украинской инфраструктуре."Это будет знаменитый удар", — подчеркнул он. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции украинские войска понесли потери в числе почти полумиллиона солдат. Он отметил, что в настоящее время российские войска управляют всем происходящим на передовой и продолжают выталкивать противника. Шойгу напомнил, что вооруженные силы освободили населенные пункты Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.