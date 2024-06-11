Первый совместный проект корпорации "Укроборонпром" и немецкой компании Rheinmetall стартовал в Украине, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в своем канале в Telegram.



Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Rheinmetall озвучил свои намерения о строительстве четырех заводов на территории Украины.



На Украине начала функционировать общая производственная база "Укроборонпрома" и Rheinmetall — производственный цех по восстановлению и изготовлению бронетехники.



Этот проект является первым конкретным шагом в рамках сотрудничества "Укроборонпрома" с немецким оборонным гигантом, отметил министр.



По словам Камышина, на предприятии трудятся украинские специалисты при содействии коллег из ФРГ. Россия считает, что поставки оружия на Украину затрудняют процесс урегулирования, активизируют участие стран НАТО в конфликте и представляют собой опасную игру.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что всякие перевозки, включающие в себя поставки оружия для Украины, могут стать легитимной мишенью для России.



По его мнению, США и НАТО прямо участвуют в конфликте, осуществляя не только поставки вооружений, но и организацию подготовки персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.



В Кремле заявляли, что наращивание поставок оружия на Украину со стороны Запада не способствует переговорному процессу и окажет отрицательное воздействие.

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