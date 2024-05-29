Правительство Украины приняло решение запретить все формы распространения информации об азартных играх и конторах, как сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета".



В соответствии с информацией, внесены изменения в Постановление "Некоторые аспекты противодействия негативным последствиям деятельности азартных игр в сети Интернет", которые подразумевают запрет на рекламу азартных игр и контор в Украине.



Отмечается, что в этих изменениях предусмотрено ограничение на все формы информационной поддержки азартных игр в сети.



Согласно редакции издания, действие запрета будет поддержано до принятия закона о противодействии игровой зависимости, который в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ ограничивающий функционирование онлайн-казино на территории страны 20 апреля. Согласно тексту указа, Кабинет министров Украины обязан разработать порядок ограничения информации об азартных играх в течение месяца, запретить создание нескольких учетных записей для одного человека, установить ограничения на продолжительность игрового времени, создать государственную систему контроля и провести обширную информационную кампанию о рисках игровой зависимости.



Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко отметил, что девять из десяти солдат Вооруженных Сил Украины, находящихся на передовой, страдают от игровой зависимости и теряют свои доходы в онлайн-казино, попадая в долги.



На сайте Владимира Зеленского была создана петиция с требованием ограничить деятельность онлайн-казино, которая собрала необходимое количество подписей для рассмотрения Президентом — 25 тысяч всего за несколько часов.

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