В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.
В Харьковской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях Украины звучит сирена воздушной тревоги, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой информации.
Согласно ресурсу, тревога в названных областях была запущена в 13:42.
Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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