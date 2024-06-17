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В ряде областей Украины воздушная тревога
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:00

В ряде областей Украины воздушная тревога

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.

В Харьковской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях Украины звучит сирена воздушной тревоги, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой информации.

Согласно ресурсу, тревога в названных областях была запущена в 13:42.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿

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