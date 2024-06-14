На всей территории Украины включена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карт украинского ведомства цифровой трансформации.



По информации ресурса, тревога была объявлена во всех областях практически одновременно — в 10:20. Ранее издание "Страна" сообщило о взрыве в столице.



С начала октября 2022 года российские военные начали атаковать украинскую инфраструктуру, два дня спустя после инцидента на Крымском мосту, который, по версии российских властей, имеет причастность украинских спецслужб.



Бомбардировки направлены на объекты энергетики, военной промышленности, управления вооруженными силами и коммуникации по всей стране.



С начала этих событий воздушная тревога в регионах Украины объявляется ежедневно, иногда — на всей территории.

Пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков, утверждал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальные объекты в ходе столкновений с Вооруженными Силами Украины.

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