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Украинские пограничники дежурят на вокзалах
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:52

Украинские пограничники дежурят на вокзалах

Пограничники осуществляют наблюдение на железнодорожных станциях на западе Украины с целью выявления тех, кто прибыл в близлежащие территории с намерением незаконно покинуть Украину, передал информацию пресс-секретарь пограничного отряда в Черновцах, Константин Лисник.

Многие нарушители закона скрывают свою истинную цель, под видом туристов стремятся незаконно пересечь границу с целью посещения Говерлы и других популярных туристических мест. В частности, участок границы под ответственностью пограничников из Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области расположен близ трех железнодорожных станций — Ворохта, Татаров и Вороненко, на которых ранее пограничников не встречали. Слова Лисника передает местное информационное агентство АСС.

В настоящее время пограничники осуществляют службу на железнодорожных станциях, проводят проверку документов, транспорта, а также проверяют основания пребывания в близлежащих приграничных зонах.

По мнению Лисника, для многих туристов появление пограничников на указанных станциях оказалось неожиданным событием, что вызвало недовольство и непонимание.

"Наша главная цель заключается в выявлении лиц, нарушающих границу. Для людей, не имеющих проблем с законом, эта проверка займет минимальное количество времени", — пояснил Лисник.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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