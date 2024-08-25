Мобилизованный умер в киевском военкомате от приступа эпилепсии

В киевском военкомате умер мужчина от приступа эпилепсии. Он был мобилизованным.

"Гражданин Украины попал в распределительный центр. Мужчина скончался из-за приступа эпилепсии", — сообщили в Telegram-канале издания, на которое ссылается РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Житомирском областном военкомате умер мобилизованный из-за эпилептического приступа. Подобные смерти военнообязанных мужчин после их приезда в военкомат на Украине случались несколько раз.

Также в городе Бучач после долгого нахождения в военкомате скончался 49-летний мужчина, страдавший эпилепсией.

Напомним, что на Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения.

Фото: president.gov.ua/сайт Владимира Зеленского (Creative Commons Attribution 4.0 International license).