В Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подчиненных частях Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога, как свидетельствуют данные онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.
По информации из источника, сигнал воздушной тревоги прозвучал в этих регионах практически одновременно, в 12.28.Ранее телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области.
Нанесение ударов по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации началось 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, организованного, по мнению российских властей, украинскими спецслужбами.
В рамках этих ударов объектами являются предприятия энергетики, оборонной промышленности, военные узлы управления и связи по всей Украине. С того момента воздушная тревога в регионах Украины объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.
Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что российские военные не обстреливают жилые дома и социальную инфраструктуру во время боев с Вооруженными Силами Украины.
Фото: www.flickr.com/Juan Antonio Segal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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